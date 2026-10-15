Don Omar confirma regreso a Colombia. Estas son las ciudades donde se presentará

William Omar Landrón Rivera, famoso como Don Omar, anunció el miércoles 14 de octubre en la mañana que al final de la tarde tendría noticias para Latinoamérica. Después de las 5:00 p.m. el artista comenzó una transmisión en vivo mediante sus redes sociales donde confirmó su regreso a los escenarios de la región.

El boricua de 48 años, que comenzó su gira ‘The Last King World Tour’ en septiembre pasado e incluirá en ella 21 escenarios de Estados Unidos, también irá a Canadá y Europa, confirmó que dentro de su retorno a Latinoamérica previsto para el 2027 incluyó a Colombia. "No voy a decirle la fecha, no voy a decirle la locación, voy a decir qué países están ya confirmados", indicó el artista al comenzar la lista de ciudades.

Don Omar estará en Bogotá, Cali y Medellín

Don Omar estará en tres ciudades del país. De esta manera, Medellín, Bogotá y Cali recibirán el show del artista en de la gira que rinde homenaje a King of Kings, el álbum insignia del puertorriqueño que incluye éxitos como ‘Dale Don Dale’, ‘Salió el Sol’ y ‘Danza Kuduro’. "



EL intérprete también informó que se presentará en ciudades de Paraguay, México, Guatemala, EL Salvador, Perú, Nicaragua. Honduras, Costa Rica, Argentina, Chile y Ecuador en el último trimestre del 2027. “Que comenzamos en octubre, noviembre y diciembre. Todavía no les voy a decir cuántas noches son por ciudad. La semana que viene les voy a dar información de cómo pueden ir suscribiéndose”.

El artista no dio a conocer fechas ni escenarios exactos en los que estará de concierto. Anticipó que las entradas para sus shows estarán disponibles desde noviembre próximo y en ese mes también se darán a conocer más detalles de la gira por América Latina.

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"Gracias a la gente de Latinoamérica por dejarme presentar este show, les prometo que la van a pasar super bien", dijo el puertorriqueño antes de desconectarse de su transmisión, explicando que en breve estará disponible la página donde sus fanáticos podrán suscribirse antes de adquirir las entradas para sus conciertos.