Cancelan concierto de Myke Towers en Bogotá: esto se sabe y cómo recuperar el dinero

Los seguidores de Myke Towers en Colombia recibieron una noticia inesperada luego de que se confirmara la cancelación del concierto que el artista puertorriqueño tenía programado para el próximo 22 de agosto en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La decisión fue anunciada por la organización del evento, que también informó el procedimiento para la devolución del dinero de las entradas.

El espectáculo hacía parte de la gira ‘Trap Kings’ y era uno de los conciertos más esperados por los fanáticos del intérprete de éxitos como ‘Lala’, ‘La Falda’ y ‘Degenere’. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para su presentación en la capital colombiana.

¿Por qué cancelaron el concierto?

La cancelación fue comunicada oficialmente a los compradores el pasado 3 de agosto por la productora 3NTERTAINMENT S.A.S., que confirmó que el concierto no se llevará a cabo y, por ahora, no anunció una nueva fecha para la presentación en Bogotá.

Aunque inicialmente no se entregaron mayores explicaciones, Infobae confirmó que la suspensión del evento obedeció a “motivos logísticos ajenos a TaquillaLive, al artista y al promotor”. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre cuáles fueron esos inconvenientes ni cómo afectaron la realización del espectáculo.

Por ahora, esa es la única explicación conocida. Myke Towers tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la cancelación, mientras que la organización se ha concentrado en informar el proceso de devolución del dinero para quienes adquirieron sus entradas.

La noticia generó reacciones entre los seguidores del artista en redes sociales, donde muchos manifestaron su decepción y preguntaron por una posible reprogramación. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva fecha para el concierto en la capital colombiana.

Así puede pedir la devolución del dinero de Myke Towers

Tras la cancelación del concierto, la organización confirmó que el reembolso se realizará utilizando el mismo medio de pago con el que fue hecha la compra de las entradas.

En el caso de quienes pagaron con tarjeta bancaria, el dinero será consignado a la misma cuenta asociada a la transacción original. No obstante, las personas que deseen recibir el reembolso por un medio de pago diferente deberán presentar una petición, queja, reclamo o denuncia (PQRD) ante TaquillaLive.

Esa solicitud deberá radicarse a más tardar el 17 de agosto de 2026. Si el comprador no presenta la PQRD dentro del plazo establecido, la empresa entenderá que acepta recibir el dinero mediante el mismo método de pago utilizado al momento de adquirir la boletería.

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