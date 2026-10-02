De cantar en los buses a estar en ‘A otro nivel’: Andrés Cortés y su vida en 10 canciones

Andrés Cortés ha construido su carrera musical a partir de una mezcla de sonidos colombianos y de la influencia que recibió desde niño de la música mexicana. El cantante, oriundo de San Vicente del Caguán, Caquetá, encontró en la música una constante que lo acompañó incluso cuando tuvo que dedicarse a otros oficios para salir adelante. Antes de llegar a grandes escenarios, cantó en TransMilenio, trabajó en el campo, manejó taxi y fue profesor en las montañas de Rivera, Huila.

Su historia también pasó por ‘A otro nivel’, el concurso musical de Caracol Televisión en el que puso a prueba su voz frente a los jurados del programa. En los últimos años ha continuado trabajando en la música y ha llevado su propuesta a diferentes escenarios. En 2026, además, fue uno de los artistas que acompañó la gira de Grupo Firme por Colombia, con presentaciones en varias ciudades del país, como Medellín y Cali.

Ahora, el artista caqueteño atraviesa una nueva etapa de su carrera con ‘Bala Perdida’, canción estrenada en septiembre y grabada en Ciudad de México, con la que explora sonidos del regional mexicano y una historia de traición y despecho. Para conocer mejor el camino que lo llevó hasta este punto, Andrés participó en ‘La Playlist’, formato de Vea en el que los artistas hacen un repaso por su historia de vida a través de canciones.

La playlist de Andrés Cortés

‘La tierra del olvido’: los recuerdos de infancia

La primera canción que Andrés eligió para su playlist fue ‘La tierra del olvido’, de Carlos Vives. La relaciona con uno de los recuerdos más antiguos que conserva de su infancia: los viajes junto a su mamá hacia la finca de su abuelo, cuando apenas tenía tres o cuatro años.

El recuerdo está ligado a un pequeño vehículo de transporte público en el que viajaba con su mamá. Andrés todavía recuerda al conductor, Marino, y hasta el color rojo del vehículo. Más que una canción, para él se trata de un sonido que lo devuelve a una época en la que era muy pequeño.

“Acordarme de esa canción es evocar también esos sentimientos de cuando estaba muy niño. Tengo ese recuerdo ahí con mi mamá”.

‘La torcida’: su primera guitarra y una vecinita

La infancia de Andrés Cortés también está relacionada con Darío Gómez. Su papá le regaló una guitarra de juguete de color verde y, con ella, comenzó a acercarse de otra manera a las canciones. Una de las personas que recuerda de aquellos años es Camila, una vecina a la que le cantaba temas del llamado ‘Rey del Despecho’.

Entre esas canciones estaba ‘La torcida’, que terminó asociada a esos primeros juegos con la guitarra y a una época en la que cantar todavía parecía una actividad de niño antes que el comienzo de una profesión.

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"No sé por qué lo hacía, pero le cantaba canciones como ‘La Torcida’… Un saludo para Camila", agregó entre risas.

‘Legando una tradición’: la música de su familia

Cuando la conversación llegó a sus memorias familiares, Andrés Cortés no escogió una sola canción. Eligió todo un álbum: ‘Legando una tradición’, el primer trabajo de Los 50 de Joselito, publicado en 1998. El disco reúne versiones de clásicos de la música colombiana y, para él, está conectado directamente con sus recuerdos familiares.

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La producción, que incluye canciones como ‘Dame tu mujer José’, ‘El ron de Vinola’, ‘Grito Vagabundo’ y ‘María Teresa’, representa especialmente la relación de Andrés con su mamá y con la música que escuchaba en casa.

“Todo, todo me recuerda a mi familia, especialmente a mi mamá. Y, oiga, me pone sentimental, un poquito”.

‘El 18’: San Vicente del Caguán hecho canción

San Vicente del Caguán ocupa un lugar central en la historia de Andrés Cortés. El municipio del norte de Caquetá no solo es el lugar donde creció: también es parte de la identidad que busca representar a través de su música. Por eso, cuando tuvo que escoger una canción que sonara a su tierra, eligió ‘El 18’, una composición propia de corte norteño.

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El cantautor explica que la canción menciona distintos municipios y también el suyo. Su relación con la música regional convive, además, con su interés por el folclor colombiano, particularmente por géneros como el bambuco y el pasillo.

“Yo soy del sur colombiano. Yo siempre represento el sur de Colombia, Huila y Caquetá, específicamente, y lo hago con mucho orgullo. Así que los invito a escuchar esta canción y también a que las agreguen a sus playlist”.

‘El corrido de Caquetá’: otro recuerdo de la tierrita

Otra canción que aparece ligada a San Vicente es ‘El corrido de Caquetá’, adaptación de ‘El corrido de Mazatlán’. Andrés recuerda haber escuchado en incontables ocasiones esta versión en su municipio y menciona, especialmente, a una cantante conocida como La Nena Fierro, quien interpretaba la canción.

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Para él, el tema tiene un valor sentimental porque habla directamente de lugares que hicieron parte de su vida. Por eso, al recordar la letra y mencionar elementos como la catedral de San Vicente, la canción se convierte en otra forma de regresar a su tierra.

‘Antes’: su primera canción sobre una tarima

El desplazamiento forzado también forma parte de la historia que Andrés Cortés cuenta a través de su playlist. Su familia salió de San Vicente del Caguán en medio de la violencia y antes de establecerse en Rivera, Huila (municipio de origen de su padre). En ese proceso, la música comenzó a tomar cada vez más espacio en su vida.

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Mientras estudiaba, un profesor llamado Baracaldo descubrió sus capacidades musicales. Andrés aprendió a tocar piano y continuó desarrollando su faceta como cantante. Fue entonces cuando llegó una de las primeras presentaciones de su vida, para la que escogió ‘Antes’, de Obie Bermúdez.

“Fue la primera canción que canté en una tarima. Y lo más chistoso fue que la preparamos por un tono, digamos por La, y el profe la mandó como dos tonos abajo, como por Fa. Sin embargo, la sacamos adelante”.

‘Le hace falta un beso’: cantar para sobrevivir

Antes de consolidarse como artista, Andrés tuvo que combinar la música con diferentes trabajos. En Bogotá llegó a vender chatarra y también a cantar en TransMilenio. Precisamente, de esa etapa uno de los temas que más recuerda interpretar es ‘Le hace falta un beso’, de El Chapo de Sinaloa.

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La música era entonces una herramienta para conseguir dinero y continuar con sus estudios. Incluso, recuerda que necesitaba apoyarse en un amigo para pedirles dinero a los pasajeros, porque a él le costaba hacerlo directamente.

“Yo no era capaz de pedir plata. Yo me llevaba un amigo que sí y le decía: ‘Bueno, hágale. Yo voy cantando y usted vaya, agache la cabecita y pase con la mochila’”.

‘Te fallé’: la etapa como profesor

El recorrido de Andrés también lo llevó de regreso a Rivera, donde trabajó en diferentes oficios y terminó vinculado a una administración municipal después de componer el jingle de campaña del alcalde. Más adelante fue profesor en las zonas montañosas del municipio, donde dictaba clases de canto, guitarra e historia.

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Durante esa etapa compuso ‘Te fallé’, una canción que todavía no ha sido estrenada y que hace parte de su repertorio como compositor. Por eso, además de representar un momento concreto de su vida, el tema muestra una faceta que Andrés considera fundamental en su carrera: la de escribir sus propias canciones.

‘Nos estorbó la ropa’: el miedo de ‘A otro nivel’

La llegada de Andrés Cortés a ‘A otro nivel’ representó otro punto de quiebre. Aunque ya había cantado ante grandes cantidades de personas, la audición frente a los jurados del programa le produjo un nerviosismo diferente. Para ese momento había preparado una canción distinta de Vicente Fernández, pero pocos días antes recibió la noticia de que debía cambiarla.

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La canción escogida terminó siendo ‘Nos estorbó la ropa’, también de Vicente Fernández.

“Yo me he presentado ante más de cincuenta mil personas. Pero, la verdad, nunca había estado tan asustado ni nervioso como cuando le canté a los tres jurados: Felipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander; a esos tres jurados que decidían en ese momento parte de mi futuro".

‘Bala Perdida’: la canción de su presente

La playlist de Andrés Cortés termina en su presente. Después de los escenarios, los trabajos, los concursos y los años de formación, el cantante eligió ‘Bala Perdida’, su lanzamiento más reciente, como la canción que representa la etapa que atraviesa actualmente.

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El tema fue grabado en Ciudad de México y explora sonidos del regional mexicano, con una historia centrada en un amor que parecía tener un destino distinto al que finalmente encontró. La canción llegó después de su participación como artista invitado en la gira de Grupo Firme por Colombia y abre una nueva etapa en su propuesta musical.

Para Andrés, además, ‘Bala Perdida’ representa una confirmación de su faceta como compositor. La canción fue construida junto a otros músicos y productores durante su proceso de trabajo en México, un camino que le permitió reconocer con mayor claridad una habilidad que, según cuenta, durante años había considerado normal.

“Yo soy compositor, hace muchos años compongo y yo normalicé eso. Yo pensaba que componer lo hacía cualquiera. Resulta que no”, concluyó.

Lista completa de ‘La Playlist’ de Andrés Cortés:

Carlos Vives — ‘La tierra del olvido’ Darío Gómez — ‘La torcida’ Los 50 de Joselito — ‘Legando una tradición’ Andrés Cortés — ‘El 18’ ‘El corrido de Caquetá’ Obie Bermúdez — ‘Antes’ El Chapo de Sinaloa — ‘Le hace falta un beso’ Andrés Cortés — ‘Te fallé’ Vicente Fernández — ‘Nos estorbó la ropa’ Andrés Cortés — ‘Bala Perdida’

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