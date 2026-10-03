Shakira transmitirá su concierto este sábado 3: dónde y cómo verlo gratis. Estará Dua Lipa

La exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se ha convertido en el tour más exitoso de la artista, recaudando 462,5 millones en ventas de taquilla netas, superando así los récords de otros artistas latinos como Luis Miguel y Bad Bunny.
La barranquillera aseguró que esta experiencia: “Se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo”.
Canales para ver el concierto de Shakira desde Macondo Park
El concierto que dará este sábado 3 de octubre en Macondo Park, en el lugar construido especialmente para su residencia, podrá ser visto a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. Debido a que el concierto será emitido por la plataforma abierta de streaming Twitch, no hace falta tener una suscripción previa ni pagar algún costo.
El espectáculo tiene previsto empezar a las 8:45 p. .m. hora Madrid, por lo cual podrá ser seguido en Colombia desde la 1:45 p. m. El espectáculo que será transmitido en el marco de la iniciativa de Amazon Music “The Women Shaping Latin Music” que busca reconocer a las mujeres que están transformando la música y la cultura latina.
El show también contará con la presencia de la cantante británica Dua Lipa con la que se espera que canten a dúo una de las icónicas canciones de la colombiana. en sus historias la colombiana además de compartir los datos para seguir el show de la mencionada fecha, indicó que tendrá se trata de una sorpresa que ni ella misma se la cree.
Dentro del setlist de esta jornada se esperan las siguientes canciones:
La fuerte
Girl Like Me
Las de la intuición / Estoy aquí
Empire / Inevitable
Si te vas
Te felicito
TQG
Don’t Bother
Can’t Remember to Forget You
Acróstico
Copa vacía
La bicicleta
La tortura
Hips Don’t Lie
Chantaje
Loca
Soltera
Última
Ojos así
Pies descalzos, sueños blancos
Antología
Te dejo Madrid
Suerte (Whenever, Wherever)
Dai Dai
Waka Waka (Esto es África)
Loba
BZRP Music Sessions #53
Antes de dar el concierto del sábado 3, la colombiana estuvo en París donde llamó poderosamente la atención al ser una de las invitadas especiales al desfile de Tom Ford.