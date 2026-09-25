Coti cuestiona la inteligencia artificial en la música: "Va a durar muy poco"

La inteligencia artificial ya se integró en la industria musical, así como lo ha hecho en diferentes sectores de la vida cotidiana, transformando procesos creativos, laborales y de producción. Este recurso tecnológico ayuda a crear sonidos, generar voces, modificar canciones y aportar ideas. Ya no es solo cuestión de usar una herramienta para crear una pista o acelerar el proceso de grabación; ahora hay canciones que han sido completamente compuestas por inteligencia artificial. Sin embargo, muchos oyentes no pueden diferenciar si la música que están escuchando fue creada por un ser humano o por este recurso tecnológico. Según un estudio de 2025 realizado por Deezer e Ipsos, que incluyó a 9,000 personas de ocho países, el 97 % de los participantes no pudo identificar correctamente las canciones que fueron generadas completamente por IA. Además, un 52 % admitió sentirse engañado al darse cuenta de que no había reconocido una canción artificial.

El cambio de la industria musical

De igual manera, una investigación realizada por SubmitHub y mencionada en Rolling Stone en Español reveló que el 40 % de los lanzamientos musicales de julio de 2026 incluyó algún tipo de contenido generado por inteligencia artificial. Este análisis abarcó casi un millón de canciones y descubrió que el 23,2 % de ellas fue creado completamente con IA, mientras que un 15,3 % incorporó audio generado por esta tecnología, que luego fue ajustado por humanos. Es justo en este contexto que Coti Sorokin comparte su perspectiva. El cantante argentino reconoce que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para los músicos, pero también cree que hay una brecha que la tecnología aún no puede superar: la sensibilidad de un artista. El cantante y compositor, famoso por temas como “Nada fue un error”, “50 horas”, “Tu nombre” y “Te quise tanto”, afirmó: “Pienso que va a durar muy poco. Puede llegar a tener algún éxito, como alguna rareza, como esos artistas con hologramas, pero creo que no puede competir con los verdaderos artistas”.



Para el artista, la palabra “inteligencia” no explica todo lo que sucede cuando alguien se sienta a escribir una canción, da vida a una melodía o crea una letra inspirada en sus experiencias. “La inteligencia artificial es inteligencia artificial, pero no es sensibilidad artificial. No es alma, no es espíritu, no es emocionalidad. Eso no existe y la música es una mezcla de todo eso. No es solamente inteligencia. La inteligencia solamente se puede usar para algunas cosas, pero para el arte no alcanza. Es una de las 10 herramientas que uno puede tener para hacer para hacer arte. La inteligencia es una de muchas herramientas, con lo cual no alcanza”.



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El compositor de “Color Esperanza” hace parte de una generación que ha experimentado grandes transformaciones en cómo se crea y se disfruta la música. Sin embargo, asegura, eso no significa que el arte haya perdido su esencia: “Siempre ha habido cambios, siempre la industria fue muy cambiante. Yo me fui acomodando, me fui acostumbrando. Yo he visto el vinilo, el casete, luego el CD, luego las descargas ilegales, luego los ‘pendrive’, luego el MP3, los iPod, ahora el ‘streaming’, no sé; y ahora vuelven los vinilos, vuelven los casetes. Al final todos son ciclos y lo importante es que la gente quiere estar cerca de la música. No ha cambiado la experiencia presencial de ir a un concierto con toda su riqueza, con toda su motivación, con todos sus estímulos. A la gente le sigue gustando, sigue disfrutando esos momentos. También son ciclos, todo vuelve, la música de los 70 volvió en los 90 y así”.

Por eso, a pesar de que la industria esté siempre adoptando nuevas tecnologías y surjan nuevas tendencias, el cantante asegura que la conexión que se crea en un escenario es algo que difícilmente se puede reemplazar.



A lo largo de su carrera, ha adquirido un profundo conocimiento sobre composición, producción, grabación y conciertos. El argentino afirma que todo este camino recorrido le da la capacidad de tomar decisiones de una manera diferente. “A veces los que son solo cantantes o solo guitarristas o solo compositores no tienen un panorama tan completo de lo que es hacer un disco, producir, mezclar, masterizar. Todo eso te da como una visión mucho más completa del trabajo que uno hace, de la profesión”.



Sin duda, hay conocimientos que se pueden aprender, herramientas que hacen que ciertos procesos sean más fáciles y recursos que ayudan a que el trabajo avance más rápido. Sin embargo, la experiencia de haber vivido una carrera es algo que no se puede descargar ni programar. “Creo que lo peor que puede hacer un artista o un compositor es estar buscando deliberadamente hacer canciones comerciales, porque al final se nota. Creo que si un artista pretende que le vaya bien, primero que nada tiene que preocuparse por aprender, por estudiar, por nutrirse, por estudiar armonía, por estudiar un instrumento, por aprender a componer, leer para saber escribir buenas letras, nutrirse en ese sentido”.

El cantante recordó las canciones que marcaron su carrera y su relación con el público colombiano.

“Más allá de las maneras de hacer música, más allá de los estilos, de los soportes, de las formas de comunicación, yo seguí siempre haciendo mi música, siendo muy fiel a lo que quiero”. Coti, cantante argentino.

¿Cuándo se presenta Coti en Colombia?

Después de más de 20 años en la música, Coti confiesa que está disfrutando al máximo este tiempo. “Es una etapa donde se mezcla todo el ‘background’, toda la experiencia de años. Todavía me siento muy productivo, muy joven, muy activo. Disfruto el escenario, disfruto la gira, disfruto los discos, las composiciones, sé elegir mejor los caminos, no siempre el más corto, a veces el más largo, pero sé elegir, cosas que te da la experiencia. Eso no se puede comprar, ni se puede conseguir, ni hay ninguna inteligencia artificial que te ayude”.

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En medio de esta reflexión sobre el presente y el futuro de la música, Coti se alista para su regreso a Colombia. El 3 de noviembre llegará al Teatro Astor Plaza en Bogotá, donde ofrecerá un concierto que describe como íntimo y especialmente cercano a su público. “Los teatros son los mejores lugares para hacer conciertos y los mejores lugares para reencontrarse con el público”.