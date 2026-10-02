BTS: ¿qué viene para la banda después de sus conciertos en Colombia?

Después de sus dos conciertos en Bogotá, programados para el 2 y 3 de octubre, BTS pondrá rumbo a Perú para continuar con la etapa latinoamericana de ‘ARIRANG’. El grupo surcoreano todavía tiene por delante varias presentaciones en la región antes de retomar su recorrido internacional, que se extenderá hasta marzo de 2027 y pasará por escenarios de Asia y Oceanía.

La agenda de octubre llevará a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por cuatro países más. Será un recorrido que comenzará en Lima y continuará por Santiago, Buenos Aires y São Paulo, donde terminará el tramo latinoamericano de una gira que marca el regreso del grupo como formación completa después de varios años de actividades individuales y del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

BTS, de Bogotá al resto de Latinoamérica

Después de sus presentaciones en la capital colombiana, la banda viajará a Lima, Perú. Allí actuará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Luego, el grupo viajará a Chile, donde se presentará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

La gira seguirá hacia Argentina. Buenos Aires recibirá a BTS el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, escenario en el que el grupo hará sus primeras presentaciones como formación completa en ese país. Con esta escala, la agrupación habrá recorrido buena parte de Sudamérica antes de llegar a su última parada latinoamericana.

El cierre de este tramo será en Brasil. BTS llegará a São Paulo para presentarse el 28, 30 y 31 de octubre en el Estadio Morumbi. Con esos tres conciertos terminará la etapa latinoamericana de ‘ARIRANG’, que habrá comenzado en Colombia y sumará 14 espectáculos en menos de un mes.

Foto: EFE - HYBE/BIGHIT MUSIC

Asia y Oceanía, los siguientes destinos

Después de Brasil, BTS retomará su recorrido en Asia. La agenda los llevará a Taiwán y posteriormente a distintos puntos del sudeste asiático, entre ellos Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia. Será una nueva etapa de la gira que permitirá al grupo continuar presentándose en grandes escenarios en distintos escenarios del continente y ante miles de seguidores.

El recorrido internacional no terminará allí. Durante los primeros meses de 2027, el grupo musical tiene previstas presentaciones en Australia, con conciertos en Melbourne y Sídney, antes de regresar a Asia para continuar la parte final de la gira.

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Uno de los últimos destinos será Hong Kong, donde tienen varios programados conciertos en marzo de 2027. Después de esa escala llegará el cierre de ‘ARIRANG’ en Filipinas, con dos presentaciones previstas en el Philippine Sports Stadium de Bulacán los días 13 y 14 de marzo de 2027.

Así, el paso de BTS por Colombia será apenas una de las estaciones de un recorrido que comenzó en abril en Goyang, Corea del Sur, y que se extenderá durante casi un año. La gira fue anunciada inicialmente con 85 conciertos en 34 ciudades, una cifra que se amplió después de que se agregaran presentaciones en Lima, Santiago y Buenos Aires.

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