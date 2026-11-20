Este 19 de noviembre, Don Omar agotó en poco más de cinco horas las entradas para sus tres conciertos en Colombia, programados como parte de su gira ‘The Last Kingdom‘. El reguetonero se presentará en Bogotá, Cali y Medellín en noviembre de 2027, después de que la boletería para las tres ciudades se vendiera por completo durante la jornada de preventa.

El resultado de la venta evidenció la expectativa que existe por el regreso del artista al país, pero también generó una fuerte controversia entre los compradores. En medio de los comentarios y cuestionamientos que surgieron durante el proceso, el propio cantante puertorriqueño anunció que sumará una nueva presentación en Colombia, ampliando así su recorrido por el territorio nacional.

¿Cuándo y dónde será el cuarto concierto de Don Omar en Colombia?

El artista confirmó una segunda presentación en Medellín para el 6 de noviembre de 2027. El anuncio durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en la que confirmó que regresará al país para ofrecer una segunda noche en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado ante la demanda de sus seguidores.

Además, dejó abierta la posibilidad de ampliar su agenda en otras ciudades colombianas. Durante la transmisión, aseguró que buscará llegar a nuevos acuerdos con los promotores para sumar más presentaciones y darles otra oportunidad a quienes no consiguieron entradas para los primeros espectáculos.

"Si se agotaron las boletas, denme tiempo y espacio para sentarme a hablar con los promotores para saber cuándo podemos abrir nuevas fechas. Estamos viendo lo que está pasando y nunca había pasado en mi vida. Esa muestra de cariño es algo inimaginable", Don Omar.

La preventa para la segunda fecha de ‘El Rey’ en Medellín comenzará el jueves 19 de noviembre a las 9:00 de la noche, a través de los canales oficiales habilitados para la venta de entradas.

Las primeras fechas de la gira de Don Omar en el país serán el 4 de noviembre de 2027 en el Vive Claro de Bogotá, el 5 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, en el área metropolitana de Medellín.

La polémica por los escenarios, los palcos y la venta de entradas

Una de las primeras inconformidades de los seguidores de Don Omar surgió por la elección del escenario para su presentación en Medellín. Aunque el concierto se promocionó para la capital antioqueña, se realizará en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, un recinto cuya capacidad reglamentaria es de aproximadamente 14.000 espectadores para eventos deportivos. Algunos fanáticos consideraron que el lugar se queda pequeño para recibir a un artista de la trayectoria del puertorriqueño y cuestionaron que no se eligiera un escenario de mayor capacidad. También expresaron inquietudes sobre las condiciones de acceso y la experiencia que tendrán los asistentes.

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A las críticas por el escenario se sumó el debate por la distribución de las localidades y los precios de los palcos. En las tres ciudades se habilitaron estos espacios con precios que alcanzaron varios millones de pesos. En Medellín, por ejemplo, el palco Diamante tuvo un valor inicial de $13.990.000 para diez personas. Esta modalidad generó comentarios entre quienes consideran que este tipo de distribución establece diferencias entre los asistentes y limita la posibilidad de que los fanáticos que quieren estar cerca del escenario puedan acceder a esos espacios.

Sin embargo, uno de los mayores motivos de inconformidad apareció durante la venta de boletería. Después de que se anunciara el agotamiento de las entradas para las tres ciudades en poco más de cinco horas, numerosos seguidores expresaron su frustración porque, pese a realizar el prerregistro indicado por el artista, no consiguieron comprar una entrada.

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En redes sociales también circularon señalamientos contra presuntos revendedores, a quienes algunos compradores responsabilizaron de acaparar las localidades para ofrecerlas posteriormente a precios más altos. "¡Qué rabia, qué injusticia que los revendedores compren todo y luego nos toque pagar tres veces más por una entrada!", fue uno de los comentarios que recibió Don Omar en sus publicaciones.

Las quejas también estuvieron relacionadas con la cantidad de personas que intentaron ingresar a la fila virtual y con la rapidez con la que se agotaron las entradas disponibles. Aunque las acusaciones de acaparamiento por parte de revendedores no han sido demostradas públicamente, la situación dejó preguntas entre los fanáticos sobre las condiciones de acceso y las garantías para quienes completaron el registro previo con la intención de asistir a alguno de los conciertos.

Don Omar llevará su gira ‘The Last Kingdom’ por 13 países de Latinoamérica en 2027, entre ellos Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia.

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