Concierto de Rawayana en Bogotá: fecha, lugar, precio de boletas y más

La banda Rawayana confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá como parte de su gira internacional ‘¿Dónde es el after?’, tour con el que están presentando su más reciente trabajo discográfico. La capital colombiana será una de las paradas de este recorrido por la región, en un show que promete reunir varios de los momentos más representativos de su propuesta musical.

Formada en Caracas, la agrupación se ha consolidado como uno de los proyectos más reconocidos del pop alternativo latinoamericano en la última década. Canciones como ‘Feriado’, ‘High’, ‘Binikini’, ‘Sin ti’ y ‘Hora loca’ han sido clave para ampliar su audiencia fuera de Venezuela, mientras que sus lanzamientos más recientes los han llevado a escenarios internacionales y a obtener reconocimientos como el Latin Grammy y el Grammy anglo.

¿Dónde y cuándo es el concierto de Rawayana en Bogotá?

El concierto de Rawayana en Bogotá se realizará el viernes 17 de abril en el Movistar Arena, uno de los principales escenarios cerrados de la ciudad. El evento está programado para iniciar a las 10:00 p. m., mientras que la apertura de puertas será desde las 6:00 p. m., según la información entregada por la organización.

El show hace parte de la gira ‘¿Dónde es el after?’, con la que la banda está presentando un álbum marcado por sonidos afrobeats, funk y fusiones con ritmos urbanos, una línea sonora que ha definido su etapa más reciente. En Bogotá, el público podrá escuchar tanto estas nuevas canciones como los temas que los consolidaron en la escena latinoamericana.

Precios y fechas de venta para el concierto de Rawayana en Bogotá

La venta de boletas estará a cargo exclusivamente de Tuboleta y se realizará en distintas etapas. La preventa para clientes Movistar Total irá del lunes 26 de enero a las 9:00 a. m. hasta el miércoles 28 de enero a las 8:59 a. m. Luego seguirá la preventa Bancos Aval, del miércoles 28 al viernes 30 de enero. La venta al público general comenzará el viernes 30 de enero a las 9:00 a. m., hasta agotar existencias.

Estos son algunos de los precios anunciados para el próximo concierto de Rawayana en Bogotá (sin incluir el cargo por servicio):

Ubicación Precio Tribuna Fan Sur $459.000 Piso 2 (202–205 y 215–218) $279.000 Platea – Etapa 1 $239.000 Platea – Etapa 2 $259.000 Piso 3 (302 y 318) – Etapa 1 $99.000 Piso 3 (302 y 318) – Etapa 2 $129.000

La organización advierte que los precios pueden variar según la demanda y la disponibilidad por etapas, y que el aforo total incluye reservas técnicas y de patrocinadores que podrían liberarse posteriormente.

