Enrique Bunbury anunció concierto en Bogotá: fecha, lugar, venta de boletas y más

Enrique Bunbury confirmó su regreso a Bogotá con un concierto programado para octubre, como parte de la gira internacional con la que recorrerá varios países de la región. El anuncio marca una nueva visita del artista español a la capital colombiana, donde se ha presentado en distintas etapas de su carrera solista.

Con más de tres décadas de trayectoria, Bunbury es una de las figuras más influyentes del rock en español, tanto por su etapa al frente de Héroes del Silencio como por su carrera en solitario, en la que ha firmado canciones ampliamente reconocidas como ‘Aunque no sea conmigo’, ‘Lady Blue’, ‘El extranjero’, ‘Infinito’ y ‘Sí’.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Enrique Bunbury en Bogotá?

El concierto del músico europeo en Bogotá se realizará el 29 de octubre en el Movistar Arena, escenario que ha albergado varias de sus presentaciones más recientes en el país. El show hace parte del ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’, gira que acompaña el lanzamiento de ‘De Un Siglo Anterior’ (2026), su más reciente trabajo discográfico.

Según la información oficial, el concierto de Enrique Bunbury en Bogotá promete un recorrido por distintas etapas de su carrera, además de la presentación en vivo de las nuevas canciones que exploran sonidos latinoamericanos y refuerzan la línea evolutiva que ha caracterizado su obra en los últimos años.

Boletas para el concierto de Enrique Bunbury en Bogotá: ¿Cuándo comprar y cuánto valen?

La venta de entradas para el concierto contará con varias etapas:

Preventa Artista: desde el viernes 6 de febrero a las 9:00 a. m. hasta el sábado 7 de febrero a las 8:59 a. m.

Preventa Clientes Movistar Total: desde el sábado 7 de febrero a las 9:00 a. m. hasta el lunes 9 de febrero a las 8:59 a. m.

Venta al público general: a partir del lunes 9 de febrero a las 9:00 a. m., hasta agotar existencias.

Las boletas estarán disponibles en distintas localidades y etapas de venta, con precios que varían según la ubicación dentro del Movistar Arena y el momento de compra. Las entradas van desde $189.000 más servicio hasta $669.000 más servicio, de acuerdo con la localidad seleccionada.

Tribuna Fan Sur $669.000 + $124.800

Piso 2 (202–206 & 214–218) – Etapa 1$369.000 + $65.900

Piso 2 (202–206 & 214–218) – Etapa 2$399.000 + $71.300

Piso 2 (207–213) – Etapa 1$339.000 + $60.600

Piso 2 (207–213) – Etapa 2$369.000 + $65.900

Platea 1 – Etapa 1 $289.000 + $51.600

Platea 1 – Etapa 2 $329.000 + $58.800

Piso 3 (306–314) – Etapa 1$229.000 + $40.900

Piso 3 (306–314) – Etapa 2$249.000 + $44.500

Piso 3 (302–305 & 315–318) – Etapa 1$189.000 + $33.800

Piso 3 (302–305 & 315–318) – Etapa 2$209.000 + $37.400

