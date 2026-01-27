Carin León, Ryan Castro, Kapo y Gloria Trevi cantarán en los Premios Lo Nuestro 2026

El próximo 19 de febrero, Miami será sede de una nueva edición de los Premios Lo Nuestro, uno de los galardones más tradicionales de la industria musical latina, que reconoce a los artistas y producciones más destacadas del año.

La ceremonia, organizada por Televisa-Univision, reunirá a figuras consolidadas y nuevos exponentes del género, varios de los cuales presentarán música inédita durante la gala.

¿Qué artistas van a cantar en los Premios Lo Nuestro 2026?

Entre los primeros artistas confirmados para el evento figuran los mexicanos Carin León, Cristian Castro, Gloria Trevi, Matisse, Ha*Ash y María José, así como los colombianos Ryan Castro y Kapo, quienes subirán al escenario con estrenos televisivos. Así lo informó la compañía mediática en un comunicado divulgado este martes.

La ceremonia se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami y contará con la conducción de la cantante mexicana Thalía, la modelo paraguaya Nadia Ferreira y la actriz dominicana Clarissa Molina. Según el anuncio oficial, esta es la primera lista de artistas confirmados para la gala.

Televisa-Univision destacó especialmente la participación de Carin León, uno de los artistas con más presencia en las nominaciones de este año, al sumar 10 candidaturas. El intérprete presentará en televisión el tema ‘Lado frágil’, incluido en su álbum ‘Palabra de To’s (Seca)’.

Por su parte, Cristian Castro protagonizará lo que fue descrito como “un debut televisivo muy esperado”, al interpretar ‘Conmigo Sin Ti’ junto al grupo Matisse. En tanto, Gloria Trevi presentará ‘Un Abrazo’, canción perteneciente a su álbum nominado ‘El Vuelo’.

De igual manera, el dúo Ha*Ash estrenará en televisión su colaboración con María José, titulada ‘Te apuesto’. La lista de artistas anunciados la completan las “potencias colombianas” Ryan Castro y Kapo, quienes presentarán por primera vez en TV su éxito ‘La Villa’. Además, Castro debutará en solitario en el Premio Lo Nuestro con ‘Ba Ba Bad Remix’, uno de sus éxitos más sonados durante el 2025.

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) y premiará lo mejor de la música latina en 44 categorías. Este año, Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carin León lideran las nominaciones con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho. Además, Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán reconocimientos especiales por su trayectoria y legado.

