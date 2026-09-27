Elvis Crespo confiesa: "El dinero no es el final del día"

Vino a Colombia por primera vez en 1999, pero la música colombiana ya era un referente en su carrera musical, pues muchos vallenatos como “Todo es para ti”, de Calixto Ochoa y mundialmente famosa en la voz del Çacique de La Junta, fueron convertidos en merengue o salsa. “La primera canción que canté en mi vida en una orquesta fue ‘La Noche’, de Joe Arroyo, fue la que me dio credibilidad como cantante”. Y justamente los integrantes de Grupo Manía, una institución de merengue en Puerto Rico, lo vieron cantándola en televisión y le ofrecieron convertirse en uno de los cantantes del grupo.

“La música colombiana me ha bendecido en todos los sentidos”, dice Elvis Crespo, el artista que no es puertorriqueño ni es de Santo Domingo, que nació en Nueva York, creció en Guaynabo, Puerto Rico y quien convirtió varias canciones suyas en parte de la banda sonora que trasciende en el tiempo. “Píntame", "Nuestra canción" y “Tu sonrisa” ya son parte de ese imaginario, y Crespo no lucha contra eso. “Voy a vivir toda la vida cantando "Suavemente”, lo tengo muy claro, pero no quiero que pase el tiempo, si Dios me da la oportunidad de vivir 100 años, que no tenga la misma energía de ahora, que yo me diga por qué yo no traté en aquel momento hacer cosas nuevas con estos muchachos”.

Tiene siempre en la mente “al Elvis del futuro”, porque siempre lo ha sido, desde que tenía 25 años y hacía parte de Grupo Manía, tenía éxito y decidió dar el salto a solista. “Me fui a la historia”, recuerda y teniendo referentes como Frankie Ruiz, Gilberto Santarrosa y hasta Michael Jackson, decidió emprender el camino en solitario.

Elvis Crespo Díaz tiene 55 años y se define como “un ignorante repleto de curiosidades” a quien le gusta tomar riesgos. “¿Qué puede pasar? Si no funciona, al final del día aprendí, si no funciona en el momento, está bien”. Recuerda que en la niñez no le interesaba estudiar y solo atendía el llamado de la música, pero a los 25 años, y gracias a un stylist de su grupo, quien se preocupaba porque el artista hablaba poco, comenzó a amar la lectura. Le gustan los clásicos, las biografías (de Pedro el Grande, los Romanov, la revolución rusa), la historia, entender el mundo: “mientras más leo, me expreso mejor, escribo mejor, las ideas llegan, palabras llegan, mis ideas creativas se convierten en un universo de posibilidades, soy un contador de historias”.

Es agradecido con sus orígenes y quiere para otros la misma buena suerte que él tuvo. Willy Berrío, Toño Rosario y Grupo Manía creyeron en él y por eso le gusta involucrarse con el talento emergente. “Rodeándome de muchachos nuevos, dándome la oportunidad como artista de tener mente abierta, olvidarme de las glorias pasadas, salirme de mi zona cómoda y experimentar con estos nuevos sonidos para llegarle a una nueva audiencia”.

Conectado con Colombia

Elvis Crespo, que ya tiene un repertorio exitoso (“sé que puedo vivir de él toda la vida”), ha compuesto parte de sus éxitos y tiene su orquesta, ha encontrado de Colombia los aires de renovación que siempre está buscando. “Bogotá se convirtió en mi amuleto”, cuenta, recordando que llegó a la fría capital unos meses después de la separación de su segunda esposa. Buscaba aire fresco, dijo, pero no contaba con que además terminaría grabando ‘Top Chef VIP Internacional’. Vivió mes y medio en la ciudad, cultivó amistades, cantó y le dio rienda suelta a su pasión por el atletismo.

El músico terminó su participación en el programa y volvió a casa, pero regresó a nuestro país para despedir el año y repitió al siguiente. Descubrió ‘Coqueta’, tema éxito de Heredero, y con Jerry Rivera (“cara de niño con alma de hombre”) y su hijo Moa le hizo una versión tropical.

Publicidad

Pero en ese viaje también comenzó su historia con Beéle. Estaba en un centro comercial cuando lo abordó uno de los manejadores del barranquillero, le habló de una canción y allí mismo le propuso escucharla. “Me la puso y le dije ‘me gusta la canción, dile a Beéle que voy a estar hasta el 9 de enero y que me consiga un estudio en Bogotá para grabarla”. El artista llegó de Cartagena y grabaron ‘La patadita’. “Veo a Beéle como si fuera el hijo mío, yo tengo cinco hijos y hay uno que se llama Kelvin, que está en la marina, que tiene 23 años y por alguna razón yo veo a Beéle y veo a Kelvin”. Las dos generaciones de la música hicieron click y como habían prometido se volvieron a juntar en ´Para bailar’, la canción que ahora están estrenando.

Elvis Crespo: “Mucho cuidado con el ego”

Desde su experiencia, el artista tiene un consejo de oro para las nuevas generaciones. “Mucho cuidado con el ego, el ego es un falso ser. En mi caso cuando por carencias intelectuales, carencias espirituales, era un muchacho joven, el ego comenzó a tomar las riendas de las decisiones de mi vida. A los muchachos jóvenes les digo que mantengan los pies en la tierra, que vean esto como una profesión, como una carrera de resistencia: esto no son 100 metros, esto es una maratón, hay que ir poco a poco, un día a la vez, ensayo y error. Si un proyecto que lanzan con mucho entusiasmo y expectativa no obtiene los resultados esperados, que aprendan de eso”.

Publicidad

Afirma que cuando la recepción de una canción no sale como esperaba entiende qué no debe repetir. “Aprendo en el proceso y me sacudo la rodilla y sigo. Los muchachos jóvenes tienen que tener paciencia”. Crespo es también un hombre de fe. “Creo en Dios, para mí Dios es el poder superior como yo lo concibo, tengo una base cristiana por la iglesia católica, pero me gusta más que sea algo más personal”. Todos los días agradece. “Soy un alcohólico en recuperación, de la única forma que me pude recuperar es conectándome con el Dios de la vida, con el Dios de la creación y eso a mí me ha funcionado”.

Elvis Crespo reconquista la pantalla

Elvis Crespo es ambicioso y siempre tiene en la mira un nuevo proyecto. Esta vez no tiene nada que ver con la música, pero si con facetas relacionadas con el arte. “Quiero actuar, estoy produciendo una serie para una plataforma de streaming, una historia que nace de mi creatividad, la presenté, les encantó y está en producción. Me veo en la pantalla grande”. Hace 20 años participó en una obra de teatro y descubrió que tenía talento para actuar y que lo apasionaba interpretar personajes. Eso es lo que le interesa. “Ya no pienso en el dinero, porque el dinero no es el final del día, me voy a ir de este mundo y eso se va a quedar aquí. Quiero hacer cosas que he soñado y quiero aprovechar mi juventud para experimentar otras facetas dentro del arte”.

Publicidad

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso creamos un boletín que pueden recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí