El legado de Yeison Jiménez volverá a sonar en El Campín: confirman fecha del concierto

El sueño de Yeison Jiménez de volver a llenar el estadio El Campín no quedará inconcluso. A pocas semanas de su fallecimiento, ocurrido el pasado 10 de enero en un trágico accidente, su equipo de trabajo y la organización del evento confirmaron que el concierto anunciado por el propio artista sí se realizará, aunque con una nueva fecha y bajo un enfoque de homenaje a su legado musical.

El anuncio fue hecho tras un proceso de análisis conjunto con la familia del cantante y su círculo más cercano. Según el comunicado oficial, la decisión responde al deseo de honrar la promesa que el fallecido cantante hizo ante su público, luego de convertirse en el primer exponente del género popular en llenar por primera vez el máximo escenario deportivo de la capital.

¿Cuándo es el concierto en homenaje a Yeison Jiménez y quiénes serán los artistas invitados?

El evento, que inicialmente estaba programado para el 28 de marzo, fue adelantado y se llevará a cabo el próximo 31 de enero en el estadio El Campín de Bogotá, manteniendo las mismas ubicaciones adquiridas previamente por los asistentes. La producción confirmó que el aforo se encontraba cerca de completarse antes del anuncio oficial.

Tal como lo había planeado Yeison Jiménez, el concierto contará con artistas invitados de primer nivel, cuyos nombres ya están confirmados por la organización, aunque serán revelados de manera gradual.

El show estará a cargo de la banda que acompañó al cantante durante su carrera, con una puesta en escena especial concebida como un homenaje póstumo a su trayectoria, su impacto en la música popular y su conexión con el público.

La producción del evento explicó que este concierto no busca reemplazar la presencia del artista, sino convertirse en un espacio de recuerdo, gratitud y celebración de su legado, respetando la visión artística que Jiménez dejó establecida antes de su fallecimiento.

En cuanto a las entradas, las personas que no puedan o no deseen asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero hasta el 30 de enero de 2026, directamente a través de Tuboleta, siguiendo los términos y condiciones del operador. En caso de no realizar el trámite dentro de este plazo, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones del evento y confirma su asistencia.

Por último, la organización agradeció la comprensión, el respeto y el apoyo del público de Yeison Jiménez en este momento significativo, reiterando que el concierto será una forma de cumplir el sueño del artista y rendir tributo a su legado en uno de los escenarios más importantes del país.

