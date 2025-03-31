Concierto por los 40 años del Festival Nacional de Música Colombiana ¿Cuándo y dónde es?

Bogotá será escenario de un concierto especial que marcará el inicio de la celebración por las cuatro décadas del Festival Nacional de Música Colombiana, uno de los eventos más representativos del folclor del país. La cita será el 6 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde diferentes artistas y agrupaciones se reunirán para interpretar repertorios ligados a la tradición musical colombiana.

Entre los nombres anunciados para la velada figura la cantante Maía, quien participará en el cierre del espectáculo. La artista, reconocida por su trayectoria en la música latina, llevará al escenario un repertorio que combina cumbia, bolero y balada, estilos que han marcado su carrera.

El concierto comenzará a las 7:00 de la noche y forma parte de las actividades que anteceden la edición número 40 del festival, que cada año se realiza en la ciudad de Ibagué, considerada uno de los epicentros de la música andina colombiana.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Música Colombiana y cómo comprar las boletas?

El programa del concierto reunirá a más de 60 intérpretes, entre músicos y cantantes, que representarán diferentes corrientes dentro de la música tradicional. La intención es mostrar tanto el legado histórico de estos géneros como el trabajo de nuevas generaciones de artistas que continúan explorando el repertorio andino colombiano.

Durante la gala se escucharán ritmos característicos como bambuco, guabina, pasillo y sanjuanero, interpretados por agrupaciones vocales e instrumentales invitadas para la ocasión. La apertura del evento estará a cargo de La Gran Rondalla Colombiana, un ensamble conformado por 14 músicos que dará la bienvenida al público desde los espacios del teatro antes de iniciar el concierto principal.

En el cartel también figuran duetos reconocidos dentro de este género musical, entre ellos Dueto LUAR, Dueto Duetorres, Dueto Nocturnal, Armonizando Duo y Dueto Renaceres, agrupaciones que han participado en diferentes ediciones del festival y en concursos dedicados a la canción andina colombiana.

La programación incluirá además presentaciones de propuestas que combinan tradición y exploración sonora. Es el caso de Bogotá Piano Trío, que incorpora elementos de la música clásica y contemporánea en sus interpretaciones, así como composiciones de Leonardo Laverde y Fernando Salazar Wagner. También hará parte del espectáculo La Coral Ciudad Musical, agrupación dedicada a la interpretación coral del repertorio andino.

Las entradas para el concierto en el Teatro Mayor están disponibles a través de TuBoleta y en las taquillas del teatro, con precios que parten desde 60.000 pesos. El evento busca reunir tanto a los seguidores habituales del festival como a nuevos públicos interesados en la música tradicional colombiana.

