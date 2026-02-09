¿Cuántos espectadores tuvo Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

En la noche de este domingo 07 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl en el Levis Stadium de Santa Clara, en California, Estados Unidos. El evento es considerado uno de los más importantes del territorio americano. En esta oportunidad, Seattle Seahawks fue el equipo ganador.

Show de medio tiempo de Bad Bunny tuvo la audiencia más grande de la historia

Uno de los momentos más esperados, además del encuentro deportivo, era la presentación del ‘Conejo malo’. Millones de fanáticos, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, estaban a la expectativa por ver su presentación que ocurrió sobre las 8:00 p. m.

El artista interpretó temas como Tití me preguntó, Debí tirar más fotos, Yo perreo sola, Voy a llevarte pa’ PR, Eoo, Mónaco, Baile Inolvidable, NuevaYol, y Un verano en Nueva York. Aunque su presentación solo duró entre 13 y 15 minutos, el puertorriqueño rompió un récord histórico de audiencia. Logró cerca de 142,3 millones de espectadores alrededor del mundo, superando así la marca más alta registrada hasta el momento que había logrado Kendrick Lamar en 2025 con 133,5 millones de espectadores.

Sin embargo, Donald Trump, mandatario estadounidense, no recibió bien la presentación del boricua. “El Super Bowl Halftime Show es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”.

Miles de fanáticos del intérprete de Debí tirar más fotos lo defendieron y elogiaron su show: “No soy seguidor de su música, pero tengo que reconocer que el mensaje que quería proyectar fue magistral”, “su show nos dejó enormes mensajes, fue espectacular y hermoso”, “educó a los gringos en geografía y cultura en su propia tierra, misión cumplida, América somos todos”, “aborrezco este género musical y me parece extremadamente pobre musicalmente hablando. Pero me alegro ver que estemos dando un mensaje fuerte y potente”.

En su poderoso mensaje, el artista dijo: “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”. En otro momento, agregó: “Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda”.

Aunque sus palabras y su mensaje fueron elogiados, muchos internautas criticaron el show y sus canciones: “puro show, pura puesta en escena... Pero muy poca, casi que nula música. Es que ni un instrumento sabe tocar”, “nada que ver”, “lo pusieron por encima de Shakira que, es una leyenda, canta impresionante, baila impresionante, todo lo vuelve oro, y está man a duras penas coordina una sonrisa,”.