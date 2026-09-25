Conciertos de Carlos Vives en Bogotá: setlist, cuándo duran, a qué hora acaban y más

El cantante samario comenzó su trayectoria en el mundo de la música hace más de treinta años. A lo largo de su carrera, ha creado temas que se han convertido en clásicos, como Fruta fresca, Volví a nacer, La bicicleta y Robarte un beso. Ahora, el artista de 64 años se prepara para conquistar Bogotá, donde se presentará durante tres noches consecutivas en el Movistar Arena como parte de su gira ‘Tour al Sol 2026’.

¿Cuándo son los conciertos de Carlos Vives en Bogotá?

La primera presentación comienza este viernes 25 de septiembre. El show dará inicio a las 9:30 de la noche, y la entrada es solo para mayores de 14 años. Según la información que ha compartido el artista, esta fecha ya está completamente agotada.

El sábado 26 de septiembre, será el segundo concierto, también a las 9:30 p. m., con la misma restricción de edad de 14 años. Finalmente, en el show del domingo habrá una función especial para toda la familia. En esta ocasión, las puertas se abrirán para el espectáculo que comenzará a las 5:00 p. m. y no habrá límite de edad para asistir. Aunque se desconoce la hora exacta en la que culminarán los conciertos, cada uno tendrá una duración de aproximadamente dos horas.

Setlist de los conciertos de Carlos Vives en Bogotá

El repertorio de ‘Tour al Sol’ incluye una selección de canciones que abarcan diferentes momentos de la carrera del artista. Según la información oficial que se compartió para la fecha familiar del domingo, algunos de los temas que formarán parte del espectáculo son La Bicicleta, Robarte un beso, Pa’ Mayte y El Caballito.

Además, las tres presentaciones mostrarán los sonidos y éxitos que han acompañado a Vives a lo largo de más de treinta años, con la participación de su banda, La Provincia.

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Carlos Vives aseguró que en su concierto del domingo habrá personajes entrañables de la literatura infantil colombiana, como Rin Rin Renacuajo y Michín, ‘el gato bandido’, quienes estarán con él en varios momentos del concierto. Además, el coro de niños de RíoGrande y un grupo de pequeños músicos se unirán a Vives y La Provincia en el escenario. Esta propuesta mantendrá los grandes éxitos del cantante, pero ajusta el horario y la experiencia para que niños de todas las edades puedan disfrutar del evento.

La gira ‘Tour al Sol 2026’ nació como un viaje a través de los distintos momentos del día y las emociones que cada uno evoca. Además, esta propuesta también sirve como un recorrido por la trayectoria de Carlos Vives y los ritmos colombianos que han sido parte de su música durante más de 30 años.