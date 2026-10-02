De Corea del Sur a Bogotá: el camino que convirtió a BTS en un fenómeno global

BTS llegó a Bogotá para cumplir una cita que durante años parecía lejana para sus seguidores colombianos. Este viernes 2 de octubre, el grupo surcoreano ofrecerá el primero de los dos conciertos programados en el estadio El Campín, como parte de su gira mundial “ARIRANG”. La presentación ocurre después de más de una década de trayectoria, una pausa de sus actividades como grupo y un regreso que puso nuevamente a sus siete integrantes en los escenarios internacionales.

La historia comenzó en 2013, cuando RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook debutaron bajo Big Hit Entertainment, entonces una compañía pequeña frente a las grandes empresas de la industria surcoreana. Su primer lanzamiento fue el álbum “2 COOL 4 SKOOL”, con una propuesta cercana al hip-hop y letras centradas en las experiencias y preocupaciones de los jóvenes. Con el tiempo, el grupo fue ampliando su sonido y su público hasta salir de Corea del Sur y construir una audiencia global.

En los años siguientes, el grupo fue construyendo esa identidad a través de distintos trabajos discográficos. La serie “The Most Beautiful Moment in Life”, publicada entre 2015 y 2016, marcó una etapa importante en ese proceso y precedió a “Wings”, álbum con el que BTS comenzó a ampliar su alcance fuera de Corea del Sur. Para entonces, el grupo ya había dejado atrás su primera etapa centrada principalmente en el hip-hop.

El salto internacional de BTS

Uno de los momentos decisivos llegó en 2017. Ese año la banda recibió su primer Billboard Music Award, se presentó posteriormente en los American Music Awards y comenzó a ocupar un espacio cada vez mayor en la industria musical estadounidense. En 2018, “Love Yourself: Tear” se convirtió en el primer álbum de un grupo surcoreano en llegar al número uno del Billboard 200, mientras “Fake Love” entró al top 10 del Billboard Hot 100.

El crecimiento no dependió únicamente de las canciones. BTS desarrolló una relación particularmente cercana con su comunidad de seguidores, conocida como ARMY, nombre que identifica a los fanáticos del grupo a escala internacional. Las redes sociales fueron fundamentales para esa expansión: permitieron que las canciones, videos, mensajes y presentaciones circularan fuera de Corea y facilitaron la organización de una comunidad que también produjo traducciones, campañas y proyectos propios.

A partir de entonces, BTS pasó de los escenarios de K-pop a los grandes estadios y a las principales listas de música del mundo. Canciones como “Dynamite”, “Butter” y “Boy With Luv” ampliaron todavía más su alcance, mientras sus presentaciones internacionales consolidaron una audiencia que ya no estaba limitada por el idioma ni por el mercado surcoreano.

La pandemia también coincidió con un hito para el grupo. En 2020, “Dynamite” se convirtió en la primera canción de un grupo surcoreano en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100, la principal lista de sencillos de Estados Unidos. Un año después, “Butter” volvió a ocupar esa posición y permaneció varias semanas entre los primeros lugares.

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La pausa y el regreso

En 2022, BTS anunció una pausa de sus actividades como grupo mientras sus integrantes cumplían, de manera escalonada, el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Durante ese periodo, los siete desarrollaron proyectos individuales, entre álbumes, canciones y presentaciones. Jin fue el primero en iniciar el servicio y SUGA el último de los integrantes en completarlo, en junio de 2025.

Mientras cumplían con el servicio militar, los siete también desarrollaron sus carreras como solistas. Jin, j-hope, RM, SUGA, Jimin, V y Jung Kook publicaron música por separado y algunos de ellos presentaron álbumes propios, lo que permitió conocer otras facetas de su trabajo artístico fuera de BTS. Esos proyectos mantuvieron activos sus nombres durante el periodo en que el grupo no realizaba actividades conjuntas.

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El regreso completo llegó en marzo de 2026 con “ARIRANG”, el quinto álbum de estudio de BTS y su primer lanzamiento grupal en tres años y nueve meses. El disco reúne 14 canciones y, de acuerdo con Big Hit Music, fue construido con una participación importante de los integrantes en la composición y producción. El título toma su nombre de una canción folclórica coreana considerada un símbolo cultural del país.

El álbum dio paso a la gira mundial “ARIRANG”, que comenzó en abril en Goyang, Corea del Sur. El recorrido comprende 82 conciertos en 34 ciudades y lleva a BTS a nuevas plazas, entre ellas Bogotá. La producción fue planteada para estadios y cuenta con un escenario de 360 grados.

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Colombia representa, además, la primera parada de BTS en Latinoamérica dentro de esta gira. Los conciertos del 2 y 3 de octubre en El Campín son las primeras presentaciones del grupo en el país y llegan después de años en los que ARMY siguió su trayectoria desde la distancia. Para estas dos fechas se agotó la boletería y se espera una asistencia superior a 53.000 personas por noche.

La llegada a Bogotá marca un nuevo capítulo en una historia que comenzó en 2013 con siete jóvenes de una compañía pequeña y que pasó por el K-pop, las listas internacionales, los estadios, los proyectos individuales y una pausa obligada. Ahora, BTS vuelve a los escenarios como grupo completo y suma a Colombia a una trayectoria que continúa expandiéndose.

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