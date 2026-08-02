CEO de los Grammy rompió el silencio tras la protesta de BTS: esto fue lo que respondió

Luego de que BTS anunciara que no postulará su música para competir en los premios Grammy de 2027, la decisión del grupo surcoreano sigue generando repercusiones en la industria musical. Los siete integrantes de la ‘boyband’ explicaron que no presentarán sus trabajos a consideración de la Academia de la Grabación porque consideran que la música debe ser valorada sin dividir a los artistas por su región o el idioma en el que interpretan sus canciones.

La postura surgió después del anuncio de una nueva categoría dedicada al pop asiático, que debutará en la próxima edición de los galardones.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, los integrantes de BTS afirmaron que esperan que “la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de dividirse por región o idioma”, una declaración que abrió un amplio debate entre seguidores, artistas y expertos sobre la manera en que los Grammy reconocen a los talentos internacionales. Días después de ese pronunciamiento, Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, decidió responder públicamente a la postura de la banda.

¿Qué respondieron desde los Grammy a la protesta de BTS?

Harvey Mason Jr. aseguró que comprende la decisión tomada por el grupo, aunque lamentó que hayan optado por no participar en el proceso de selección para los premios de 2027.

“Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”, expresó el directivo en un comunicado difundido por la Academia.

Tras ese mensaje, Mason quiso responder directamente a la principal crítica planteada por la agrupación surcoreana. Según explicó, la creación de la categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático no busca separar a los artistas de esa región, sino ampliar el reconocimiento a un género que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.

“Quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de Pop Asiático fue creada para celebrar la profundidad, diversidad y extraordinario crecimiento del pop que surge de Asia”, afirmó.

El director ejecutivo también rechazó la idea de que esta nueva categoría limite las posibilidades de competir por los premios más importantes de la ceremonia. En ese sentido, explicó que los artistas que sean inscritos en esa categoría seguirán siendo elegibles para aspirar a reconocimientos como Álbum del Año, Grabación del Año o Canción del Año, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Academia.

“Más categorías significan que se reconoce el trabajo de más artistas. Nunca se trató de dividir, sino de ampliar quiénes son reconocidos por nuestros 15.000 votantes”, sostuvo Mason.

Esa precisión responde a uno de los argumentos que motivó la decisión de BTS. El grupo manifestó que prefería no participar porque considera que clasificar la música por idioma o región puede enviar el mensaje de que los artistas asiáticos deben competir en un espacio distinto al resto de la industria, en lugar de hacerlo bajo las mismas condiciones.

Por ahora, BTS no ha reaccionado a las declaraciones del CEO de la Academia de la Grabación. Sin embargo, el intercambio de posturas convirtió la discusión en uno de los temas más comentados del mundo de la música y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre cómo deben evolucionar unos premios que buscan representar a una industria cada vez más diversa y global.

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