Conciertos de BTS en Bogotá: así puede adquirir su entrada y estos serían los precios

La expectativa entre los seguidores del K-Pop en Colombia creció en los últimos días luego de que BTS confirmara al país como una de las paradas de su próxima gira mundial. De acuerdo con lo anunciado, la banda surcoreana se presentará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre, fechas con las que marcará su regreso a los escenarios latinoamericanos tras varios años de pausa.

Aunque la noticia ya es oficial, todavía hay varios detalles por definir alrededor de la visita de los llamados “reyes del K-Pop”, como el escenario que los recibirá y el valor exacto de la boletería. Sin embargo, con base en experiencias previas de la banda y en los lineamientos que ya se han aplicado en otros países, empiezan a circular orientaciones sobre el proceso de compra y rangos de precios que sirven como referencia para los fanáticos.

¿Cómo comprar las boletas para ver a BTS en Bogotá?

El acceso a las entradas no será inmediato para todo el público. Como ha ocurrido en otras giras del grupo, el proceso se organizará por etapas y dará prioridad a los miembros oficiales del club de fans.

El primer paso consiste en adquirir la membresía ARMY, que se compra a través de la plataforma Weverse y tiene un costo cercano a los 20 dólares. Esta membresía es indispensable para participar en la preventa exclusiva y otorga un código o habilitación que permite ingresar a la fila virtual cuando se abra esa etapa.

Una vez obtenida la membresía, los seguidores deberán asegurarse de que el correo electrónico registrado en Weverse coincida con el que usan en la plataforma de boletería que opere en Colombia. Esta sincronización es clave para que el sistema reconozca el derecho a participar en la preventa.

Posteriormente, se habilitará un enlace oficial de registro dentro de la comunidad de BTS en Weverse. Allí, los usuarios deberán seleccionar la ciudad de Bogotá y completar el formulario con sus datos personales, los cuales deberán coincidir exactamente con su documento de identidad.

Tras completar el registro, el sistema validará la información y, si todo está correcto, el fan quedará habilitado para intentar comprar boletas el día de la preventa ARMY. Es importante tener en cuenta que este paso no garantiza la entrada, sino únicamente el derecho a participar en la compra antes que el público general.

Luego de la preventa para miembros del club de fans, se abrirán otras fases, como preventas con bancos aliados y, finalmente, la venta general, siempre y cuando queden entradas disponibles tras las etapas previas.

¿Cuánto costaría ir al concierto de BTS en Bogotá?

Hasta ahora, los organizadores no han revelado los precios oficiales para las fechas en Colombia. Sin embargo, tomando como referencia giras anteriores de BTS y el comportamiento reciente del mercado de conciertos, se manejan algunos rangos estimados.

Teniendo en cuenta que las especulaciones apuntan a que el concierto sería en el estadio Vive Claro (pues El Campín entra en remodelación dentro de próximos meses), las localidades más económicas, generalmente ubicadas en graderías altas o laterales, podrían ubicarse en valores cercanos a los 350.000 o 550.000 pesos colombianos, dependiendo de la ubicación y la visibilidad.

Para zonas intermedias, como graderías centrales u orientales y occidentales, los precios proyectados estarían entre los 650.000 y los 900.000 pesos, con asientos numerados y una vista más cercana al escenario.

En el caso de las localidades de pie frente al escenario, como las zonas generales o platino, las cifras podrían oscilar entre los 950.000 y más de 1.300.000 pesos, considerando que se trataría de un montaje en formato 360 grados.

Finalmente, los paquetes premium o VIP, que suelen incluir beneficios adicionales como ingreso anticipado, soundcheck o artículos conmemorativos, podrían superar ampliamente el millón y medio de pesos, e incluso acercarse a los 2 millones o más. Todas estas cifras son aproximadas y están sujetas a confirmación oficial por parte del promotor.

Por ahora, los seguidores de BTS en Colombia permanecen atentos al anuncio completo de la gira, que incluirá detalles definitivos sobre el escenario, el cronograma de ventas y los precios finales. Mientras tanto, la recomendación es prepararse con anticipación para uno de los eventos musicales más esperados del año en el país.