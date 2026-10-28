Egidio Cuadrado: La verdad de la subasta de su acordeón y por qué no se pensionó

Luego de que comenzaran una serie de cuestionamientos por parte de los seguidores de Egidio Cuadrado, al conocerse la noticia sobre la subasta de uno de los acordeones del Rey Vallenato, fallecido el 21 de octubre del 2024, su hija Katherine Arias habló sobre la situación y expuso los argumentos de la familia para realizar este tipo de actividades.

“Hemos leído con profundo respeto cada uno de sus comentarios y queremos agradecerles de corazón la forma en que defienden y aman la memoria de mi padre, el maestro Egidio Cuadrado. Hoy les abrimos la puertas a nuestra realidad sin peros. Y Sí a veces es más fácil quedarse callado que exponerse al escrutinio”, dijo antes de exponer la realidad de Fanny Maldonado, la viuda del maestro.

“En silencio ante ustedes las personas que lo amaron no dignifica la vida de la viuda de Egidio Cuadrado. Solemos pensar que la fama equivale a abundancia, pero Egidio Cuadrado fue ante todo un obrero del folclor, un trabajador incansable que construyó su camino nota a nota. Él no tuvo un sueldo fijo vitalicio, ni una pensión de retiro”, dijo su hija que también expresó que el amor de su padre por la música en la que comenzó cuando tenía 8 años, hizo que él no pensara en el dinero: “Créanme él amaba tanto su arte que lo hubiera hecho gratis solamente por amor”.

"No es desamor", hija de Egidio Cuadrado sobre subasta

Katherine se refirió al poco trabajo que tuvo al final el juglar “Mucho tiempo antes de enfermarse, los escenarios se habían pausado para él. Tras su partida las limitadas regalías quedaron atrapadas en un proceso administrativo largo”, luego mencionó que al tiempo que no recibía dichas sumas, su salud se deterioraba y esto consumió “poco a poco los ahorros del hogar”.

Katherine explicó la razón por la que están subastando uno de los instrumentos del maestro y no tiene que ver con que se descuide su legado. “No es desamor, es el último gesto con el que sabemos como familia que mi padre hubiera buscado cuidar a la mujer que estuvo a su lado en los triunfos y en silencio de sus días más difíciles”.

Adicionalmente aseguró que como familia la intención jamas “ha sido la de mercantilizar la memoria del maestro Egidio Cuadrado, sino de cuidar con dignidad a su compañera de vida”.

Mencionó que esta puede ser la oportunidad de visibilizar otras viudas de artistas que han quedado desprotegidas antes la falta de pensión de sus compañeros cuando mueren.

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“Gracias por escucharnos, por su comprensión por no juzgar sin conocer la historia completa y por acompañarnos con tanto respeto por el legado de Egidio Cuadrado", expresó en su publicación en la cuenta del rey Vallenato en un post que tituló ‘La verdad detrás de la subasta’. Allí también contó que a quienes no se sumen a la subasta pero deseen colaborar pueden adquirir las mochilas de la marca Egidio Cuadrado que tienen como emprendimiento.

Su hija explicó en ‘La Red’ de Caracol que la razón por la que su padre no se pensionó fue por un acuerdo que firmó donde renunció a su pensión. “Él era un hombre muy talentoso en la parte instrumental, pero era muy ingenuo en el tema de llenar contratos, el firmaba contratos por la necesidad”, manifestó Arias, al detallar que su padre confiaba en que los acuerdos que firmaba eran para su beneficio “pero evidentemente no lo protegía en su vida, ni en su enfermedad”

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"Él trabajó, pero él era un empleado. Entonces sí esperábamos como familia que él tuviera una pensión, que tuviera unos recursos, pero no los tuvo y finalmente él por la necesidad tiene que firmar un documento renunciando a 30 años de pensión, de bonificaciones. Hace una transacción donde recibe un dinero a cambio de esto”, expresó.

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