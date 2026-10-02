El mundo de las estrellas

 

El mundo de las estrellas
Publicidad

BTS: ¿qué viene para la banda después de sus conciertos en Colombia?

Luego de su encuentro con ARMY en Bogotá, estos son los planes que BTS tiene en su agenda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Por Daniel Guerrero Aldana
AME7932. BALTIMORE (COLOMBIA), 10/08/2026.- Integrantes de la banda surcoreana BTS se presentan este lunes, en el primero de los dos conciertos que ofrece en la región capitalina de Estados Unidos tras retomar el tramo norteamericano de su gira 'Arirang World Tour', en Baltimore (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía por: Octavio Guzmán

Después de sus dos conciertos en Bogotá, programados para el 2 y 3 de octubre, BTS pondrá rumbo a Perú para continuar con la etapa latinoamericana de ‘ARIRANG’. El grupo surcoreano todavía tiene por delante varias presentaciones en la región antes de retomar su recorrido internacional, que se extenderá hasta marzo de 2027 y pasará por escenarios de Asia y Oceanía.

La agenda de octubre llevará a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por cuatro países más. Será un recorrido que comenzará en Lima y continuará por Santiago, Buenos Aires y São Paulo, donde terminará el tramo latinoamericano de una gira que marca el regreso del grupo como formación completa después de varios años de actividades individuales y del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

BTS, de Bogotá al resto de Latinoamérica

Después de sus presentaciones en la capital colombiana, la banda viajará a Lima, Perú. Allí actuará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Luego, el grupo viajará a Chile, donde se presentará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

La gira seguirá hacia Argentina. Buenos Aires recibirá a BTS el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, escenario en el que el grupo hará sus primeras presentaciones como formación completa en ese país. Con esta escala, la agrupación habrá recorrido buena parte de Sudamérica antes de llegar a su última parada latinoamericana.

El cierre de este tramo será en Brasil. BTS llegará a São Paulo para presentarse el 28, 30 y 31 de octubre en el Estadio Morumbi. Con esos tres conciertos terminará la etapa latinoamericana de ‘ARIRANG’, que habrá comenzado en Colombia y sumará 14 espectáculos en menos de un mes.

BTS en Bogotá: precios, cómo y a qué hora comprar las últimas boletas
Foto: EFE - HYBE/BIGHIT MUSIC

Asia y Oceanía, los siguientes destinos

Después de Brasil, BTS retomará su recorrido en Asia. La agenda los llevará a Taiwán y posteriormente a distintos puntos del sudeste asiático, entre ellos Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia. Será una nueva etapa de la gira que permitirá al grupo continuar presentándose en grandes escenarios en distintos escenarios del continente y ante miles de seguidores.

El recorrido internacional no terminará allí. Durante los primeros meses de 2027, el grupo musical tiene previstas presentaciones en Australia, con conciertos en Melbourne y Sídney, antes de regresar a Asia para continuar la parte final de la gira.

Publicidad

Uno de los últimos destinos será Hong Kong, donde tienen varios programados conciertos en marzo de 2027. Después de esa escala llegará el cierre de ‘ARIRANG’ en Filipinas, con dos presentaciones previstas en el Philippine Sports Stadium de Bulacán los días 13 y 14 de marzo de 2027.

Así, el paso de BTS por Colombia será apenas una de las estaciones de un recorrido que comenzó en abril en Goyang, Corea del Sur, y que se extenderá durante casi un año. La gira fue anunciada inicialmente con 85 conciertos en 34 ciudades, una cifra que se amplió después de que se agregaran presentaciones en Lima, Santiago y Buenos Aires.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social de la Universidad Central, con máster en Innovación Social. Desde 2018 ejerce el periodismo de entretenimiento y se ha especializado en la cobertura de música, artistas y cultura pop. nguerrero@elespectador.com

Temas:

BTS

BTS en Bogotá

BTS en Colombia

BTS Latinoamérica

Conciertos BTS
Síguenos en Google Noticias
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad