“Parce” y “qué chimba”: BTS sorprendió a su público en Bogotá al hablar en español

El primer concierto de BTS en Colombia no solo estuvo marcado por las canciones, las coreografías y el despliegue técnico que acompañó la presentación. Durante el tramo final del espectáculo, los siete integrantes se sentaron juntos sobre el escenario giratorio y aprovecharon ese momento para hablar directamente con los más de 53.000 asistentes que llegaron a El Campín.

La conversación estuvo marcada por el agradecimiento y, especialmente, por los intentos de la banda de comunicarse en español. Algunos integrantes pronunciaron frases que habían preparado antes de llegar a Bogotá, mientras otros hablaron en coreano y fueron traducidos para el público. J-Hope, Jimin, SUGA, V, RM, Jung Kook y Jin coincidieron en destacar la energía que encontraron durante su primera presentación en el país.

Las palabras de los 7 de BTS

Uno de los primeros en dirigirse al público fue J-Hope, quien recordó que Bogotá era el comienzo de la etapa latinoamericana de la gira y reconoció que el recibimiento había superado sus expectativas.

“Es el comienzo de nuestro tour por Latinoamérica. Hace mucho queríamos venir. Por eso llegamos con muchas expectativas y su energía nos impresionó mucho. Entonces, nos ponemos a pensar: ¿Por qué nunca habíamos venido? Me emociona que todavía falta una fecha y vamos a darlo todo hasta el final. Muchas gracias a todos los que vinieron, teniendo en cuenta que el clima estuvo frío. Los amo mucho”.

Jimin también habló de la respuesta del público y aseguró que las voces de ARMY en Bogotá sobresalieron frente a las que habían escuchado en otras ciudades de la gira.

“Vinimos por primera vez aquí y puedo decir que sus voces son las que más se han escuchado de todas las ciudades que hemos visitado. Estoy muy emocionado y es un día muy feliz para mí. Bogotá se parece mucho a la pronunciación de ‘te extraño’ en coreano. Estoy muy feliz de haberlos visto y gracias a todos por venir. Los amo”.

La llegada a Colombia también llevó a SUGA a reflexionar sobre los 13 años de trayectoria del grupo. El integrante incluso aprovechó su intervención para hablar de la presencia de artistas coreanos en el país.

“No puedo creer que llevemos 13 años juntos y hasta ahora vengamos a Colombia. Ustedes han sido un público genial, debo decirlo. ¿Vienen muchos artistas coreanos seguido a Colombia? Trataré de que vengan más seguido. La próxima vez que vengamos, ojalá haya un piso más. Muchas gracias a todos por venir y trataremos de venir más seguido”.

V y RM sorprendieron con su español

Uno de los momentos que más reacción provocó fue la intervención de V. El integrante contó que había estado estudiando español y decidió poner a prueba frente a ARMY lo que había aprendido. Su intervención incluyó algunas de las expresiones colombianas que más hicieron reaccionar al estadio.

“He estado estudiando español, pero mi español todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? ¿De verdad? ¡No les creo! Entonces ayúdame, parce. Prometo volver porque hoy fui muy feliz. Tenía muchísimas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes. Bogotá está muy vacano ¡Bogotá, qué chimba! ¿Así se dice, no? La próxima vez que vuelva hablaré mucho mejor español, se los prometo. ¿Sí quieren que nos veamos otra vez? Los quiero mucho, Bogotá”.

RM también intentó hablar directamente en español. El líder de BTS destacó la primera impresión que se llevó de la ciudad y terminó su intervención con una expresión que provocó una reacción especial entre quienes reconocieron la referencia.

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“Estoy muy feliz de estar en Colombia por primera vez. Bogotá es una ciudad tan hermosa como me lo habían contado. Ustedes fueron lo máximo hoy. Cuídense mucho al regresar a casa. Gracias totales, los amo”.

El “gracias totales” de RM hizo recordar inmediatamente a Gustavo Cerati y a Soda Stereo, una expresión que quedó asociada a la despedida del músico argentino y que también hace parte del imaginario musical latinoamericano.

Jung Kook, por su parte, habló del clima bogotano, una de las particularidades que había mencionado J-Hope, y volvió sobre la posibilidad de regresar al país.

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“El clima de hoy es, personalmente, uno de mis favoritos. Además, ustedes sí que saben disfrutar del show. Como dijo Jimin, es un lugar al que nos gustaría volver muy seguido”.

El último en tomar la palabra fue Jin. El integrante explicó que, al tratarse de su primera visita a Bogotá, había aprendido algunas palabras en español. Su intervención fue breve, pero consiguió una de las respuestas más ruidosas de la noche.

“Hola, Bogotá. Es mi primera vez en Bogotá. Por eso aprendí un poco de español. Escúchenme: ¡hágale pues! ¡Y ya! ¡Gracias!”.

Después de las intervenciones de los siete integrantes, BTS continuó con el tramo final de su presentación. La noche había comenzado con la expectativa de miles de personas que llevaban años esperando ver al grupo en Colombia y terminó con los siete artistas sentados frente a ese mismo público, intentando hablar en su idioma y prometiendo regresar.

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Este 3 de octubre, BTS volverá a subir al escenario de El Campín para su segunda presentación en Bogotá antes de continuar con su recorrido por Latinoamérica.

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