En fotos: así es Macondo Park, la ciudad cultural de Shakira para su residencia en Madrid

Shakira está a punto de comenzar una de las etapas más especiales de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘. La cantante colombiana ofrecerá 12 conciertos en Madrid, donde permanecerá durante casi un mes para cerrar la etapa europea de su gira. La primera presentación será este 18 de septiembre y la última está programada para el 11 de octubre, con fechas distribuidas durante cuatro fines de semana consecutivos. Los conciertos tendrán lugar en Iberdrola Music, Villaverde, donde fue construido un estadio temporal que lleva el nombre de la artista.

Pero el concierto es apenas una parte de lo que encontrarán quienes tengan una entrada. Alrededor del Estadio Shakira fue levantada una ciudad cultural temporal llamada Macondo Park, concebida para recibir a cientos de miles de personas durante la residencia. Live Nation calcula que las 12 jornadas reunirán cerca de 600.000 asistentes. La propuesta fue diseñada para que el público llegue varias horas antes de que la colombiana salga al escenario y encuentre gastronomía, música, literatura, moda, actividades para niños, experiencias sobre la carrera de la artista y una celebración de la cultura latinoamericana.

¿Qué es Macondo Park, la novedosa propuesta de Shakira para su residencia en Madrid?

Su nombre hace referencia a Macondo, el pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez, y el proyecto toma elementos del realismo mágico y de la cultura latinoamericana para construir una experiencia que va mucho más allá de un concierto. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Bjarke Ingels Group (BIG), que planteó caminos, vegetación, espacios abiertos y diferentes pabellones conectados entre sí.

Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

El proyecto está organizado alrededor de ocho pabellones temáticos, cada uno dedicado a una parte de la experiencia: literatura, gastronomía, moda y belleza, música, arte, la trayectoria de Shakira, los seguidores y las familias. A ellos se suma Macondo Plaza, el punto central de la ciudad. La programación fue concebida bajo el concepto ‘Es Latina’, que busca convertir la residencia en una celebración de la cultura latina y de sus vínculos con España.

La particularidad de Macondo Park está precisamente en que la jornada no empieza cuando Shakira aparece en el escenario. Los asistentes pueden llegar horas antes, recorrer los pabellones, comer, escuchar a otros artistas, participar en actividades y visitar las diferentes experiencias. Después del concierto, la programación continúa durante un tiempo más antes del cierre del recinto.

El proyecto también tiene una dimensión arquitectónica considerable. El montaje fue desarrollado durante meses y contó con miles de trabajadores. Las estimaciones de superficie varían según el área que se contabilice: algunas fuentes sitúan Macondo Park en unos 150.000 metros cuadrados, mientras que otras mediciones del conjunto del recinto hablan de una extensión cercana a 220.000 metros cuadrados. Por eso, más que una cifra única, lo que queda claro es la dimensión de esta ciudad temporal.

Todo desaparecerá después de la residencia. Macondo Park fue concebido específicamente para acompañar los 12 conciertos de la artista barranquillera en Madrid, por lo que no se trata de un parque permanente ni de una nueva atracción turística de la capital española.

Publicidad

Cuando termine el concierto del 11 de octubre, también comenzará el desmontaje de la ciudad que durante casi un mes habrá reunido literatura, gastronomía, moda, música, arte, entretenimiento infantil, fanáticos y cultura latinoamericana alrededor de Shakira.

Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

¿De qué tratan cada uno de los espacios del Macondo Park?

La Biblioteca

Uno de los espacios más relacionados con el nombre de Macondo es La Biblioteca. El pabellón está dedicado a la literatura y reúne el universo de Gabriel García Márquez con algunos de los libros que han marcado a Shakira.

Publicidad

El espacio fue desarrollado junto con Penguin Random House y contará con una librería, talleres de escritura, encuentros con autoras y actividades alrededor de la lectura. También habrá conversaciones dentro del programa ‘Voces de la Cultura’, con 24 escritoras invitadas para 12 encuentros.

Entre las autoras que participarán están Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Lydia Cacho, Mercedes Ron, Karina Sainz Borgo y María Esclapez, entre otras. La propia Shakira también ha planteado un club de lectura.

Publicidad

La relación con García Márquez atraviesa el espacio. Shakira mantuvo una amistad con el escritor colombiano y trabajó musicalmente en ‘El amor en los tiempos del cólera’, para cuya película escribió canciones como ‘Hay amores’. La experiencia literaria de Macondo Park toma esa conexión como uno de sus puntos de partida.

El Taller

La moda y la belleza tienen su propio lugar en Macondo Park. El Taller reunirá propuestas de diseñadores españoles y latinoamericanos y tendrá programación relacionada con moda, exhibiciones y desfiles.

Publicidad

También será uno de los espacios vinculados directamente con la faceta empresarial de Shakira. Allí se presentará en España ÍSIMA, su marca de cuidado capilar, y habrá experiencias de belleza para los asistentes.

La programación incluye desfiles durante las jornadas de la residencia, de modo que quienes lleguen temprano podrán encontrarse con una agenda que no depende exclusivamente de la música.

Publicidad

El Mercado

La gastronomía ocupa otro de los grandes pabellones. El Mercado fue concebido como un recorrido por diferentes sabores latinoamericanos y está bajo la curaduría del chef español Rafa Zafra.

La propuesta reúne platos y productos de distintos países de América Latina, además de puestos gastronómicos, food trucks y espacios para comer dentro del recinto. Entre las opciones aparecen preparaciones como arepas y tequeños, junto con alternativas para personas con necesidades alimentarias específicas.

Publicidad

Uno de los elementos centrales es una gran mesa concebida como un punto de encuentro. La intención es que la comida funcione también como una forma de reunir las diferentes culturas que forman parte de la experiencia.

El Museo de Shakira

La trayectoria de la cantante también tiene su propio espacio. El Museo de Shakira reúne fotografías, videos, premios, instrumentos y vestuarios de diferentes etapas de su carrera.

Publicidad

La exposición está organizada alrededor de tres conceptos: el impacto cultural de Shakira, su dimensión social y la celebración de la cultura latina.

Uno de los atractivos es una experiencia audiovisual inmersiva desarrollada por Jaume de la Iguana, realizador que ha trabajado con la cantante durante cerca de 25 años. Allí se podrán ver imágenes relacionadas con sus videoclips y material detrás de cámaras.

Publicidad

El recorrido incluye algunos de los vestuarios más reconocibles de su carrera y piezas relacionadas con distintas épocas de su trayectoria.

La Sala por Occident

La música no se limita al concierto principal. La Sala por Occident cuenta con dos escenarios destinados a artistas que forman parte de la programación de Macondo Park.

Publicidad

La selección fue curada por Shakira e incluye nombres como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Aria Vega, Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos, Yerai Cortés, J Noa, Ángeles Toledano, Nico y Yapi, entre otros.

Es importante diferenciar estos conciertos de los posibles invitados que Shakira pueda tener en su propio espectáculo. Los artistas de La Sala forman parte de la programación cultural de Macondo Park y sus presentaciones ocurren dentro de la ciudad antes o alrededor del concierto principal.

Publicidad

Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

Club Loba

Los seguidores de Shakira también tienen su propio espacio. Club Loba está pensado como una zona para los fans y contará con productos oficiales, actividades y experiencias relacionadas con la artista.

Uno de los elementos anunciados es un karaoke, pensado para que los seguidores puedan cantar algunas de las canciones que han acompañado la carrera de la colombiana.

Publicidad

El espacio funciona, además, como una especie de punto de encuentro para la comunidad de seguidores que llegará a Madrid desde diferentes lugares.

Macondito

Los niños y las familias tienen su propia zona en Macondo Park. Macondito reúne actividades deportivas, música, instrumentos, karaoke, juegos y talleres.

Publicidad

El espacio también incluye propuestas de entretenimiento como magia, decoración de galletas, heladería y bebidas, además de actividades relacionadas con el fútbol.

La zona fue concebida con una participación especial de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, y Live Nation ha trabajado incluso en la posibilidad de que, cuando no haya conciertos, el espacio pueda recibir visitas escolares durante los días entre semana.

Publicidad

Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

Macondo Plaza

En el centro de la ciudad está Macondo Plaza, un espacio que funciona como punto de encuentro de los diferentes caminos que atraviesan el recinto.

Pero su importancia aumenta cuando termina el concierto de Shakira. Después del espectáculo, la celebración continúa allí con un desfile inspirado en el Carnaval de Barranquilla.

Publicidad

La iniciativa tiene un fuerte componente colombiano. Shakira invitó a representantes del Carnaval para llevar una muestra de esta tradición a Madrid y mostrar parte de la cultura de su ciudad natal. Más de 130 hacedores del Carnaval viajaron desde Colombia: 30 músicos y 100 artistas con sus respectivos vestuarios.

El desfile tendrá un recorrido de más de 1,5 kilómetros y reunirá expresiones del Carnaval de Barranquilla junto con manifestaciones de otras celebraciones latinoamericanas. Participarán grupos de cumbia, marimonda, garabato, mapalé, Congo y otras expresiones folclóricas.

Publicidad

La cumbia será representada por 45 danzantes; habrá 26 marimondas, 21 integrantes del Garabato y 18 del Mapalé, además de grupos de Son Calimba, Nativos y Congo. El cierre estará protagonizado por 50 marimondas de color pastel, una imagen que también aparece vinculada al universo visual reciente de Shakira.

La dirección artística del Carnaval está a cargo de Blanca Li y la propuesta integra a los artistas que llegaron desde Barranquilla con agrupaciones y asociaciones latinoamericanas radicadas en Madrid.

Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí