Buena Vista Social Club se convirtió en uno de los proyectos musicales más representativos de Cuba y llevó los sonidos tradicionales de la isla a escenarios de todo el mundo. Tres décadas después de sus primeras grabaciones, su legado continúa vigente a través de músicos que buscan preservar una tradición que conquistó a varias generaciones.

En el marco de esta celebración, dos de sus integrantes, Osiris Valdés y Ángel Terry, conversaron sobre la historia de la agrupación, la influencia de sus grandes intérpretes y la responsabilidad que implica mantener viva una herencia musical. Ambos estarán en Bogotá para una presentación el próximo 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Buena Vista Social Club: tres décadas de un fenómeno que conquistó al mundo

Para Ángel Terry Domech, percusionista y miembro fundador del proyecto, uno de los momentos determinantes ocurrió en 1996, cuando se realizaron tres grabaciones que terminarían marcando el rumbo de esta historia: ‘Introducing Rubén González’, ‘A toda Cuba le gusta’ y ‘Buena Vista Social Club’. Posteriormente, llegó la decisión de emprender una gira para promocionar esos trabajos, inicialmente pensada para un mes, pero que terminó extendiéndose a dos debido a la respuesta del público europeo.

El músico recordó que la acogida fue tan grande que las presentaciones comenzaron a multiplicarse y la agrupación recibió invitaciones de diferentes partes del mundo. Con el tiempo, la disquera también impulsó grabaciones independientes de figuras como Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer, bajo el sello Buena Vista Social Club, lo que amplió todavía más el alcance del proyecto.

"En el año 96 se grabaron tres discos y yo entro al proyecto en el momento en que se decide hacer una gira para promover estas producciones. Inicialmente se pensó en un mes, pero terminó convirtiéndose en dos. Fue una explosión lo que ocurrió en Europa con estos trabajos. Después comenzaron a solicitarnos desde América, Estados Unidos y todos los países del mundo, incluso Asia y Oceanía. Así fue como Buena Vista Social Club se convirtió en un movimiento cultural", explicó Ángel Terry.

El legado de los grandes maestros y la responsabilidad de mantener viva la tradición

Tres décadas después de aquel fenómeno, la agrupación continúa interpretando canciones que forman parte de la memoria musical cubana. Para Osiris Valdés, violinista y cantante, formar parte de esta historia representa una responsabilidad con los artistas que hicieron posible el reconocimiento internacional de Buena Vista Social Club.

En esa trayectoria, su paso por los escenarios junto a Omara Portuondo fue determinante. Valdés destacó la capacidad de la cantante para transmitir emociones a través de la voz y reconoció que su manera de interpretar se convirtió en una referencia para su propio desarrollo artístico

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"Tuve la oportunidad de trabajar durante años junto a Omara Portuondo y fue de gran influencia para mí. Es una cantante de filin, de puro sentimiento. Su forma de transmitir lo que dice, el manejo de los melismas en la voz y su suavidad al interpretar son aspectos que hay que escuchar, estudiar y observar, porque dejan grandes enseñanzas para cualquier intérprete de esta música", dijo Valdés.

De igual manera, Ángel Terry considera que conocer las raíces es fundamental para los músicos que comienzan a explorar nuevos sonidos. El percusionista atribuye parte de ese interés de las nuevas generaciones por la tradición cubana al impacto que tuvo Buena Vista Social Club en diferentes países.

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"El Buena Vista Social Club hizo que el mundo entero se acercara a la tradición de nuestra música y fue una enseñanza para los jóvenes: tenían que conocer nuestras raíces antes de experimentar, porque si no conoces de dónde vienes, no sabrás para dónde vas", sostuvo Terry.

Buena Vista Social Club regresa a Colombia: así será su presentación en Bogotá

La historia de la agrupación también tiene capítulos importantes en Colombia. Ángel Terry recordó especialmente su participación en Salsa al Parque, un encuentro que le permitió compartir con músicos de diferentes lugares de Latinoamérica y acercarse a un público que, según sus palabras, tiene una conexión especial con los sonidos cubanos.

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"Colombia es tierra fértil para nuestra música desde hace muchísimos años. Los músicos cubanos triunfan en tierras colombianas y volver nosotros es como volver a casa. Nuestra participación en Salsa al Parque fue increíble, por la cantidad de personas interesadas en escucharnos y por la oportunidad de intercambiar con músicos colombianos y latinoamericanos, mostrar nuestro trabajo y aprender también del de ellos", explicó.

Ahora, la celebración de los 30 años tendrá una nueva parada en Bogotá. Osiris Valdés anticipó que el espectáculo reunirá algunas de las canciones emblemáticas del proyecto con boleros y sones tradicionales, en una presentación que busca acercar al público a la esencia de la música cubana.

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La cita será el 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Para quienes asistan, la cantante espera que la experiencia vaya más allá de escuchar un repertorio conocido y se convierta en una oportunidad para acercarse a la cultura de su país.

"Espero que salgan de nuestro concierto con una sensación inolvidable, como si hubieran viajado a Cuba y escuchado la música tradicional de nuestras raíces. Es un viaje a nuestro país y a nuestra tradición", concluyó la intérprete.

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