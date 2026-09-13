Diego Herrera, de Caifanes, habló de su presentación en Cordillera 2026: “Muy contentos”

Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock en español y ha logrado conectar con varias generaciones a lo largo de los años. Temas como La célula que explota, Afuera, Viento y Mátenme porque me muero forman parte de un repertorio que sigue resonando incluso décadas después de su lanzamiento. La banda tiene una historia especial con el Festival Cordillera. Caifanes fue uno de los artistas que brillaron en la primera edición del evento, que tuvo lugar en septiembre de 2022 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

En esa ocasión, la banda mexicana compartió el escenario con otros grandes de la música latinoamericana como Los Fabulosos Cadillacs, Molotov, Babasónicos y Totó La Momposina. Ahora, cuatro años después de su debut en el festival, Caifanes regresa al escenario del Festival Cordillera para reencontrarse con su público colombiano. Este domingo 13 de septiembre, la banda será parte de la programación principal y se presentará en el escenario Cordillera entre las 8:15 y las 9:30 de la noche, justo antes de Ricky Martin.

Así será el regreso de Caifanes al Festival Cordillera 2026

Antes de su presentación, Diego Herrera, fundador y tecladista de la banda, habló con Vea sobre lo que significa para la agrupación volver a Colombia: “Muy contentos. Colombia es un país que nos encanta visitar. Es una de las grandes virtudes de la música y de la gente. Como nos ha recibido la gente en Colombia es una cosa muy emotiva, muy cariñosa. Estamos como en nuestra casa, entonces con muchas ganas de compartir música con toda la gente y con otras bandas también”.

A Diego Herrera le sorprende gratamente que las canciones de Caifanes sigan resonando con públicos de todas las edades. Esta banda, que nació en los años 80, se ha consolidado como un ícono del rock en español, y, a pesar del paso del tiempo, sus temas continúan cautivando a nuevas generaciones. “Muy sorprendidos de repente de haber trascendido como trascendimos, de haber traspasado generaciones. Nosotros estamos en el sexto piso. Eran otras épocas y ahora escuchas de todo y por todos lados. Nosotros somos de la época de comprar un cassette o un vinilo. Al final de cuentas es música y creo que la música tiene esta gran virtud de tocar el corazón, de saltarse de repente la cabeza, que la cabeza es nuestro gran aliado y nuestro peor enemigo, muchas veces. Entonces esa parte de poder conectar derechito al corazón y poder tener unidad con toda la gente que está ahí, nos hace tener muchas ganas de conectar de nuevo con todo Colombia”.

“Nos gusta mucho la entrega del público colombiano”: Caifanes

Durante esta conversación, Diego también compartió lo que realmente significa para él hacer música tras tantos años en la industria. Más que una simple obligación profesional, lo ve como una necesidad personal que lo llena y lo motiva. “Esta es una profesión, es una carrera de distancia, de velocidad. Y creo que nosotros empezamos a hacer música y seguimos haciéndolo porque nos encanta, porque nos gusta y porque necesitábamos hacer música. Así comenzó este proyecto. Yo diría que todas las canciones de Caifanes fueron hechas de alguna manera así. No dejábamos que una canción saliera o se fuera a presentársela a productores hasta que nos encantaran a nosotros, hasta que nos sintiéramos bien con ella”.

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Para su actuación en el Festival Cordillera, la banda mexicana se presenta con el deseo de reconectar con un público que, como dice Herrera, siempre les ha mostrado un apoyo incondicional. “Hay varias canciones que con las que conectamos con la gente y nos gusta mucho eso, esa energía que se da con tanta gente viendo y poniendo la atención hacia una sola cosa en ese momento. Nos gusta mucho la entrega del público colombiano, eso es muy valioso en esta época donde tenemos tantas armaduras y tantos escudos. Creo que la entrega, que nos prestan sus oídos y nos prestan su corazón durante esas 2 horas y durante muchas otras. Eso es lo que agradecemos enormemente. No hay una cosa que pueda querer más un músico o un compositor que ser escuchado. Eso los colombianos lo hacen con el corazón abierto y lo agradecemos mucho”.