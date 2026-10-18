Kneecap debuta en Colombia: “Si no te metes en la política, ella se mete contigo”

(De izq. a der.) Mo Chara, DJ Provai y Moglai Bap, del grupo Kneecap, actúan en el escenario West Holts durante la cuarta jornada del Festival de Glastonbury. Foto: EFE - ANDY RAIN

Kneecap, el trío de hip hop de Belfast (Irlanda del Norte) que rapea en gaélico irlandés y que ha convertido a Palestina, el colonialismo y hasta su propio juicio en canciones, se presenta este sábado 17 de octubre en The Bonfire, en Bogotá. Será el primer concierto de Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí en Colombia y en Sudamérica, y llegan con FENIAN, su segundo álbum de estudio.



Antes del concierto, Móglaí Bap habló con El Espectador sobre la pelea por las lenguas que el imperio británico quiso borrar y la ola de solidaridad que recibieron cuando la industria intentó cerrarles las puertas.

Es su primera vez en Sudamérica. ¿Qué esperan?

Estoy muy emocionado. Es nuestra primera vez en Sudamérica, así que va a ser una gran experiencia. Ya estoy cansado de ir siempre a Norteamérica. Me han dicho que los suramericanos, y los colombianos en particular, son mucho más divertidos.

Sus canciones suenan como titulares convertidos en rap. ¿Cómo se informan? ¿En quién confían y en quién no?

En Belfast crecimos rodeados de historia, sobre todo de historia anticolonial. Esas historias son parte de crecer allá. Y en Belfast tuvimos los Troubles, hubo una guerra en la ciudad, así que desconfiamos mucho de ciertas personas y de ciertos medios. Ahí es donde la música se vuelve importante. Muchos libros de historia cuentan la versión del opresor o del colonizador, porque normalmente son ellos los que los escriben. Es en la música donde viven los relatos de la gente común, de los pueblos colonizados. Tuvimos al gobierno británico en Irlanda durante mucho tiempo, entonces los irlandeses somos muy escépticos. Somos gente muy positiva, pero desconfiamos de cualquiera que tenga poder.

En “Occupied Six” miran el pasado del conflicto en Irlanda del Norte y saltan a Palestina en el presente. ¿Cómo deciden qué pasa en el mundo que merece un lugar en una canción?

Belfast es un lugar muy político. La política es parte de la conversación normal. Palestina siempre ha estado ahí, igual que el apartheid en Sudáfrica o los Panteras Negras. Eso es charla de todos los días. “Occupied Six” es un reflejo de esta época y también de lo afortunados que nos sentimos de no haber crecido en medio de un conflicto. Nos hace pensar en los jóvenes de Palestina y en lo que tienen que atravesar: no tienen infancia, no tienen una vida cotidiana normal. Nuestra propia historia nos hace mirar el pasado y el presente.

En esa canción hay un verso completo en árabe. ¿Quién lo hizo y cómo cuidaron que no fuera un gesto simbólico?

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Es un artista palestino de Cisjordania, Fawzi. Llevamos mucho tiempo trabajando con Palestina. Mi hermano estuvo en Cisjordania y ayudó a montar un gimnasio comunitario, así que hizo conexiones allá. Su pareja es de Ramala y es amiga de este artista. Hablábamos mucho de Palestina y queríamos pasar a la acción práctica, construir un puente creativo, y eso fue importante para este álbum. Él es muy bueno, vale la pena escucharlo. Lo grabamos a distancia porque en ese momento no podía salir de Cisjordania, pero después tocamos juntos en el Primavera Sound, en Barcelona. Fue increíble.

En “Éire go Deo” comparan su lucha por el irlandés con la de Gales por el galés. ¿Han hablado con artistas galeses o escoceses? ¿Es la misma batalla?

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Las condiciones son distintas, pero es la misma lucha. Todos sufrimos el mismo colonialismo, y se usaron los mismos métodos en Gales, en Escocia, en Kenia, en la India. Nos hicieron sentir vergüenza de nuestra propia lengua, nos empujaron a abandonarla. Tenemos una conexión grande con Gales porque hablamos lenguas celtas. La revitalización de las lenguas es una historia internacional. Pasó lo mismo en Sudamérica, con los españoles colonizando a los pueblos indígenas, y seguro que en Colombia también los hay. Creo que el mundo está cambiando y se está dando cuenta, porque estamos perdiendo idiomas cada mes. Y cuando se pierde una lengua, se pierde una forma de pensar la vida, de mirarla.

Por otro lado, en “Carnival” escenifican el juicio de Mo Chara como un guion: el juez, la defensa, los cargos. ¿Por qué convertir una audiencia real en una escena, en vez de solo cantar lo que pasó?

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La llamamos “Carnival” porque eso era: un show que estaban montando. Nos usaban como protagonistas para distraer de lo que de verdad estaba pasando. Para los irlandeses, contar historias es una parte enorme de la cultura, y también es una forma de terapia. Con esa canción les quitamos poder a quienes nos estaban sometiendo. En vez de que ellos contaran la historia, la volvimos nuestra. Recuperamos el relato.

Hay artistas que no se atreven a tomar posición, pero cada vez más artistas jóvenes, sobre todo mujeres, lo hacen. ¿Qué cambió en la industria?

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Creo que hay un cambio de conciencia. La gente es más independiente: tienes TikTok, tienes YouTube, la gente hace su propio dinero. No son los noventa, cuando dependías del video o de que la disquera te diera todo. Veo a Hayley Williams, de Paramore, hablando de Palestina, y es una gran influencia para muchos jóvenes que la adoran. Gente así, que habla claro, les da confianza a otros. Y Finneas, el hermano de Billie Eilish se bajó de un concierto. Eso no pasaba hace diez años. Tengo esperanza de que vamos en la dirección correcta.

¿Cómo imaginan la industria en el futuro cercano?

Cambia todo el tiempo por internet. Kneecap nunca ha sonado en la radio ni en las plataformas tradicionales, nunca tuvimos un número uno. Pero gracias a Instagram y YouTube tenemos contacto directo con los fans. Creo que los artistas serán cada vez más independientes, las disqueras importarán menos y la distribución será mucho más libre. Menos control siempre es bueno, sobre todo para crear. Mientras menos control tengan las disqueras, mejor para la música.

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Enfrentaron cancelaciones, presión mediática y un proceso penal. ¿Qué les enseñó eso sobre la industria?

Que hay empresarios en salas de juntas, en la sombra, tomando decisiones que no vemos. Se suponía que era secreto y salió a la luz hace poco. Nos mostró que hay poderes que intentan frenar a la gente. Pero también nos enseñó que hubo muchísima solidaridad: Fontaines D.C., Paul Weller, Massive Attack, un montón de bandas se unieron. Creo que por fin tuvimos que organizarnos. Mientras más trabajemos juntos, menos podrán tumbarnos a todos.

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¿Qué saben de América Latina, de Colombia o de Venezuela, y de su política?

No mucho. Sé que Estados Unidos secuestró a Maduro. Y creo que Colombia tiene un nuevo presidente. Eso es algo que intentamos hacer en cada lugar al que vamos: aprender de la gente, de su historia, de su historia colonial. Y comer buena comida. ¿Tienen buena comida? (risas).

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La tenemos… ¿El público de los festivales va por la música o por la política? ¿Les molesta que los vean como “la banda política”?

Por las dos. En Irlanda es normal que vayan juntas. Si vienes, vas a tener política y vas a tener mosh pits, gente saltando. Es un lugar donde mucha gente se encuentra: pueden hablar de política o tirarse al pogo. Esas dos cosas deberían ir juntas. Si no te metes en la política, la política se mete contigo de todas formas.

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Para terminar: ¿hay algún tema sobre el que quieran escribir y que todavía no hayan tocado?

Puede ser. Está en mi subconsciente, todavía no lo tengo. Me lo voy a guardar un tiempo y luego, quizás, me tomo unos hongos con algún amigo colombiano y sale (risas).

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