Chino y Nacho regresan a Venezuela tras diez años: “Nos tocó hacer carrera fuera del país”

El regreso de Chino y Nacho a Venezuela tendrá un significado especial para el dúo. Después de una década sin presentarse en su país, los artistas volverán a encontrarse con el público venezolano el próximo 14 de febrero de 2027, en Valencia, la misma ciudad donde, según recordó Nacho en este medio, ofrecieron su primer concierto como agrupación hace veinte años. Para el cantante, no se trata solamente de regresar a un escenario conocido, sino de reencontrarse con una parte de su historia que durante mucho tiempo estuvo lejos de su alcance.

La ausencia, explicó, tuvo consecuencias tanto personales como profesionales. Aunque el dúo continuó construyendo una carrera internacional y mantuvo una comunidad de seguidores en distintos países, no pudo desarrollar esa misma relación con el público de Venezuela durante varios años. Nacho aseguró que, en su caso, las dificultades para organizar presentaciones abiertas al público estuvieron relacionadas con sus posiciones políticas.

“Durante muchísimos años, a mí, particularmente, se me ha negado la oportunidad de hacer conciertos públicos en Venezuela y de tener la libertad de proponer un concierto abierto al público o con venta de entradas, publicidad y todo eso. Todo por mis expresiones políticas”.

Nacho señaló que, aunque Chino y Nacho lograron presentarse en numerosos países y convocar a miles de personas, durante una temporada tuvieron que hacer carrera fuera del territorio en el que nacieron. Una situación que, desde su perspectiva, también incidió en la manera de construir su trayectoria musical.

Foto: EFE - Ronda Churchill

El cantante explicó que el mercado de origen suele ser una base importante para el desarrollo de un artista. Por eso, no poder presentarse en Venezuela representó un obstáculo particular para el proyecto que compartía con Chino. Con el paso del tiempo, decidió concentrar parte de sus esfuerzos en otras formas de ayudar a su país, mediante iniciativas que requerían su presencia y recursos económicos. Sin embargo, el deseo de volver a cantar ante el público venezolano permaneció.

“A nosotros nos tocó hacer carrera en todos los lugares del mundo, menos en Venezuela, durante una gran temporada. Como te dije, son diez años sin presentarnos allí y por eso tenemos una emoción enorme (…) ¿Cómo puedes construir una carrera internacional sin tener el apoyo, la base y el sustento de tu propia gente? Es durísimo y al que le toca está casi condenado al fracaso”, Nacho.

El reencuentro de Chino y Nacho

El regreso también ocurre en un momento distinto para la relación artística entre ambos. Después de alcanzar una popularidad que los llevó a recorrer distintos escenarios del continente, Chino y Nacho tomaron caminos separados y, tiempo después, comenzaron a reencontrarse musicalmente en una nueva etapa.

Nacho considera que la principal diferencia frente a los años de mayor éxito está en la madurez que han adquirido. Según explicó, ya no sienten la necesidad de competir con otros artistas, perseguir reconocimientos o intentar superar los resultados que consiguieron en el pasado. Ahora buscan disfrutar de la música desde otro lugar, sin convertir cada lanzamiento en una prueba de aceptación.

“Los Chino y Nacho de ahora quieren disfrutar de lo que hacen, disfrutar del arte libremente y expresarse libremente. Obviamente, dándole importancia al público, que es el receptor, pero sin poner como prioridad el hecho de si va a validar nuestro trabajo o no”, explicó.

Esa transformación también modificó la manera en que entienden su vínculo. Nacho recordó que, cuando eran más jóvenes, no siempre dimensionaban lo que estaban construyendo juntos. Hoy, en cambio, le atribuyen al proyecto un valor familiar, de hermandad y artístico. La experiencia personal de cada uno y las dificultades que atravesaron durante los años de separación también influyeron en esa perspectiva.

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En ese proceso, la salud de Chino fue uno de los factores que incidieron en el tiempo que tomó consolidar nuevamente el proyecto. Nacho mencionó que su compañero atravesó una recaída y un proceso de recuperación que se extendió durante varios años, y señaló que ambos continúan trabajando en su bienestar personal. Aun así, aseguró que actualmente se sienten más sólidos para asumir nuevos proyectos juntos.

La expectativa por el concierto en Valencia, sin embargo, tiene un componente que va más allá de la experiencia acumulada sobre los escenarios. Nacho reconoció que, aunque después de tantos años de presentaciones el nerviosismo suele disminuir, imaginar la reacción del público venezolano le produce una sensación diferente. No sabe cómo responderán los seguidores después de una década ni cómo cantarán las canciones que el dúo ha sumado a su repertorio durante ese tiempo.

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“Solamente con pensarlo empiezo a sentir un nerviosismo que no tiene que ver con el miedo escénico, sino con la expectativa”.

Ese reencuentro con Venezuela coincide con una etapa creativa en la que Chino y Nacho también buscan abrir espacio para otros músicos de su país. En “Radio Venezuela: Fresco”, el proyecto que lanzaron recientemente, comparten protagonismo con artistas venezolanos de nuevas generaciones. Nacho explicó que la intención es que la experiencia y el reconocimiento del dúo sirvan como plataforma para talentos que comienzan a contar sus propias historias a través de la música.

Así, el regreso a Valencia reunirá dos momentos de la trayectoria de Chino y Nacho: el recuerdo de sus primeros pasos como agrupación y una etapa en la que, después de la separación y los años de distancia, aseguran tener otra manera de entender su trabajo.

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