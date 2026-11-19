La música latina suma un nuevo capítulo en su historia. Celia Cruz ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Rock & Roll, una de las instituciones más importantes de la industria musical estadounidense. La cantante cubana recibió este reconocimiento póstumo durante la ceremonia de incorporación de la generación 2026, celebrada en Los Ángeles, California.

La distinción representa un acontecimiento significativo para la música en español, pues la intérprete se convirtió en la primera artista cuya carrera musical se desarrolló principalmente en este idioma en ingresar a la institución. Su incorporación reconoce una trayectoria que trascendió las fronteras de la salsa y llevó los ritmos afrocubanos a escenarios internacionales.

El reconocimiento a la trayectoria de Celia Cruz

El homenaje se realizó el sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater, como parte de la edición número 41 de la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame. La organización incluyó a la cubana entre los artistas seleccionados en la categoría Early Influence Award, conocida como Premio a la Influencia Temprana, que distingue a figuras cuya música y estilo interpretativo contribuyeron a transformar el rock y la cultura popular.

El ingreso de Celia Cruz no corresponde a la categoría principal de intérpretes, sino a una distinción que reconoce la influencia de artistas en el desarrollo de la música. En esta misma categoría fueron homenajeados el músico nigeriano Fela Kuti, la rapera Queen Latifah, MC Lyte y el cantante estadounidense Gram Parsons.

El anuncio de los homenajeados se realizó en abril de 2026, cuando la organización presentó la lista de artistas que integrarían su nueva generación. Sin embargo, el homenaje se realizó el sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater, como parte de la edición número 41 de la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame.

El reconocimiento también tiene un significado particular porque, aunque otros artistas latinos ya forman parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, Celia Cruz marca un precedente por haber desarrollado su carrera principalmente en español. Su ingreso amplía la representación de la música latinoamericana dentro de una institución que reúne a figuras de diferentes géneros y generaciones.

Celia Cruz nació el 21 de octubre de 1925 y falleció el 16 de julio de 2003, a los 77 años. Foto: Cortesía

De acuerdo con la biografía publicada por el Salón de la Fama del Rock & Roll, la artista vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. Durante su trayectoria obtuvo tres premios Grammy y cuatro Latin Grammy, además de recibir el reconocimiento a la trayectoria de la Academia de la Grabación en 2016.

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Su legado continúa presente en la música y en las nuevas generaciones de artistas que encuentran en su carrera una referencia de la cultura latina. Este nuevo reconocimiento amplía su lugar en la historia musical y confirma la influencia que alcanzó más allá de las fronteras de su género.

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