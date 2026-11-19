El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) no solo despertó interés por su historia, sus personajes y los escenarios que recrean el estado ficticio de Leonida. La selección musical del videojuego también se convirtió en tema de conversación entre los jugadores, especialmente después de que comenzaran a circular videos en los que se reconocen canciones de artistas colombianos.

Joe Arroyo, Feid, Karol G y Kali Uchis son los cuatro representantes del país que aparecen en las emisoras de radio de esta nueva entrega de Rockstar Games. Sus canciones forman parte de dos estaciones diferentes y llevan desde los sonidos clásicos de la salsa hasta algunas de las producciones más reconocidas del reguetón colombiano.

Las canciones colombianas que aparecen en GTA 6

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Joe Arroyo. El cantante cartagenero aparece en la emisora Radio La Ola con ‘Rebelión (No le pegue a la negra)’, uno de los temas más representativos de su repertorio. La canción, publicada junto a su orquesta La Verdad, lleva la salsa colombiana a la programación de una de las estaciones del videojuego.

Publicada en 1986 como parte del álbum ‘Musa original‘, ‘La rebelión’ cuenta la historia de un matrimonio africano sometido a la esclavitud en Cartagena durante el siglo XVII. La canción relata cómo el hombre se enfrenta al español que maltrataba a su esposa y convierte ese episodio en un relato de resistencia frente a la violencia ejercida contra la población esclavizada.

Por otra parte, la música urbana tiene tres representantes colombianos en Cocoteo FM. Uno de ellos es Feid, con ‘Chorrito pa las ánimas‘, una de las canciones incluidas en la programación de esta emisora. El cantante paisa comparte así espacio con figuras internacionales del género y lleva una de sus producciones al universo de Rockstar Games.

En la misma estación aparece Karol G con ‘El Makinón‘, colaboración que interpreta junto a Mariah Angeliq. El tema, incluido originalmente en el álbum ‘KG0516‘, se suma a la selección de reguetón de Cocoteo FM, la emisora de música urbana de GTA 6.

El cuarto nombre es Kali Uchis, artista estadounidense de raíces colombianas que también hace parte de esta selección. Su canción ‘Lárgate‘, en colaboración con Helado Negro, también aparece en Cocoteo FM. De esta manera, la intérprete se suma a la presencia nacional en una emisora que reúne diferentes expresiones de la música urbana y latina.

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🚨Bad Bunny sobre “CHORRITO PA LAS ANIMAS” de Feid en la radio de GTA 6



“Wow, that song is amazing, cada que que tomó Baracoa Fertigo, me da por ponérsela a todo el mundo” pic.twitter.com/P6ExYRSnE5 — Feid Site (@feidsite) November 18, 2026

La música en GTA 6

La sexta entrega de Grand Theft Auto cuenta con emisoras dedicadas a géneros como salsa, reguetón, hip-hop, country, pop, música electrónica, jazz y metal, entre otros. Cada estación tiene una identidad propia y reúne canciones de distintas épocas, desde clásicos de la música latinoamericana hasta producciones contemporáneas.

Cocoteo FM, donde aparecen Feid, Karol G y Kali Uchis, tiene como presentadores a Bad Bunny y RaiNao. Por su parte, Radio La Ola, que incluye la canción de Joe Arroyo, cuenta con Emilio y Gloria Estefan al frente de su programación.

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Además de las canciones seleccionadas para las emisoras, Rockstar Games anunció ‘Grand Theft Auto VI: The Album‘, un álbum oficial que reúne 34 producciones originales de artistas internacionales. En paralelo, el dúo francés Justice desarrolló una banda sonora instrumental de 30 pistas, diseñada para adaptarse a las situaciones y acciones de los jugadores durante la historia de Jason y Lucia en GTA 6.

La inclusión de Joe Arroyo, Feid, Karol G y Kali Uchis amplía la presencia de la música colombiana en una de las franquicias de videojuegos más reconocidas del mundo. Sus canciones forman parte de una programación que combina distintas generaciones y estilos musicales para construir el ambiente sonoro de esta nueva aventura.

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