Céline Dion vuelve a los escenarios después de su diagnóstico “raro e incurable”

Desde que anunció su enfermedad en 2022, cuando fue diagnosticada con el “Síndrome de la persona rígida”, una rara enfermedad neurológica, Céline Dion se vio forzada a cancelar su gira mundial “Courage World Tour”, alejándose completamente de los escenarios. La famosa intérprete de éxitos como My Heart Will Go On y The Power of Love compartió que los espasmos musculares severos le dificultaban cantar y moverse con normalidad, incluso afectando su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. Su ausencia generó una gran preocupación entre sus seguidores, quienes han admirado su voz y su dedicación artística a lo largo de los años.

Sin embargo, después de un largo proceso de tratamiento y adaptación, la cantante dio un nuevo paso hacia su regreso. Aunque todavía no se trata de una gira completa, su reaparición en presentaciones selectas representa un hito en su camino de recuperación y resiliencia. Fuentes cercanas indican que Dion ha estado trabajando arduamente con especialistas para recuperar el control de su cuerpo y poder volver a hacer lo que más ama: cantar.

¿Cuándo y dónde cantará Céline Dion?

Según informó la prensa francesa, la cantante vuelve con una serie de conciertos en la sala Paris La Défense Arena en París. Este lunes 24 de marzo, aparecieron algunos misteriosos letreros en la capital de Francia, donde se lee “Power of love”, que en francés es “Pour que tu m’aimes encore”, que marcarían el regreso de la intérprete después de varios años de ausencia.

Medios como el diario Le Parisien y la cadena Franceinfo, aseguran que serían al menos seis conciertos en el mes de septiembre. Sus fanáticos han reaccionado con múltiples comentarios: “¡La noticia que todos estábamos esperando! La reina ha vuelto y tengo que estar allí”, “tu ausencia solo nos ha recordado lo única y especial que eres. Extrañamos tu luz, tu voz y las emociones que solo tú puedes transmitir. Siempre te esperamos”, “la reina regresará”, “estamos listos para verte”, “no nos hemos olvidado de ti”, “esto significa principalmente que “nuestra Céline” está mejor, ¡y eso es esencial! Es muy conmovedor”.

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¿Quién es Céline Dion?

La artista nacida en Quebec, Canadá, comenzó su carrera musical desde muy temprana edad, impulsada por el apoyo de su familia. A los 12 años, ya había grabado su primera canción, lo que marcó el inicio de un viaje que la llevaría a convertirse en una estrella internacional. Su gran salto a la fama ocurrió en 1988, cuando ganó el Festival de Eurovisión representando a Suiza. Este triunfo le abrió las puertas del mercado europeo y, poco después, también al angloparlante.

Durante la década de los 90, Dion consolidó su carrera con álbumes exitosos y baladas que se transformaron en clásicos a nivel mundial. Uno de los hitos más significativos de su carrera fue la canción My Heart Will Go On, el tema principal de la película Titanic. Este éxito no solo le valió premios como el Oscar y el Grammy, sino que también la estableció como una de las voces más influyentes del pop global. A lo largo de los años, Céline Dion ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, destacándose por su poderosa voz y su habilidad interpretativa. Su repertorio abarca éxitos en inglés y francés, lo que le ha permitido conquistar a públicos diversos y mantenerse relevante durante más de cuatro décadas.