Concierto de Arthur Hanlon en Bogotá: lugar, fecha, precios de boletas y más

El reconocido pianista y compositor norteamericano regresará al país con una única fecha en la capital. Esto se sabe.

Por Daniel Guerrero Aldana
16 de enero de 2026
Arthur Hanlon.
Fotografía por: cortesía Breakfastlive

Bogotá recibirá nuevamente a Arthur Hanlon con un concierto que hará parte de su gira 2 Manos 1 Mundo, una presentación en la que el pianista estadounidense volverá a encontrarse con el público colombiano en un formato pensado para resaltar su trabajo instrumental y su recorrido artístico.

Hanlon es uno de los nombres más reconocidos de la música instrumental latina a nivel internacional. Nacido en Detroit y formado en Nueva York, construyó una carrera poco común dentro del mercado latino, al posicionar el piano como protagonista en escenarios dominados tradicionalmente por propuestas vocales. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Juanes, Laura Pausini, Carlos Vives, Luis Fonsi y Fonseca, entre otros.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Arthur Hanlon en Bogotá?

El concierto de Arthur Hanlon en Bogotá se realizará el miércoles 5 de marzo, como parte de su gira internacional 2 Manos 1 Mundo, con la que viene recorriendo distintos escenarios de Latinoamérica.

La cita será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital, escenario que permitirá un formato cercano y envolvente, acorde con la propuesta artística del pianista.

Durante el espectáculo, Hanlon interpretará piezas que han marcado su carrera, así como composiciones recientes, en un formato centrado en el piano y en la exploración de distintos sonidos que han influido su propuesta musical a lo largo de los años.

Precios de boletas y fechas de venta para el concierto de Arthur Hanlon

Las boletas para el concierto del reconocido pianista en Bogotá estarán disponibles a través de Tuboleta. El evento está dirigido a público de todas las edades y los precios no incluyen el valor del servicio.

Estos son los precios oficiales de la boletería:

  • Platea Delantera: $295.000
  • Platea Posterior: $255.000
  • Palco: $225.000
  • Balcón Delantero: $195.000
  • Balcón Posterior: $165.000

Con este concierto, Arthur Hanlon suma una nueva fecha en Colombia dentro de una gira que ha reforzado su vínculo con el público latinoamericano y que en Bogotá tendrá como escenario uno de los teatros más tradicionales de la capital.

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
