BTS ya está en Colombia y sus miembros son huéspedes de honor. Detalles de su llegada

Este miércoles 30 de septiembre los miembros de BTS llegaron a Bogotá. Como se había anticipado, cinco de ellos – Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- salieron del Aeropuerto Internacional de Incheon, mientras que SUGA y RM permanecían en Estados Unidos por compromisos previos y desde allí comenzaron la avanzada para llegar a nuestro país a reunirse con sus compañeros. La banda estará en concierto el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

Según los reportes, los artistas se trasladaron en un bus privado hacia su hotel al norte de la ciudad y su llegada anticipada se da ya que desean ver el montaje para la presentación, que se caracteriza por su innovación y complejidad, ya que según información divulgada por la organización, la infraestructura del montaje es de cerca de 164 toneladas en equipos de luces, pantallas y en general tecnología. A diferencia de otros conciertos que optan por disponer de una tarima frontal, la de BTS estará en el centro de la presentación y sus miembros se desplazarán a través de cuatro pasarelas o caminos mientras cantan.

Con la llegada de los miembros de BTS varios lugares de la ciudad, como Monserrate, adoptaron el color morando, característco de la banda en sus fachadas. Además del concierto se anticipó la apertura de una tienda de experiencias relacionadas con BTS en el sector de Chapinero,

Los dos conciertos en la capital del BTS World Tour ‘ARIRANG’ se constituyen en la primera parada de la banda en América Latina. Luego irán a Perú, Chile, Argentina y Brasil. En total darán once conciertos en la región. Cada presentación en Bogotá espera reunir a más de 53.000 personas.

Miembros de BTS son huéspedes de honor de Bogotá

Este mismo miércoles se confirmó que los miembros del grupo coreano fueron reconocidos por la Alcaldía de la ciudad como huéspedes de honor, mediante el Decreto 413 de 2026.

Este es un reconocimiento que el Alcalde de la ciudad pueden dar a visitantes ilustres que, mediante acciones políticas, artísticas, deportivas, científicas, educativas u otras labores, hayan contribuido al bienestar ciudadano o al progreso de los pueblos. El mencionado decreto indica que la presencia de los coreanos representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de la ciudad como destino de actividades culturales y creativas como escenario de eventos de talla mundial.

Hay que mencionar que los dos conciertos de BTS han promovido la llegada de turistas de distintas ciudades colombianas y extranjeras para asistir a dichos shows, lo que impacta positivamente la economía de la capital.



Como suele ocurrir a la llegada de BTS a las ciudad, las Army, nombre con el que se conocen las seguidoras de la banda, han promovido que no se moleste a los integrantes de BTS en su descanso o en las afueras del hotel que los hospeda.

Publicidad

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento