A las 9:00 de la noche del viernes 21 de noviembre, las luces del Coliseo MedPlus dieron paso a uno de los regresos más esperados por los seguidores de Chayanne. El cantante puertorriqueño apareció en el escenario para comenzar su espectáculo con una mezcla de ‘Bailemos otra vez‘, ‘Salomé‘ y ‘Boom Boom‘. Bastaron los primeros acordes para que el público se levantara de sus asientos y comenzara un recorrido musical por distintas etapas de su carrera.

El artista llegó a Bogotá con su ‘Bailemos Otra Vez Tour‘, una gira internacional que comenzó en 2024 y que acompañó el lanzamiento de su álbum homónimo, publicado un año antes. Después de recorrer escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, el cantante regresó a Colombia para ofrecer cuatro presentaciones en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá.

Durante dos horas, Chayanne alternó sus canciones más recientes con los éxitos que lo convirtieron en uno de los referentes del pop latino. Sin embargo, más allá del repertorio y la producción, hubo algo que llamó especialmente la atención: la energía con la que enfrentó cada momento del espectáculo.

Chayanne, una energía que parece no agotarse

A sus 58 años, el puertorriqueño demostró que conserva buena parte de las condiciones que lo caracterizaron desde sus primeros años sobre los escenarios. Cantó, bailó, ejecutó sus coreografías y se desplazó por diferentes espacios de la tarima durante las dos horas que duró el concierto. Una entrega que tuvo un mérito adicional si se considera la altura de Bogotá.

En varias oportunidades, el propio artista reconoció que estaba agotado. No obstante, también dejó claro que su compromiso con quienes compraron una entrada para verlo estaba por encima del cansancio. Durante uno de esos momentos se dirigió a los asistentes y expresó: "Yo siempre lo hago todo por el público. Ustedes son la razón de ser de este artista. Así que ustedes ordenen que yo obedezco en todo lo posible".

El agradecimiento fue una constante durante la noche. Chayanne recordó que ya había visitado Bogotá en distintas ocasiones, pero insistió en que cada presentación tenía un significado especial. Incluso compartió una costumbre personal: "Mañana llamaré a mi papá, porque siempre lo hago y tenemos una comunicación constante, y le contaré que estuve en Bogotá con uno de los públicos más maravillosos de mi carrera".

Esa cercanía ayudó a entender por qué, después de tantos años, mantiene una relación tan particular con sus seguidores. No se limitó a interpretar las canciones y cumplir con el repertorio previsto. También encontró espacios para hablarles, agradecerles y hacerlos sentir parte del espectáculo.

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"Bogotá, los amo. Gracias por tanto cariño durante tantos años", Chayanne. Foto: EFE - Isaac Esquivel

Un artista que reconoce el trabajo detrás del escenario

Otro de los momentos que mereció atención fue cuando Chayanne decidió detenerse para reconocer a las personas que hacen posible cada presentación. El cantante aseguró que él es "tan solo una pieza del rompecabezas" y aprovechó para presentar a los integrantes de su equipo.

Uno a uno, hizo mención de los músicos que lo acompañan, los coristas y los bailarines que participan en las coreografías. También dedicó unas palabras a quienes trabajan detrás de escena y no necesariamente reciben los aplausos del público.

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Fue un gesto significativo en medio de un espectáculo en el que el protagonismo suele concentrarse en la figura principal. El puertorriqueño dejó claro que el resultado que se ve sobre la tarima depende del trabajo de muchas personas y que su nombre no es el único que merece reconocimiento.

La puesta en escena, precisamente, fue uno de los componentes que permitió sostener el ritmo del concierto. Las coreografías y la presencia de los bailarines acompañaron una selección musical que transitó entre el pop, las baladas románticas y los ritmos tropicales.

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La fanática que se llevó uno de los recuerdos de la noche

Si hubo un momento que desató una reacción de euforia entre los asistentes, ocurrió durante ‘Bailando bachata‘. Chayanne invitó a una de sus seguidoras a subir al escenario para compartir con él la interpretación de la canción.

La mujer vivió unos minutos que difícilmente olvidará. Bailó junto al cantante, recibió algunos besos en la mejilla y tuvo la oportunidad de tomarse un par de fotografías con él. Mientras tanto, desde el público, las demás asistentes contemplaban la escena entre gritos, emoción y una evidente envidia por la afortunada protagonista.

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Fue uno de esos instantes que rompen la distancia entre el artista y sus seguidores y que terminan convirtiéndose en uno de los recuerdos más comentados de una presentación.

Un concierto que reunió a distintas generaciones

La mayoría de los asistentes eran mujeres mayores de 40 años, muchas de ellas seguidoras que crecieron escuchando las canciones del puertorriqueño. Sin embargo, también se observaron parejas jóvenes que encontraron en su repertorio una oportunidad para compartir una noche romántica.

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Una imagen resumió buena parte de lo que ocurrió en el Coliseo MedPlus. Frente a mí había dos parejas: una que no superaba los 30 años y otra que rondaba los 60. Los integrantes de la segunda ya lucían sus cabellos canosos. Ambas estaban abrazadas, disfrutando de la música y compartiendo el mismo entusiasmo por el espectáculo.

Esa escena permitió entender que el alcance de Chayanne va más allá de una generación. Sus canciones han acompañado distintas etapas de la vida de sus seguidores y todavía consiguen reunir a personas de edades diferentes alrededor de una misma historia musical.

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El repertorio también incluyó temas como ‘Provócame‘, ‘Fiesta en América‘, ‘Y tú te vas‘, ‘Dejaría todo‘, ‘Tiempo de vals‘, ‘Humanos a Marte‘ y ‘Madre Tierra (Oye)‘, además de canciones de su producción más reciente. Hacia el cierre, ‘Bailando bachata’ y ‘Torero‘ mantuvieron la energía de una noche que se extendió durante dos horas.

Para quien escribe, fue la primera oportunidad de ver a Chayanne en directo. Más allá de su energía sobre el escenario, llamó la atención su carisma y la cercanía con la que se relacionó con el público. Es un artista que, además de hacer bailar a sus seguidores, transmite una ternura particular cuando se dirige a ellos.

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El Coliseo MedPlus lució lleno durante la presentación. No hubo que esperar a una canción específica para entender la conexión entre el cantante y sus asistentes: estaba presente desde el comienzo y se mantuvo hasta el final. Chayanne llegó para cantar sus grandes éxitos, pero también para recordar por qué, después de más de cuatro décadas de carrera, sigue siendo capaz de reunir a distintas generaciones en torno a su música.

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