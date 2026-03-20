BTS regresó a la música tras casi cuatro años: Lili Reinhart protagoniza el video de ‘Swim’

El regreso de BTS ya es una realidad y se concretó con un nuevo lanzamiento musical que marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación surcoreana. Luego de una pausa prolongada en sus actividades como grupo, los siete integrantes vuelven a la escena con un proyecto que combina música, narrativa visual y una estrategia global de impacto.
El lanzamiento hace parte de ‘Arirang’, su nuevo álbum de estudio publicado este 20 de marzo de 2026, con el que retoman su actividad conjunta tras cumplir con el servicio militar obligatorio. Este trabajo incluye 14 canciones y propone una mezcla de pop contemporáneo con elementos tradicionales coreanos, en una apuesta por reconectar con su identidad artística.
En este contexto, el grupo presentó ‘Swim’ como uno de los sencillos principales del disco, acompañado de un videoclip que refuerza el concepto del álbum.
El estreno estuvo marcado por una alta expectativa global y una fuerte reacción de los seguidores del grupo, que rápidamente convirtieron este lanzamiento en una tendencia global de redes sociales.
¿Quién es Lili Reinhart, protagonista del video de la nueva canción de BTS?
Una de las principales sorpresas del lanzamiento fue la participación de Lili Reinhart, cuya aparición no había sido anunciada previamente y generó una reacción inmediata entre los seguidores del grupo.
La actriz, reconocida por su papel en la serie ‘Riverdale’, se convierte en el eje narrativo del videoclip, en el que aparece a bordo de un barco en medio del mar. Su presencia funciona como un hilo conductor visual que acompaña el desarrollo de la historia planteada por la canción.
A nivel simbólico, según información difundida por la banda, el personaje de Lili Reinhart atraviesa distintos estados emocionales que remiten a la melancolía, la transición y el renacimiento, conceptos que también atraviesan tanto la letra de ‘Swim’ como la propuesta general de ‘Arirang’.
“El videoclip de ‘Swim’, rodado en escenarios marítimos y con una puesta en escena de gran escala, refuerza esta narrativa a través de imágenes que representan el viaje, la incertidumbre y la búsqueda personal. En ese recorrido, los integrantes de BTS aparecen como figuras que acompañan y guían ese proceso, consolidando una propuesta visual que amplía el significado del regreso del grupo”, se lee en un comunicado de prensa de la banda.
Lili Reinhart también es conocida por su participación en 'Estafadoras de Wall Street' ('Hustlers', 2019), el drama romántico 'Mis dos vidas' ('Look Both Ways', 2022) y 'Efectos colaterales del amor' ('Chemical Hearts', 2020).
Letra completa de ‘Swim’, nueva canción de BTS
Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim, swim
This is how it all begins
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive
Bad world
Gone away and I still wake up in this mad world
Name a place that I could breathe on this map, world
Lookin’ like a goody-goody in this bad world, bad world
Don’t know how to act, girl
I’m in the deep, tell me where the hell you at, girl?
Oh, you ain’t even gotta love me bad, girl
You know that I’m never holdin’ back, girl
Yeah
So easy, don’t make it so hard
Nights like these, I just wanna get lost
Right here with the Moon and the sharks
I ain’t gotta think ‘bout a thing, baby, I just
Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim (swim), swim (swim)
This is how it all begins
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive
Water, water so deep, water so deep
Take it off the ground, I ain’t never gettin’ cold feet
Yeah, you know me, yeah, you know me
Sittin’ on the shore, now I’m ready for the whole sea
I can feel the high waves comin’ (yeah)
Why you run away? You can run in (yeah)
Salt on my tongue, she’s stunnin’ (oh)
You’re the only place that I wanna be, yeah
Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim (swim), swim (swim)
This is how it all begins
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive
Splash (splash), drift (drift)
I make waves with my two fins (two fins)
Splash (woo), drip (drip)
I just wanna take it across the line
Under here, we don’t chase the time
Baby, everything can’t be so sad (so sad)
Turn my face from the land
I just wanna dive, I just wanna dive
Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim (swim), swim (swim)
Let it all begin
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive
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