Carin León y Jelly Roll se unen en la canción oficial del Mundial 2026 ¿Cómo se llama?

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya comenzaron a revelarse algunos de los elementos culturales que acompañarán el evento deportivo más importante del planeta, entre ellos la música. En esta ocasión, la organización del torneo confirmó que el cantante mexicano Carin León y el rapero estadounidense Jelly Roll unirán sus voces en una de las canciones principales del Mundial, marcando una colaboración que cruza géneros como el regional mexicano y el hip hop.

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¿Cómo se llama la canción del Mundial 2026?

El tema, titulado ‘Lighter’, formará parte del álbum oficial del Mundial 2026 y será uno de los lanzamientos iniciales de este proyecto musical. La canción está concebida como una representación simbólica de las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá, un hecho histórico al tratarse del primer Mundial organizado de manera conjunta por tres países.

La producción corre a cargo del canadiense Cirkut, reconocido en la industria por trabajar con artistas de alcance global, lo que refuerza la intención de construir un sonido internacional capaz de trascender fronteras.

Además, desde la FIFA se ha insistido en que este álbum buscará reunir a figuras consolidadas y nuevas voces de distintas partes del mundo, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural del torneo y fortalecer la conexión entre música y fútbol.

Aunque inicialmente se conoció un breve adelanto, el estreno oficial de ‘Lighter’ está previsto para el 20 de marzo, cuando estará disponible en plataformas digitales como el primer sencillo del álbum mundialista. Hasta ahora, los avances conocidos han sido en inglés, aunque no se descarta la inclusión de fragmentos en español, teniendo en cuenta el origen de uno de sus intérpretes.

Para Carin León, la participación en este proyecto representa un nuevo paso en su internacionalización. El artista, que ha ganado reconocimiento dentro y fuera de México, ha expresado públicamente su entusiasmo por formar parte de un evento de alcance global como el Mundial.

La tradición de los himnos mundialistas

Las canciones oficiales de los Mundiales han tenido históricamente un impacto significativo en la cultura popular. Temas como ‘La copa de la vida’ de Ricky Martin en 1998 o ‘Waka Waka’ de Shakira en 2010 se convirtieron en fenómenos globales que trascendieron lo deportivo.

En ese contexto, la apuesta por reunir a Carin León y Jelly Roll apunta a replicar ese alcance, pero desde una lógica contemporánea: la fusión de géneros y audiencias diversas.

Con el lanzamiento de ‘Lighter’, la FIFA da el primer paso en la construcción de la banda sonora del Mundial 2026, un proyecto que, al igual que el torneo, busca ser más global, más diverso y conectado con las tendencias actuales de la música.

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