El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Carin León y Jelly Roll se unen en la canción oficial del Mundial 2026 ¿Cómo se llama?

El artista mexicano y el rapero estadounidense cruzan géneros y estilos diversos en este nuevo himno mundialista que ya tiene fecha de estreno.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Por Redacción Vea
19 de marzo de 2026
Carin León, cantante mexicano de música regional y country.
Fotografía por: Cortesía

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya comenzaron a revelarse algunos de los elementos culturales que acompañarán el evento deportivo más importante del planeta, entre ellos la música. En esta ocasión, la organización del torneo confirmó que el cantante mexicano Carin León y el rapero estadounidense Jelly Roll unirán sus voces en una de las canciones principales del Mundial, marcando una colaboración que cruza géneros como el regional mexicano y el hip hop.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Cómo se llama la canción del Mundial 2026?

El tema, titulado ‘Lighter’, formará parte del álbum oficial del Mundial 2026 y será uno de los lanzamientos iniciales de este proyecto musical. La canción está concebida como una representación simbólica de las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá, un hecho histórico al tratarse del primer Mundial organizado de manera conjunta por tres países.

La producción corre a cargo del canadiense Cirkut, reconocido en la industria por trabajar con artistas de alcance global, lo que refuerza la intención de construir un sonido internacional capaz de trascender fronteras.

Además, desde la FIFA se ha insistido en que este álbum buscará reunir a figuras consolidadas y nuevas voces de distintas partes del mundo, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural del torneo y fortalecer la conexión entre música y fútbol.

Aunque inicialmente se conoció un breve adelanto, el estreno oficial de ‘Lighter’ está previsto para el 20 de marzo, cuando estará disponible en plataformas digitales como el primer sencillo del álbum mundialista. Hasta ahora, los avances conocidos han sido en inglés, aunque no se descarta la inclusión de fragmentos en español, teniendo en cuenta el origen de uno de sus intérpretes.

Para Carin León, la participación en este proyecto representa un nuevo paso en su internacionalización. El artista, que ha ganado reconocimiento dentro y fuera de México, ha expresado públicamente su entusiasmo por formar parte de un evento de alcance global como el Mundial.

La tradición de los himnos mundialistas

Las canciones oficiales de los Mundiales han tenido históricamente un impacto significativo en la cultura popular. Temas como ‘La copa de la vida’ de Ricky Martin en 1998 o ‘Waka Waka’ de Shakira en 2010 se convirtieron en fenómenos globales que trascendieron lo deportivo.

En ese contexto, la apuesta por reunir a Carin León y Jelly Roll apunta a replicar ese alcance, pero desde una lógica contemporánea: la fusión de géneros y audiencias diversas.

Con el lanzamiento de ‘Lighter’, la FIFA da el primer paso en la construcción de la banda sonora del Mundial 2026, un proyecto que, al igual que el torneo, busca ser más global, más diverso y conectado con las tendencias actuales de la música.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Revista Vea

Vea

Noticias hoy

Canción del Mundial

Canción del Mundial 2026

Carin León

Jelly Roll

Carin León y Jelly Roll

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.