BTS hace historia y vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum ‘Ariang’ en un día

El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó este sábado 21 de marzo que la banda de k-pop vendió cuatro millones de copias de ‘Arirang’ en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que ‘Arirang’, que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).

Así fue el concierto gratuito de BTS en Seúl. Netflix transmitió

BTS, la realeza del K-pop, dio este sábado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento que se espera que congregue a cientos de miles de fans frente al escenario, erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun, así como en sus alrededores.

El concierto gratuito de este sábado 21 de marzo que ofreció BTS comenzó a las 8 p.m.,, horal local y fue retransmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix.

El líder de la banda, RM, actuó con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, dijo BigHit y recogió Yonhap la víspera.

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