Concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: ellos son los artistas invitados

El estadio Nemesio Camacho El Campín acoge este sábado un concierto que originalmente había sido concebido como una presentación más dentro de la agenda musical de Yeison Jiménez, pero que terminó transformándose en un homenaje tras la muerte del cantante, ocurrida el pasado 10 de enero. El evento fue reconfigurado por su equipo de trabajo y promotores para rendir tributo a su trayectoria artística y a la huella que dejó en la música popular colombiana.

El evento está previsto para iniciar las 4:00 p. m. y contempla un bloque previo al acto central del homenaje. En esa primera parte del espectáculo participarán varios artistas invitados, quienes serán los encargados de abrir la jornada musical antes del segmento principal dedicado a la memoria del intérprete.

¿Quiénes son los invitados al concierto en homenaje a Yeison Jiménez?

Entre los artistas confirmados para el escenario de El Campín figuran Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo, Chayín Rubio y Natalia Jiménez. Cada uno de ellos hará parte de la programación previa y participará en el homenaje desde su propio repertorio y estilo musical, en un concierto que busca reunir distintas vertientes del pop, la música popular y la música latina.

La inclusión de estos nombres responde tanto a vínculos artísticos como personales con Yeison Jiménez, así como a la intención de construir un cartel diverso que represente la amplitud de su influencia dentro de la industria musical. El homenaje no estará centrado únicamente en un solo género, sino que propone un recorrido más amplio por los sonidos con los que el cantante dialogó a lo largo de su carrera.

Desde la organización también se confirmó que Jhonny Rivera y Pipe Bueno no harán parte del evento. Ambos artistas tenían compromisos previos adquiridos que les impiden presentarse en esta fecha, por lo que no estarán sobre la tarima durante el concierto en Bogotá. La aclaración fue hecha con antelación para evitar confusiones entre el público.

El concierto en El Campín se mantiene como una de las citas musicales más importantes del fin de semana en la capital, tanto por el número de asistentes esperados como por el carácter emotivo que adquirió tras la muerte del artista. Más allá de una presentación en vivo, el evento se plantea como un acto de reconocimiento a la carrera de Yeison Jiménez y a su impacto en la música colombiana reciente.

