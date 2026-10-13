En exclusiva: los sueños de Karen Lizarazo más allá de ganar el Latin Grammy

Karen Lizarazo llega a su tercera nominación al Latin Grammy con ilusión, nervios y un sentimiento de responsabilidad. La cantante compite en “Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato” con “El Tiempo Perfecto”, una producción que representa un momento de transformación personal y musical. En la categoría también figuran Jorge Celedón y Víctor Nain Jr., Gusi, Ke Personajes y Carlos Vives.

Por segundo año consecutivo, la colombiana es la única mujer nominada y, según dijo en entrevista con Vea, de El Espectador, la nominación también implica representar a otras intérpretes del género.

Karen Lizarazo y su nominación a los Latin Grammy 2026

La artista de 36 años reconoce que los nervios no han disminuido con la experiencia. Al contrario, siente más expectativa que cuando recibió su primera nominación, en 2020. Ahora la posibilidad de ganar parece más cercana.

“Yo pensaba que, a medida que uno recibe más nominaciones, de pronto los nervios eran menores, pero no. Este año tengo más nervios que el primer año que quedé nominada. Tengo más ilusión que esa primera vez. (…) Ya la tercera, y como dicen por ahí que la tercera es la vencida, entonces uno se ilusiona tanto, anhela tanto”. Karen Lizarazo

La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas. La intérprete vallenata espera ganar, pero no lo plantea como una apuesta de todo o nada.

“No quiere decir que si no ganamos yo me vaya a bajonear, cero. Al contrario, me da más fuerza para que la próxima sí. Y si tampoco, pues entonces la próxima y la que siga, porque en eso consiste la vida. Pero sí, uno cada vez se siente más cerca de ese gramófono. Entonces, la ansiedad y los nervios son más grandes también”, agregó.

"Representar a las mujeres, a Colombia y al vallenato en los Latin Grammy es uno de los logros más importantes de mi carrera": Karen Lizarazo. Foto: Paola España Comunicaciones

Volver a la raíz para encontrar su voz

La nominación tiene como punto de partida ‘El Tiempo Perfecto‘, álbum publicado en mayo y creado después de una pausa en la que la cantante se mudó a Valledupar. Buscaba recuperar el vínculo con el género y apartarse del ruido que la había hecho perder de vista aspectos esenciales de su carrera.

Aunque nació en Aguachica (Cesar), la artista siente a Valledupar como un lugar de pertenencia musical. Allí quiso acercarse a la raíz vallenata y trabajar junto a músicos, acordeoneros y compositores de la región. El disco reúne 12 canciones, cinco de ellas escritas por la propia artista.

“Yo sentí que tenía sí o sí que volver a encontrarme. (…) Me fui para Valledupar a volver a la raíz, a buscar el origen, a buscar la esencia, a beber agua de la fuente para dejar todo este ruido que yo sentía en mi cabeza, que me estaba agobiando de tanta cosa en la música. (…) Cuando llegué, enseguida empecé a sentir que este iba a ser mi mejor álbum y que se tenía que llamar ‘El Tiempo Perfecto’. Y así fue”. Karen Lizarazo

El valor del disco no se mide solo por las canciones o las colaboraciones, sino por aprender a confiar en el proceso y soltar el control.

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“En este álbum yo aprendí a soltar. (…) En mis anteriores álbumes yo quería tener el control de todo. (…) Este es mi mejor álbum porque fue en el que más fluyó todo, en el que pude hacer música con las personas con las que yo quería hacerlo hace mucho tiempo y grabar canciones de compositores que he admirado toda la vida”, dijo.

Los sueños que todavía quiere cumplir

Karen Lizarazo habla de sanación, renovación y aprendizaje. Además de cantante, dirige una empresa conformada casi en su totalidad por hombres. Por eso, considera que su papel va más allá del apodo de ‘la Patrona del Vallenato’.

“Me siento honrada, agradecida y orgullosa, pero sobre todo siento una responsabilidad gigante sobre mis hombros, porque casi que todas las mujeres colombianas y latinoamericanas, sobre todo las que hacemos vallenato, van a estar pendientes de cómo es que nos va a ir a representar Karen allá”, señaló.

El Latin Grammy es una de sus metas, pero no la única. La artista sueña con hacer una gira propia y presentarse en el Festival de Viña del Mar. En el plano personal, también imagina formar una familia, aunque aclara que no es un proyecto inmediato.

“Poder tener algún día una familia me parecería súper lindo, pero sé que todavía falta un tiempo. Y ser feliz y sentir esa paz y esa tranquilidad que solo da Dios cuando uno está en un lugar seguro. (…) Lo segundo es poder hacer mi propio tour en algún momento. Ese es un sueño que quiero cumplir algún día. Y lo tercero es poder ir a Viña del Mar”. Karen Lizarazo.

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