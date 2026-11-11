Coachella 2027: Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezan el cartel del festival

El festival Coachella anunció este miércoles 11 de noviembre su cartel de artistas para 2027, una programación que reúne a algunas de las figuras más reconocidas del pop, el rock, el hip-hop y la música electrónica. Dua Lipa, SZA y Tame Impala ocuparán los principales lugares del encuentro musical, que regresará al desierto de California durante dos fines de semana de abril.

El anuncio también confirmó la participación de Daddy Yankee, quien tendrá un lugar destacado en la programación con una presentación especial. Madonna, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn y Becky G son otros de los nombres que forman parte de una lista que combina artistas consolidados con nuevas propuestas de diferentes países.

La próxima edición se realizará los días 9, 10 y 11 de abril, y del 16 al 18 del mismo mes, en el Empire Polo Club de Indio, California. Como es habitual, los dos fines de semana tendrán la misma programación.

Programación del festival Coachella 2027 por días

Viernes 9 de abril: Dua Lipa y Madonna lideran la primera jornada

La cantante británica Dua Lipa será la encargada de encabezar la programación del viernes 9 de abril. La intérprete de ‘Levitating’ tendrá su primera presentación como cabeza de cartel de Coachella, aunque ya participó en el encuentro en 2017, cuando apareció como invitada durante el espectáculo del DJ Martin Garrix.

Una de las grandes sorpresas de esta jornada será Madonna, quien actuará en el espacio dedicado a la música electrónica, conocido como Dance Tent. Su participación representa un regreso especial, pues la artista también se presentó en ese escenario en 2006, durante la etapa de promoción de ‘Confessions on a Dance Floor’.

La programación del viernes incluye además a Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, integrante de Blackpink, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder, Social Distortion, The Damned y American Football. También aparece el argentino Milo J, uno de los representantes latinoamericanos de esta jornada.

Sábado 10 de abril: Tame Impala, Phoebe Bridgers y Weezer

La segunda jornada tendrá como protagonista a Tame Impala, el proyecto musical del australiano Kevin Parker, quien regresará a la posición principal del festival después de encabezar su programación en 2019.

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El sábado también contará con nombres destacados del rock y la música alternativa, como Phoebe Bridgers y Weezer. A ellos se suman la cantante sueca Robyn, la agrupación italiana Måneskin y el grupo surcoreano NCT.

La música electrónica tendrá una presencia importante con las actuaciones de Tiësto, Martin Garrix, Solomun, Charlotte de Witte y Underworld. También sobresalen Leon Bridges, Magdalena Bay, Barry Can’t Swim y la española Bad Gyal, quien aportará sonidos urbanos a la programación de esta jornada.

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Domingo 11 de abril: SZA y Becky G cierran el festival

La cantante estadounidense SZA encabezará el último día de Coachella 2027. La intérprete de ‘Kill Bill’ llegará a esta posición después de participar en anteriores ediciones del encuentro y de sorprender al público en 2026 con una aparición durante el espectáculo de Justin Bieber.

El domingo también tendrá una importante representación del pop y la música urbana. Entre los artistas confirmados están Don Toliver, Becky G, BABYMONSTER, Tove Lo, Victoria Monét, Caroline Polachek, Jorja Smith y Freddie Gibbs.

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En el apartado electrónico aparecen Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, Chase & Status y Boris Brejcha. La agrupación estadounidense The Neighbourhood y la cantante nigeriana Ayra Starr también forman parte de esta jornada.

Daddy Yankee y su presentación especial en Coachella 2027

Uno de los anuncios destacados del cartel es la participación del puertorriqueño, quien debutará en Coachella con una presentación especial identificada como ‘In the Desert‘. A diferencia de los demás artistas, el nombre del puertorriqueño aparece por fuera de la distribución habitual por jornadas, por lo que la organización todavía no ha informado en qué fecha actuará ni ha entregado detalles sobre el formato de su espectáculo.

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Su presencia marca el debut de Daddy Yankee en Coachella y representa otro reconocimiento a la trayectoria de una de las figuras fundamentales de la expansión internacional del reguetón.

Por otra parte, el dúo francés Justice también tendrá una participación especial con el estreno de ‘Blinded by the Lights‘ en el espacio conocido como The Bunker.

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