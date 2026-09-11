Concierto de Lenny Tavarez y Justin Quiles en Bogotá: horarios, invitados y recomendaciones

Este 11 de septiembre, Lenny Tavárez y Justin Quiles llegarán al Movistar Arena de Bogotá con ‘SuperArte Tour‘, la gira que los puertorriqueños emprendieron a partir de su primer álbum colaborativo. El espectáculo reúne canciones de ‘SUPERARTE’ con algunos de los éxitos que han marcado por separado sus trayectorias dentro del reguetón y la música urbana. La presentación ya agotó todas sus entradas.

El encuentro entre los dos exponentes del género urbano ha generado expectativa entre sus seguidores en Colombia, especialmente por las novedades que han preparado para esta etapa de la gira. Los artistas también han hablado de algunas sorpresas para el público capitalino, por lo que la noche tendrá elementos que van más allá de la presentación de su repertorio habitual.

¿A qué hora inicia y a qué hora termina el concierto de Lenny Tavarez y Justin Quiles?

De acuerdo con la información oficial compartida por la organización para el evento, las puertas del Movistar Arena abrirán a las 6:00 p. m. Los asistentes deben tener en cuenta que el ingreso será antes del comienzo de las presentaciones, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación para pasar los filtros de seguridad.

La programación anunciada para la noche es la siguiente:

6:00 p. m.: apertura de puertas.

apertura de puertas. 8:15 p. m.: presentación de Shadia Maraby.

presentación de Shadia Maraby. 9:00 p. m.: inicio del concierto de Justin Quiles y Lenny Tavárez.

¿Y hasta qué hora podría extenderse? J Quiles y Lenny explicaron previamente que su espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y 15 minutos, lo que llevaría el final a alrededor de las 11:15 p. m. si se mantiene esa duración. Sin embargo, los propios artistas señalaron que, con la participación de invitados, el concierto podría acercarse a las tres horas.

Invitados al concierto

La encargada de comenzar la jornada será Shadia Maraby, cantante barranquillera que se ha abierto camino en la escena urbana colombiana. La artista comenzó su carrera musical como integrante del grupo Martinee, formado en Barranquilla en 2016. Posteriormente emprendió su camino como solista y lanzó canciones como ‘Insomnio’, ‘Romeo y Julieta’, ‘Guayabo’, ‘Tu Camisa’ y ‘Rebota’. En los últimos años, ha participado en escenarios junto a artistas internacionales. En 2023, por ejemplo, fue invitada a una presentación de Young Miko en Colombia.

Además de Shadia Maraby, la presentación contará con otros invitados, aunque sus nombres no han sido revelados. La expectativa viene desde junio, cuando Justin Quiles y Lenny Tavárez hablaron en Bogotá sobre la posibilidad de compartir el escenario con algunos de sus amigos de Colombia. En esa oportunidad explicaron que tenían varios conocidos en el país y que esperaban que pudieran acompañarlos. Incluso señalaron que la presencia de invitados podía extender la duración del espectáculo hasta unas tres horas.

Posible ‘setlist’ de Justin Quiles y Lenny Tavárez en Bogotá

A pesar de que no existe un listado oficial de canciones publicado para el concierto de Bogotá, el repertorio de otros shows de la gira ha incluido temas como:

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‘Ranger’

‘Quizá’

‘Quítenme el teléfono’

‘Bellaquita’

‘Jeans’

‘Se le ve’

‘Porfa’

‘Egoísta’

‘Cuaderno’

‘DJ No Pare’

‘Toda’

‘Mírame’

‘Parce’

‘Champagne’

‘Superarte’

‘Spoti’

‘Espacio’

‘Las Neas’

‘Orgullo’

‘Cristina’

‘After Party’

‘Juicy’

‘Nadie te va a amar como yo’

‘Esta noche’

‘Elegí’

‘Sí sí sí sí’

La selección combina canciones individuales con el repertorio de ‘SUPERARTE’, por lo que el orden y la cantidad de canciones pueden cambiar durante la presentación. Además, el público podría escuchar canciones de ‘SUPERARTE: EXHIBICIÓN 2.0‘, la edición ampliada del álbum que llegó a las plataformas el pasado 20 de agosto y sumó nuevo material al proyecto.

¿Qué se puede llevar y qué está prohibido?

Antes de salir hacia el Movistar Arena para ver a Lenny Tavarez y Justin Quiles es importante revisar las restricciones de ingreso. El recinto recomienda llevar únicamente elementos personales y permite bolsos o morrales de hasta 20 x 20 centímetros.

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Entre los elementos que no están permitidos se encuentran:

Armas de fuego y armas blancas.

Elementos cortopunzantes.

Sombrillas.

Cigarrillos y vapeadores.

Pirotecnia.

Punteros láser.

Selfie sticks.

Instrumentos musicales.

Botellas.

Alimentos y bebidas.

Cámaras profesionales con lentes intercambiables.

Bolsos de gran tamaño.

Sustancias ilícitas.

Personas en estado de embriaguez.

Máscaras dentro del recinto.

El manual de seguridad del escenario también contempla restricciones para equipos profesionales de grabación, dispositivos de transmisión en vivo, trípodes, monopies, tabletas grandes y objetos voluminosos. Las pancartas o banderas, cuando sean permitidas, deben respetar las dimensiones establecidas por el recinto.

Por eso, lo más práctico es asistir con lo indispensable: documento de identidad, celular, billetera y un bolso pequeño que cumpla con las medidas.

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