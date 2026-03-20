BTS regresó a la música tras casi cuatro años: Lili Reinhart protagoniza el video de ‘Swim’

El regreso de BTS ya es una realidad y se concretó con un nuevo lanzamiento musical que marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación surcoreana. Luego de una pausa prolongada en sus actividades como grupo, los siete integrantes vuelven a la escena con un proyecto que combina música, narrativa visual y una estrategia global de impacto.

El lanzamiento hace parte de ‘Arirang’, su nuevo álbum de estudio publicado este 20 de marzo de 2026, con el que retoman su actividad conjunta tras cumplir con el servicio militar obligatorio. Este trabajo incluye 14 canciones y propone una mezcla de pop contemporáneo con elementos tradicionales coreanos, en una apuesta por reconectar con su identidad artística.

En este contexto, el grupo presentó ‘Swim’ como uno de los sencillos principales del disco, acompañado de un videoclip que refuerza el concepto del álbum.

El estreno estuvo marcado por una alta expectativa global y una fuerte reacción de los seguidores del grupo, que rápidamente convirtieron este lanzamiento en una tendencia global de redes sociales.

¿Quién es Lili Reinhart, protagonista del video de la nueva canción de BTS?

Una de las principales sorpresas del lanzamiento fue la participación de Lili Reinhart, cuya aparición no había sido anunciada previamente y generó una reacción inmediata entre los seguidores del grupo.

La actriz, reconocida por su papel en la serie ‘Riverdale’, se convierte en el eje narrativo del videoclip, en el que aparece a bordo de un barco en medio del mar. Su presencia funciona como un hilo conductor visual que acompaña el desarrollo de la historia planteada por la canción.

A nivel simbólico, según información difundida por la banda, el personaje de Lili Reinhart atraviesa distintos estados emocionales que remiten a la melancolía, la transición y el renacimiento, conceptos que también atraviesan tanto la letra de ‘Swim’ como la propuesta general de ‘Arirang’.

“El videoclip de ‘Swim’, rodado en escenarios marítimos y con una puesta en escena de gran escala, refuerza esta narrativa a través de imágenes que representan el viaje, la incertidumbre y la búsqueda personal. En ese recorrido, los integrantes de BTS aparecen como figuras que acompañan y guían ese proceso, consolidando una propuesta visual que amplía el significado del regreso del grupo”, se lee en un comunicado de prensa de la banda.

Lili Reinhart también es conocida por su participación en 'Estafadoras de Wall Street' ('Hustlers', 2019), el drama romántico 'Mis dos vidas' ('Look Both Ways', 2022) y 'Efectos colaterales del amor' ('Chemical Hearts', 2020). Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

Letra completa de ‘Swim’, nueva canción de BTS

Swim, swim

Water falling off your skin

Swim, swim

I could spend a lifetime watching you

Swim, swim

This is how it all begins

Swim, swim

I just wanna dive, I just wanna dive

Bad world

Gone away and I still wake up in this mad world

Name a place that I could breathe on this map, world

Lookin’ like a goody-goody in this bad world, bad world

Don’t know how to act, girl

I’m in the deep, tell me where the hell you at, girl?

Oh, you ain’t even gotta love me bad, girl

You know that I’m never holdin’ back, girl

Yeah

So easy, don’t make it so hard

Nights like these, I just wanna get lost

Right here with the Moon and the sharks

I ain’t gotta think ‘bout a thing, baby, I just

Swim, swim

Water falling off your skin

Swim, swim

I could spend a lifetime watching you

Swim (swim), swim (swim)

This is how it all begins

Swim, swim

I just wanna dive, I just wanna dive

Water, water so deep, water so deep

Take it off the ground, I ain’t never gettin’ cold feet

Yeah, you know me, yeah, you know me

Sittin’ on the shore, now I’m ready for the whole sea

I can feel the high waves comin’ (yeah)

Why you run away? You can run in (yeah)

Salt on my tongue, she’s stunnin’ (oh)

You’re the only place that I wanna be, yeah

Swim, swim

Water falling off your skin

Swim, swim

I could spend a lifetime watching you

Swim (swim), swim (swim)

This is how it all begins

Swim, swim

I just wanna dive, I just wanna dive

Splash (splash), drift (drift)

I make waves with my two fins (two fins)

Splash (woo), drip (drip)

I just wanna take it across the line

Under here, we don’t chase the time

Baby, everything can’t be so sad (so sad)

Turn my face from the land

I just wanna dive, I just wanna dive

Swim, swim

Water falling off your skin

Swim, swim

I could spend a lifetime watching you

Swim (swim), swim (swim)

Let it all begin

Swim, swim

I just wanna dive, I just wanna dive

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