Don Omar hizo esperado anuncio sobre su gira por Latinoamérica ¿Qué dijo?

Don Omar se prepara para reencontrarse con sus seguidores latinoamericanos. El cantante puertorriqueño, considerado una de las figuras más representativas del reguetón, incluyó a varios países de la región en los planes de su próxima gira internacional, con la que también busca llegar a escenarios de Norteamérica y Europa.

El artista continúa recorriendo diferentes ciudades de Estados Unidos como parte de su agenda de conciertos, en los que repasa algunos de los éxitos más importantes de su trayectoria. Este recorrido forma parte de The Last King World Tour, una gira que tiene como uno de sus principales referentes el álbum ‘King of Kings’, publicado en 2006.

La expectativa entre sus seguidores de América Latina creció desde que el intérprete de ‘Danza Kuduro’ compartió detalles de los territorios que espera visitar en 2027. Ahora, el cantante volvió a pronunciarse sobre este proyecto y anunció una novedad que sus fanáticos deberán tener en cuenta si quieren acompañarlo en sus próximas presentaciones.

La novedad en la gira de Don Omar por Latinoamérica

El jueves 5 de noviembre, el puertorriqueño anunció que realizará una transmisión en vivo durante su concierto de este viernes 6 de noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles, California. El encuentro con sus seguidores tendrá lugar mientras interpreta ‘Reggaeton Latino’, una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

A través de sus redes sociales, Don Omar explicó que aprovechará ese momento para compartir información sobre un proceso de registro dirigido a quienes esperan asistir a sus conciertos en América Latina. La iniciativa busca que los seguidores puedan tener prioridad en la fila de compra cuando se habilite la preventa de las entradas.

"Desde mi concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, estaré transmitiendo en vivo durante ‘Reggaeton Latino’ para compartir con ustedes una noticia que sé que llevan mucho tiempo esperando", expresó el cantante en su publicación.

La dinámica contempla que los interesados ingresen a un enlace que compartirá el artista y completen su inscripción. De acuerdo con la información divulgada, este procedimiento les permitirá separar un espacio en la fila y contar con prioridad durante el proceso de adquisición de las entradas.

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Sin embargo, el registro no representa la compra de una boleta ni garantiza el ingreso a los conciertos, sino que se trata de un mecanismo previo para facilitar el acceso a la preventa. Hasta el momento, tampoco se ha establecido una fecha oficial para el inicio de esa etapa de comercialización.

La transmisión está programada para las 9:30 de la noche del viernes en Los Ángeles, es decir, las 12:30 de la madrugada del sábado 7 de noviembre en Colombia.

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Las ciudades que visitaría Don Omar en 2027

La llegada de Don Omar a América Latina forma parte de los planes de The Last King World Tour para octubre, noviembre y diciembre de 2027. En una transmisión anterior, realizada el 14 de octubre, el artista mencionó varias ciudades que contempla incluir en el recorrido.

En Colombia, los destinos anunciados son Bogotá, Medellín y Cali. La lista también contempla Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en México; Buenos Aires, en Argentina; Santiago, en Chile; Lima, en Perú; y Quito y Guayaquil, en Ecuador.

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A estos lugares se suman Asunción, en Paraguay, y varias capitales centroamericanas: Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José.

El cantante también manifestó su interés en concretar presentaciones en Panamá y Brasil, aunque estos destinos todavía no figuraban entre los confirmados en el anuncio inicial.

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Por ahora, los seguidores deberán esperar nuevos detalles sobre el calendario, los escenarios y los precios de las entradas. Don Omar también manifestó su intención de cerrar esta etapa de su recorrido internacional con presentaciones en Puerto Rico, su tierra natal, hacia finales de 2027.