“Parce” y “qué chimba”: BTS sorprendió a su público en Bogotá al hablar en español

El primer concierto de BTS en Colombia no solo estuvo marcado por las canciones, las coreografías y el despliegue técnico que acompañó la presentación. Durante el tramo final del espectáculo, los siete integrantes se sentaron juntos sobre el escenario giratorio y aprovecharon ese momento para hablar directamente con los más de 53.000 asistentes que llegaron a El Campín.
La conversación estuvo marcada por el agradecimiento y, especialmente, por los intentos de la banda de comunicarse en español. Algunos integrantes pronunciaron frases que habían preparado antes de llegar a Bogotá, mientras otros hablaron en coreano y fueron traducidos para el público. J-Hope, Jimin, SUGA, V, RM, Jung Kook y Jin coincidieron en destacar la energía que encontraron durante su primera presentación en el país.
Las palabras de los 7 de BTS
Uno de los primeros en dirigirse al público fue J-Hope, quien recordó que Bogotá era el comienzo de la etapa latinoamericana de la gira y reconoció que el recibimiento había superado sus expectativas.
Jimin también habló de la respuesta del público y aseguró que las voces de ARMY en Bogotá sobresalieron frente a las que habían escuchado en otras ciudades de la gira.
La llegada a Colombia también llevó a SUGA a reflexionar sobre los 13 años de trayectoria del grupo. El integrante incluso aprovechó su intervención para hablar de la presencia de artistas coreanos en el país.
V y RM sorprendieron con su español
Uno de los momentos que más reacción provocó fue la intervención de V. El integrante contó que había estado estudiando español y decidió poner a prueba frente a ARMY lo que había aprendido. Su intervención incluyó algunas de las expresiones colombianas que más hicieron reaccionar al estadio.
RM también intentó hablar directamente en español. El líder de BTS destacó la primera impresión que se llevó de la ciudad y terminó su intervención con una expresión que provocó una reacción especial entre quienes reconocieron la referencia.
El “gracias totales” de RM hizo recordar inmediatamente a Gustavo Cerati y a Soda Stereo, una expresión que quedó asociada a la despedida del músico argentino y que también hace parte del imaginario musical latinoamericano.
Jung Kook, por su parte, habló del clima bogotano, una de las particularidades que había mencionado J-Hope, y volvió sobre la posibilidad de regresar al país.
El último en tomar la palabra fue Jin. El integrante explicó que, al tratarse de su primera visita a Bogotá, había aprendido algunas palabras en español. Su intervención fue breve, pero consiguió una de las respuestas más ruidosas de la noche.
Después de las intervenciones de los siete integrantes, BTS continuó con el tramo final de su presentación. La noche había comenzado con la expectativa de miles de personas que llevaban años esperando ver al grupo en Colombia y terminó con los siete artistas sentados frente a ese mismo público, intentando hablar en su idioma y prometiendo regresar.
Este 3 de octubre, BTS volverá a subir al escenario de El Campín para su segunda presentación en Bogotá antes de continuar con su recorrido por Latinoamérica.
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