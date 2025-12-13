Canción de J Balvin para el Mundial FIFA 2026: video, letra, historia y más

En el contexto de la antesala al Mundial de la FIFA 2026, el cantante colombiano J Balvin participa en el lanzamiento de ‘Jump’, una canción concebida como parte de una campaña global de una compañía de bebidas, que busca posicionarse dentro del entorno musical que acompaña el torneo.

El tema no es una apuesta individual. Se trata de una colaboración internacional que reúne también a la cantante Amber Mark, al baterista Travis Barker y al guitarrista Steve Vai, en una mezcla de perfiles provenientes del pop, el rock y la música urbana.

‘Jump’ toma como base la canción homónima de Van Halen, publicada en 1984, reconocida por su riff de sintetizador y su alta recordación dentro del repertorio del rock. La nueva versión de J Balvin mantiene elementos del tema original, pero los adapta a una producción contemporánea que combina ritmos urbanos, percusión en vivo y arreglos electrónicos.

En esta reinterpretación, ‘El Niño de Medellín’ asume un rol protagónico en las voces, mientras que Amber Mark aporta una línea melódica complementaria. Por su parte, Travis Barker introduce una base rítmica con batería en vivo, y Steve Vai suma capas de guitarra que refuerzan el vínculo con el sonido original.

Es clave mencionar que, aunque no se trata de la canción oficial del Mundial, ‘Jump’ se integra al ecosistema cultural previo al torneo, en el que artistas de distintos géneros participan en proyectos asociados.

Video y letra de ‘Jump’, canción de J Balvin para el Mundial 2026

I get up (yeah) and nothing gets me down

You got it tough, I’ve seen the toughest around (leggo, leggo)

And I know, baby, just how you feel (latino gang)

You got to roll with the punches and get to what’s real

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Can’t you see me standing here?

I got my back against the record machine

I ain’t the worst that you’ve seen

You see what I mean? (Yeah)

--

Might as well jump (jump)

Go ‘head and jump (leggo, leggo)

Won’t you come on then jump?

Might as well jump

Oh!

Yeah

--

Esto es pa’l que siempre apoyó y el que no me la dio (yeah)

Yo siempre voy a ir a mí en cualquier estadio (leggo)

De esto se habló en televisión, las rede’ y la radio (wuh)

Nos movemo’ como familia, no solitario (wah)

Moviendo el balón se baja la tensión ya llegando a la zona (ja)

No cogemo’ presión, somos una fusión de un millón de personas (personas)

Al momento de gloria, el público se abraza, grita y ovaciona (gol)

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El fútbol es nuestro idioma

Aquí todos somos mi gente

Porque solo no fue suficiente

Celebramos un gol con euforia (gol)

Y se escucha en todo el continente

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Estamo’ a un paso de la victoria

El ambiente se puso caliente

Aquí hay que sudar la casaca (casaca)

El nombre y el número no miente

J Balvin, man

--

Can’t you see me standing here?

I got my back against the record machine (oh, oh)

I ain’t the worst that you’ve seen

Oh, can’t you see what I mean? (Yeah)

--

Might as well jump (jump)

Go ‘head and jump (leggo, leggo)

Won’t you come on then jump?

Might as well jump

Oh!

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