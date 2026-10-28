Cambios en conciertos Megaland y los Tigres del Norte: nuevas fechas y lugares

Según comunicación enviada a los medios el martes 27 de octubre por parte de canal RCN, uno de los organizadores del Festival Megaland, este ya no se realizará el 20 de noviembre en el estadio El Campín, como estaba anunciado.

La nueva fecha para el evento que reunirá a Blessd, Feid, Farruko, Pipe Bueno, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton, Jessi Uribe y Aria Vega, entre otros, será el 19 de noviembre y su nuevo lugar de realización será el Vive Claro de la ciudad.

Los Tigres del Norte no se presentarán en el 2026 en el estadio

Esta misma información fue ratificada por Sencia en una comunicación enviada a los medios este miércoles 28, donde también anuncian la nueva fecha del concierto Los Tigres del Norte. La agrupación mexicana que estaba anunciada para el sábado 7 de noviembre, se presentará hasta el 2027.

Los intérpretes de ‘Contrabando y traición’ y ‘La banda del carro rojo’ llegarán a el estadio El Campin el sábado 6 de febrero del próximo año.

Según el comunicado se trata de “ajustes a la programación del Estadio Nemesio Camacho para garantizar el calendario del fútbol en noviembre y reforzar el cuidado de la grama”, así como "garantizar el desarrollo del calendario del Fútbol Profesional Colombiano y reforzar las medidas de cuidado de la grama”.

Recordemos que tras el concierto del grupo coreano BTS hubo polémica por el estado en el que quedó de la grama del estadio El Campín.

Los cambios en los mencionados espectáculos se dan según el boletín “como resultado de un trabajo conjunto entre Sencia, los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)”

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La comunicación también explica que la reorganización responde a los ajustes acumulados en el calendario deportivo del segundo semestre, que han reducido los tiempos disponibles entre partidos y las actividades de montaje y desmontaje de conciertos.

Se anticipó además que durante noviembre, el Estadio Nemesio Camacho acogerá los encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, de acuerdo con la programación que establezcan las autoridades deportivas.

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