BTS Pop up en Bogotá: cómo reservar, dónde queda, qué venden y más

BTS, la famosa agrupación surcoreana, está lista para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, dos fechas que forman parte de su tan esperada gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG. La llegada del grupo a Colombia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes están ansiosos por reencontrarse con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook tras varios años de espera. La llegada al país de BTS también es un momento muy especial para los ARMY, ya que serán los primeros conciertos del grupo en el país desde su regreso a los escenarios tras el cumplimiento del servicio militar que los mantuvo alejados durante tres años.

¿Dónde queda el BTS Pop-up en Bogotá?

Más allá de asistir a conciertos, los verdaderos fanáticos de la banda también han podido disfrutar del BTS POP-UP: ARIRANG IN BOGOTA, un espacio que celebra la nueva era de la agrupación y su gira mundial. Este pop-up abrió sus puertas el 19 de septiembre y estará disponible hasta el 18 de octubre de 2026. La experiencia se lleva a cabo en la Mansión Francesa, que se encuentra en la carrera 8 # 87-85, en Bogotá, y está abierta todos los días de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Se trata de un espacio diseñado especialmente para los seguidores de la banda, donde pueden encontrar productos oficiales, ropa, accesorios y artículos de colección relacionados con su nueva era.

¿Cómo reservar para entrar al BTS Pop-up?

Para garantizar el acceso ordenado a la tienda y disfrutar de este espacio, los ARMY deberán gestionar previamente su horario de visita. Para esto, la organización ha implementado un sistema de reservas anticipadas a través de btspopuplatam.com. Se deben registrar o iniciar sesión y completar el proceso de verificación de identidad antes de continuar.

1. Accede al sitio de reservas y regístrate o inicia sesión.

2. Completa la verificación de identidad.

3. Elige la fecha y hora que estén disponibles.

4. Acepta los términos y envía tu solicitud.

5. Revisa la información de tu reserva en “My Page”.

6. Presenta el código QR correspondiente cuando llegues.

La organización indica que la entrada está principalmente reservada para aquellos que ya tienen una reserva. No obstante, si hay espacios libres en algunas sesiones, se podría abrir una lista de espera en el lugar. Además, la permanencia está limitada a 30 minutos desde el momento de la entrada. Se sugiere llegar al área de espera exterior 20 minutos antes del horario reservado. El código QR se puede generar a partir de 30 minutos antes del ingreso y debe mostrarse directamente desde la plataforma.