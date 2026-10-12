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“Creer en los demás es una ruta espiritual”: Editors debuta en nuestra “iglesia del rock”

Pecado, salvación, cielos, infiernos y plegarias. Aunque se declara no creyente, Tom Smith, vocalista de Editors, ha construido un catálogo de canciones donde abunda la simbología religiosa. Hoy lo esperan miles de feligreses que acuden a “la iglesia del rock”, en su debut suramericano en Rock al Parque. Su fe está puesta en los asistentes.

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Por Camilo Gómez Forero
La agrupación británica Editors, liderada por el vocalista Tom Smith (centro), debuta este lunes festivo en Suramérica como uno de los actos principales de Rock al Parque.
La agrupación británica Editors, liderada por el vocalista Tom Smith (centro), debuta este lunes festivo en Suramérica como uno de los actos principales de Rock al Parque.
La agrupación británica Editors, liderada por el vocalista Tom Smith (centro), debuta este lunes festivo en Suramérica como uno de los actos principales de Rock al Parque.

Este lunes festivo, a las 7:10 p. m., Editors pisará por primera vez una tarima suramericana, la de Rock al Parque, festival que está festejando sus 30 años de existencia en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Para muchos colombianos es una cita muy esperada. Llega 21 años después de que conocieran “Munich”, su canción más famosa, luego de que esta se colara en el videojuego FIFA Street 2. Eran otros tiempos, en los que la música anglo se descubría por canales menos convencionales, en lugar de plataformas de streaming y redes como TikTok.

“No…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com

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