Egidio Cuadrado: empresa contratante se pronuncia. Asegura que pagó regalías a su familia

Katherine Arias, hija del juglar Egidio Cuadrado, usó las redes sociales para explicar por qué se subastaba uno de los acordeones de su padre. Se refirió a la situación económica de su viuda en vista de que el músico no se pensionó, pese a laborar por décadas.

Adicionalmente, en el programa ‘La Red’ indicó que su padre había firmado un acuerdo donde renunciaba a su pensión y también se refirió a que las regalías estaban en medio de una disputa. Mencionó además el interés que la familia tiene en indagar sobre los contratos para establecer si hubo irregularidades que dejaron en desprotección a su padre y a su viuda.

Tras la polémica que se suscitó por el desamparo a la viuda de Cuadrado, la empresa con la que estuvo vinculado el maestro se pronunció oficialmente y dio su versión sobre los hechos. Mencionó que si han pagado regalías y que hay aspectos de su situación que se salen de su control.

"La compañía asumió el pago de a aportes seguridad social de Egidio Cuadrado", Planeta Rica Producciones

“Egidio Cuadrado fue mucho más que el acordeón de Carlos Vives y La Provincia. Fue compañero de camino durante décadas, coautor de canciones que hoy hacen parte de la memoria musical de Colombia y, sobre todo, un amigo entrañable. Su partida nos sigue doliendo, y entendemos y respetamos profundamente el dolor de su familia.



Hacemos un llamado a los medios de comunicación y a las personas que publican y comentan en redes para que informen y hablen desde la verdad y la responsabilidad, no desde el amarillismo y la búsqueda de audiencia a cualquier precio. Mucho más cuando se trata de la memoria y el legado de personas que, desde su trabajo honesto, le han hecho bien a la cultura y al nombre de Colombia, como es el caso del maestro Egidio Cuadrado y Carlos Vives”, comienza diciendo el comunicado que luego explica detalles de la relación que tenían con el músico y revela que hizo los aportes de seguridad social de ley correspondientes a la vinculación que tenían, sin embargo recuerda que se accede a la pensión dependiendo del historial de cada persona.

“Ante las versiones que han circulado en los últimos días, desde Planeta Rica Producciones, empresa contratante de Egidio Cuadrado, queremos compartir con serenidad algunos hechos:

* Durante los años de servicios prestados conjuntamente, la compañía asumió el pago de los aportes a seguridad social del maestro Egidio Cuadrado como músico independiente.

* El reconocimiento de una pensión corresponde al Sistema General de Pensiones y depende de la historia de cotizaciones de cada persona”.

El comunicado menciona a Carlos Vives y habla de claridad en los acuerdos celebrados.

Publicidad

“La relación profesional con el maestro Egidio estuvo siempre regida por acuerdos de servicios claros, firmados por ambas partes, cerrados y transigidos de mutuo acuerdo. Por pedido expreso de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, la compañía siempre tuvo como mandato buscar el mejor escenario posible en cuanto al bienestar del maestro Egidio Cuadrado y su familia. Sin embargo, para los períodos fuera de nuestro control y frente a las demás actividades del maestro Egidio, incluyendo los aportes que debió realizar como independiente al sistema de seguridad social, no podemos garantizar situaciones fuera de nuestro alcance".

Al final menciona las canciones por las que, asegura, ha pagado regalías a la familia del maestro hasta septiembre pasado: “Tras su fallecimiento la compañía ha continuado pagando a su familia las regalías que le corresponden por su coautoría en canciones como Amores escondidos, Carito, La llamada Volver al valle. El ultimo pago se realizó en septiembre de 2026. A partir de ese momento, la familia del maestro, junto con la editora que esta designe será la responsable de administrar sus regalías".

Aquí más noticias que son tendencia