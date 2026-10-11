Iron Maiden en Bogotá: horarios, ‘setlist’ y recomendaciones para el concierto

La banda británica Iron Maiden regresa este domingo 11 de octubre a Bogotá para ofrecer un concierto en el Vive Claro Distrito Cultural, como parte de su gira mundial ‘Run For Your Lives World Tour’. La presentación reúne a los seguidores del heavy metal alrededor de una de las agrupaciones más influyentes del género, que llega con un repertorio centrado en los clásicos de su carrera.

El espectáculo tiene un significado especial para la agrupación liderada por Steve Harris, pues hace parte de la celebración de sus 50 años de trayectoria, contados desde su fundación en 1975. Con Bruce Dickinson en la voz, la agrupación ha construido un legado que abarca 17 álbumes de estudio y canciones que se convirtieron en referentes del metal, entre ellas ‘The Number of the Beast’, ‘The Trooper’ y ‘Fear of the Dark’.

Esta será la quinta visita de Iron Maiden a Colombia. Su historia con el público del país comenzó el 28 de febrero de 2008, cuando se presentó por primera vez en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. La banda regresó al mismo escenario en 2009 y 2011, y volvió a la capital el 24 de noviembre de 2024 para un concierto en el estadio El Campín. Ahora, dos años después de ese encuentro, se reencontrarán con sus seguidores en un nuevo escenario de la ciudad.

Horarios del concierto de Iron Maiden en Bogotá ¿A qué hora inicia y a qué hora termina?

Las puertas del Vive Claro Distrito Cultural abrirán a las 4:00 p. m. de este domingo 11 de octubre, según la información publicada por la organización del evento. La recomendación para los asistentes es llegar con anticipación, teniendo en cuenta los controles de seguridad, la ubicación de las localidades y el tiempo que puede tomar el ingreso al escenario.

La jornada contará con la presentación previa de la banda británica The Raven Age, programada para las 7:00 p. m. Por su parte, Iron Maiden tiene previsto subir al escenario a las 8:30 p. m.

En cuanto a la duración, los conciertos recientes de la gira ‘Run For Your Lives World Tour’ han tenido una extensión aproximada de dos horas y diez minutos. Si se mantiene el horario previsto para Bogotá, el espectáculo terminaría alrededor de las 10:40 p. m., aunque la hora puede variar.

Dave Murray (I) y Steve Harris (D) durante un reciente concierto de Iron Maiden en Milán, Italia. Foto: EFE - NICOLAS MIGLIORESI

Posible ‘setlist’ del concierto

El repertorio de la gira ‘Run For Your Lives World Tour’ está centrado en los primeros nueve álbumes de estudio de Iron Maiden, con canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria desde 1980 hasta 1992. La selección incluye clásicos como ‘The Number of the Beast’, ‘The Trooper’, ‘Run to the Hills’ y ‘Fear of the Dark’, además de piezas de larga duración como ‘Rime of the Ancient Mariner’ y ‘Seventh Son of a Seventh Son’.

Publicidad

Cabe recordar que la agrupación diseñó este espectáculo como parte de la celebración de sus 50 años de historia.

Aunque no se ha confirmado un setlist oficial para el concierto de este domingo en Bogotá, las presentaciones recientes permiten anticipar qué canciones podrían escuchar los asistentes. En fechas anteriores de la gira, realizadas en México, El Salvador y Costa Rica, la banda interpretó un repertorio de 17 canciones, con variaciones en los temas que acompañan el inicio y el cierre del espectáculo.

Publicidad

Esta es la lista de canciones que Iron Maiden ha tocado en esos países y que podría repetir en su encuentro con el público colombiano:

‘Murders in the Rue Morgue’ ‘Wrathchild’ ‘Killers’ ‘Phantom of the Opera’ ‘The Number of the Beast’ ‘Infinite Dreams’ ‘Powerslave’ ‘2 Minutes to Midnight’ ‘Rime of the Ancient Mariner’ ‘Run to the Hills’ ‘Seventh Son of a Seventh Son’ ‘The Trooper’ ‘Hallowed Be Thy Name’ ‘Iron Maiden’

Cierre

‘Aces High’ ‘Fear of the Dark’ ‘Wasted Years’

Recomendaciones para el concierto de Iron Maiden en Bogotá

Para disfrutar del concierto de Iron Maiden sin contratiempos, la organización recomienda utilizar medios de transporte masivo, llegar temprano y asistir en grupo, sin descuidar las pertenencias personales. Los asistentes deben tener en cuenta que habrá requisas de seguridad en los accesos, por lo que conviene llevar únicamente lo necesario, como el documento de identidad y el celular.

Publicidad

No está permitido ingresar alimentos ni bebidas del exterior, armas, objetos cortopunzantes o contundentes, sustancias psicoactivas, cigarrillos, vapeadores, encendedores, trípodes, palos de selfi ni sombrillas

El evento es para mayores de 12 años y los menores de edad deben estar acompañados por un adulto.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí