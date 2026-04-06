Caifanes confirmó su regreso a Colombia: fechas, ciudades y más sobre sus conciertos

Caifanes confirmó su regreso a Colombia con una serie de conciertos que se realizarán en septiembre de 2026. La agrupación mexicana incluyó al país dentro de su próxima gira y anunció presentaciones en tres ciudades, donde interpretará parte de su repertorio más reconocido.

La visita se enmarca dentro de un nuevo recorrido por América Latina, en el que la banda liderada por Saúl Hernández retomará escenarios con un show centrado en las canciones que consolidaron su trayectoria. Su propuesta musical, construida desde finales de los años 80, ha mantenido vigencia en distintos públicos del continente.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Caifanes en Colombia?

El anuncio incluye tres presentaciones en el país, programadas en ciudades con tradición en conciertos de rock en español. Las fechas y recintos confirmados son:

11 de septiembre: Cali, Arena Cañaveralejo

17 de septiembre: Manizales, Plaza de Toros de Manizales

19 de septiembre: Medellín, City Hall El Rodeo

De acuerdo con la información compartida por Caifanes, estas presentaciones hacen parte de una gira que busca reconectar con el público latinoamericano a través de un repertorio que incluye varios de los temas más representativos del rock en español. La banda ha mantenido una relación constante con Colombia, con participaciones previas en festivales y conciertos en diferentes ciudades.

¿Qué se sabe sobre la venta de boletas para ver a Caifanes?

En cuanto a la boletería, se establecieron dos etapas de venta. La preventa para clientes de Banco Falabella comenzará el martes 8 de abril de 2026 a las 9:00 a. m. Posteriormente, la venta general se habilitará el jueves 10 de abril, en el mismo horario.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, donde se podrán consultar las localidades y condiciones de cada evento. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre precios o distribución por zonas.

Formada en Ciudad de México, Caifanes se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del rock en español, gracias a una propuesta que fusiona géneros como el rock, el new wave y el post-punk con elementos de la música tradicional mexicana. Ese enfoque les permitió construir una identidad sonora propia dentro del panorama latinoamericano.

El regreso de la banda a escenarios colombianos se suma a la agenda de conciertos internacionales confirmados para 2026, en un calendario que continúa incorporando artistas con trayectoria en el género.

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