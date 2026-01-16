Concierto de Arthur Hanlon en Bogotá: lugar, fecha, precios de boletas y más

Bogotá recibirá nuevamente a Arthur Hanlon con un concierto que hará parte de su gira 2 Manos 1 Mundo, una presentación en la que el pianista estadounidense volverá a encontrarse con el público colombiano en un formato pensado para resaltar su trabajo instrumental y su recorrido artístico.

Hanlon es uno de los nombres más reconocidos de la música instrumental latina a nivel internacional. Nacido en Detroit y formado en Nueva York, construyó una carrera poco común dentro del mercado latino, al posicionar el piano como protagonista en escenarios dominados tradicionalmente por propuestas vocales. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Juanes, Laura Pausini, Carlos Vives, Luis Fonsi y Fonseca, entre otros.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Arthur Hanlon en Bogotá?

El concierto de Arthur Hanlon en Bogotá se realizará el miércoles 5 de marzo, como parte de su gira internacional 2 Manos 1 Mundo, con la que viene recorriendo distintos escenarios de Latinoamérica.

La cita será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital, escenario que permitirá un formato cercano y envolvente, acorde con la propuesta artística del pianista.

Durante el espectáculo, Hanlon interpretará piezas que han marcado su carrera, así como composiciones recientes, en un formato centrado en el piano y en la exploración de distintos sonidos que han influido su propuesta musical a lo largo de los años.

Precios de boletas y fechas de venta para el concierto de Arthur Hanlon

Las boletas para el concierto del reconocido pianista en Bogotá estarán disponibles a través de Tuboleta. El evento está dirigido a público de todas las edades y los precios no incluyen el valor del servicio.

Estos son los precios oficiales de la boletería:

Platea Delantera: $295.000

Platea Posterior: $255.000

Palco: $225.000

Balcón Delantero: $195.000

Balcón Posterior: $165.000

Con este concierto, Arthur Hanlon suma una nueva fecha en Colombia dentro de una gira que ha reforzado su vínculo con el público latinoamericano y que en Bogotá tendrá como escenario uno de los teatros más tradicionales de la capital.

