Concierto de BTS en Colombia: la espera detrás de una entrada

El martes 13 de enero, BTS apareció en Weverse con un anuncio que hizo que millones de fans se detuvieran por un momento: el world tour BTS Arirang. En cuestión de minutos, la noticia ya estaba por todas partes. Treinta y cuatro ciudades, cinco países de América Latina y una promesa que, por fin, se sentía un poco más cerca: verlos en vivo.

Bogotá, Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires y São Paulo quedaron marcadas en el mapa emocional de las ARMY. En Colombia, donde BTS se presentaría por primera vez, la emoción creció rápidamente. Desde ese momento, la espera empezó a sentirse como una mezcla de ilusión, nervios y ansiedad.

El 7 de abril de 2026 llegó como una fecha que todas teníamos marcada en el calendario. A las diez de la mañana se abriría Ticketmaster para la preventa exclusiva de quienes tenían membresía en Weverse. No se trataba simplemente de comprar una boleta. Para nosotras, era la oportunidad de conseguir un lugar en uno de los conciertos que más habíamos esperado.

Desde antes de que saliera el sol, miles de personas ya estaban conectadas. Algunas estaban solas frente al computador; otras, como nosotras, estábamos reunidas o en llamadas con amigas, tratando de mantener la calma. Todas teníamos el mismo objetivo: conseguir una entrada para alguna de las dos fechas anunciadas en Bogotá.

Cerca de BTS

Días antes, mis amigas y yo nos reunimos para organizar todo. Éramos seis personas con la misma ilusión y decidimos dividirnos en grupos para aumentar nuestras posibilidades. Cada una tenía una tarea y, aunque intentábamos mantener la calma, en el fondo todas sabíamos que podía pasar cualquier cosa.

Y pasó.

A las 9:30 de la mañana se habilitó la sala de espera y comenzó el caos. Varias ARMY empezaron a tener problemas con la plataforma: pantallas en blanco, errores inesperados y sesiones que se cerraban sin explicación. La incertidumbre apareció incluso antes de que comenzara oficialmente la venta.

Entre nosotras empezamos a avisarnos absolutamente todo. Quién había logrado entrar, quién se había quedado por fuera, quién tenía que volver a intentarlo. El chat no paraba de recibir mensajes.

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Cuando finalmente pudimos ingresar, apareció la cuenta regresiva. Cada segundo parecía pesar más que el anterior.

Cuando el cronómetro llegó a cero, el cuerpo reaccionó antes que la mente. El corazón empezó a latir rapidísimo, las manos sudaban y los nervios eran imposibles de disimular. Pero entrar a la fila virtual no significaba que todo estuviera bien. En realidad, apenas comenzaba otra espera.

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El tiempo dejó de sentirse normal. Los minutos parecían eternos y cada pequeño avance se sentía como una victoria.

En la pantalla aparecía un pequeño muñeco que avanzaba lentamente. Era la única señal de que estábamos progresando, pero también hacía que los nervios aumentaran. Actualizar la página se convirtió en una decisión casi aterradora: podía hacer que avanzáramos… o que perdiéramos nuestro lugar.

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La tensión era constante. Algunas de nosotras avanzábamos, otras parecían quedarse estancadas. Y mientras esperábamos, siempre estaba ese miedo de que, después de tanto tiempo, no consiguiéramos nada.

Hasta que, en medio de todo ese caos, una de nosotras logró avanzar.

Una persona quedó encargada de comprar cuatro entradas. La localidad que habíamos planeado originalmente ya no estaba disponible, así que tuvimos que pasar al plan B. En ese momento dejamos de pensar en la fila, en los números y en cuánto habíamos esperado. Solo queríamos conseguir los puestos.

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El proceso de compra fue todavía más angustiante. El mayor miedo era llegar al momento del pago y que la página nos sacara o apareciera el temido mensaje de que los asientos ya no estaban disponibles. Después de todo lo que habíamos visto durante la venta, parecía que cualquier cosa podía pasar.

Entonces llegó el momento.

El pago se confirmó.

Y todas explotamos.

Hubo gritos, lágrimas, abrazos y mensajes por todas partes. No podíamos creerlo. Después de horas de nervios, errores, esperas y dudas, finalmente lo habíamos conseguido. Las entradas estaban aseguradas.

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Incluso después de ver la confirmación, nos costaba asimilarlo. Habíamos pasado tanto tiempo pensando en la posibilidad de quedarnos sin entradas que, cuando finalmente las tuvimos, la emoción se mezcló con una sensación de alivio enorme.

Ahora sí era real.

Por fin vamos a ver en vivo a un grupo que durante años solo habíamos podido ver a través de una pantalla. Todo el esfuerzo, los nervios y la espera habían valido la pena.

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Y ahora la espera es diferente. Ya no está marcada por el miedo a no alcanzar una entrada, sino por la emoción de contar los días para que llegue el momento en que la música deje de salir de una pantalla y, por fin, podamos escucharla y vivirla frente a nosotros. Y ese día llegó, ahora estoy en la fila de ingreso y en unas horas el sueño se hará realidad.

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