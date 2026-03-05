Concierto de Fonseca en Bogotá: boletas, fecha, dónde es y más

En la tarde de este miércoles 4 de marzo, en el Centro Felicidad Chapinero, en Bogotá, Juan Fernando Fonseca, mejor conocido como Fonseca, dio a conocer ante los medios de comunicación y algunos de sus fanáticos, una de las noticias más esperadas: el artista de 46 años anunció su primer concierto en El Campín.

¿Cuándo es el concierto de Fonseca en El Campín?

“Este concierto en la casa para mí significa mucho”, comenzó diciendo Fonseca, quien se prepara para el próximo 24 de octubre hacer su primera presentación en El Campín, uno de los escenarios más importantes de Colombia. El bogotano aseguró que: “Este es un sueño por cumplir. Algo que quería hacer hace mucho tiempo, pero uno aprende a escucharse para saber cuándo es el momento indicado, y el año pasado eso fue lo que sentí, que había llegado el momento. Desde niño tenía el sueño".

A través de sus redes sociales, el intérprete de Enamorarte mil veces hizo una campaña de expectativa. Todo comenzó con una imagen sencilla: Fonseca invitando a todos a entrar a su hogar. Pero al cruzar la puerta, los espacios revelaban lugares emblemáticos de Bogotá, como el Jardín Botánico, el Centro Felicidad Chapinero y el Mirador La Paloma, mostrando que su verdadero hogar es la ciudad. Con esa idea, anunció “Fonseca en la Casa”, un concierto que transformará El Campín en el punto de encuentro con su público, en la ciudad donde nació, encontró su voz y empezó a construir su historia musical: “Bienvenidos a mi casa, este sueño lo construimos juntos y por eso vamos a celebrar en familia. Nos vemos en el Estadio El Campín de mi Bogotá del alma el próximo 24 de Octubre!”.

Precios de las boletas para el concierto de Fonseca en Bogotá

La boletería se podrá adquirir a través de la página oficial de TuBoleta. La preventa exclusiva para los usuarios de ViveTerpel comenzó este jueves 5 de marzo a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el viernes 6 de marzo a las 9:59 a. m., o hasta que se agoten las primeras 5.000 entradas. Después de eso, la venta para el público en general se abrirá el viernes 6 de marzo a las 10:00 a. m., o tan pronto como termine la preventa, y estará disponible hasta que se vendan todas las boletas.

Palcos Te Mando Flores: $7.520.000 (Preventa) - $9.020.000 (Full)

Sillas Te Mando Flores: $768.000 (Preventa) - $921.000 (Full)

Palcos Eres Mi Sueño: $5.790.000 (Preventa) - $6.950.000 (Full)

Sillas Eres Mi Sueño: $591.000 (Preventa) - $709.000 (Full)

Palcos Simples Corazones: $4.060.000 (Preventa) - $4.870.000 (Full)

Sillas Simples Corazones: $414.000 (Preventa) - $497.000 (Full)

Occidental Baja: $214.000 (Preventa) - $256.000 (Full)

Occidental Alta VIP: $355.000 (Preventa) - $426.000 (Full)

Occidental Alta: $273.000 (Preventa) - $327.000 (Full)

Norte Alta: $178.000 (Preventa) - $214.000 (Full)

Sur Alta: $178.000 (Preventa) - $214.000 (Full)