⁠Eric Clapton: 35 años de la tragedia que marcó su vida y música. Así nació Tears in Heaven

Los artistas suelen inspirarse en las vivencias propias o de sus conocidos para escribir sus temas. Para nadie es un secreto que los momentos difíciles suelen generar más obras. En el caso del británico Eric Clapton, escribir la famosa canción ‘Tears in Heaven’ se convirtió en una manera de superar el duelo por la pérdida de su hijo Conor, de cuatro años.

La canción no solo fue un éxito en su momento, sino que se convirtió en un clásico de la música por su conmovedora letra.

La tragedia de Eric Clapton

Eric y la madre del niño, la modelo italiana Lory Del Santo se conocieron en 1985, cuando él aún estaba casado con su esposa Pattie Boyd. El músico quiso terminar la relación para recuperar su matrimonio y cuando se lo hizo saber a la modelo, ella le reveló que estaba esperando un bebé.

Cuando él se lo contó a su esposa, su matrimonio comenzó a deteriorarse. El acuerdo entre Eric y Lory era el de criar a su pequeño juntos sin que ello significara seguir como pareja.

El niño nació y solía vivir en Italia. En marzo de 1991, el artista y la modelo se verían en Nueva York para que él pasara tiempo de calidad con el pequeño que tenía 4 años y medio.

Lory y Conor llegaron antes que el artista y se hospedaron en un apartamento de Nueva York, ubicado en el 117 de la calle 57, al oriente de Manhattan.

En su biografía, publicada en el 2007 Clapton reveló aspectos de lo que ocurrió en esa época. Él llegó a la gran Manzana el 19 de marzo y ese día lo llevó a un circo en Long island. “Era la primera vez que lo sacaba solo y estaba nervioso y emocionado a la vez. Fue una noche estupenda. Conor no paró de hablar y estaba especialmente emocionado al ver a los elefantes. Me hizo darme cuenta por primera vez de lo que significaba tener un hijo y ser padre”, recordó en el personal texto el artista.

El plan era ir el día siguiente al zoológico de Central Park, paseo que tenía muy ilusionado al pequeño. El artista se quedaba muy cerca de donde lo hacía su hijo, en el hotel Mayfair Regent.

El fatal día

Ese 20 de marzo cuando se alistaba para la cita con su pequeño recibió una llamada inesperada. siempre. Y no solo ese día, sino todos los que siguieron en su vida.

“Sonó el teléfono y era Lory gritando que Conor había muerto. Pensé para mis adentros: ‘Esto es ridículo’. ¿Cómo puede estar muerto?’. Me dijo que se había caído por la ventana”.

En el camino al apartamento donde estaba su expareja, Clapton solo pensaba en que todo fuera una equivocación. El mayor miedo del artista se hizo real cuando llegó a la calle había policía y ambulancias en la zona. Su hijo había muerto al caer al vacío desde el piso 53 del rascacielos. Vestía pijama y zapatos rojos.

“Pude averiguar qué había pasado sin siquiera tener que entrar en la habitación. La sala principal tenía ventanas que iban del suelo al techo y que podían abrirse para limpiarlas. Sin embargo, no había rejas, ya que el edificio era un condominio y no estaba sujeto a las normas de construcción habituales. El conserje estaba limpiando las ventanas y las había dejado abiertas temporalmente. Conor corría por el departamento jugando al escondite con su niñera, y mientras Lory estaba distraída, él simplemente entró corriendo en la habitación y salió directamente por la ventana. Cayó 49 pisos antes de aterrizar en el tejado de un edificio contiguo de cuatro plantas”, recordó.

La modelo Del Santo dejó ver culpa en una entrevista con News of the World, cuando recordó lo que pasó ese día: “La ventana estaba abierta. Eric venía a recoger a Conor. Oí el fax y lo revisé antes de ir a ver a Conor. Entré una fracción de minuto demasiado tarde. Ya se había ido. Si no hubiera revisado el fax, todavía estaría vivo. Cuando le conté a Eric lo que había pasado, se quedó paralizado. Fue como si dejara de funcionar. No dijo nada, todo era tan irreal. Cuando Conor murió, la relación entre Eric y yo murió”

La música que sanó a Eric Clapton

Mientras la modelo cayó en una depresión profunda, Clapton se encerró en su casa en Inglaterra tratando de refugiarse en la música y solía tocar la guitarra para mitigar el dolor.

EL primer tema de ese proceso fue 'Circus’, que fue sobre es eúltimo paseo que dio con su hijo cuando fue al circo.

“Más tarde escribí una canción que vinculaba la pérdida de Conor con el misterio que rodeaba la vida de mi padre, titulada “My Father’s Eyes”(“Los ojos de mi padre”). En ella intenté describir el paralelismo entre mirar a los ojos de mi hijo y ver los ojos del padre que nunca conocí, a través del vínculo de nuestra sangre”.

La siguiente, es sin duda la más poderosa 'Tears in heaven’: “La escribí para plantear la pregunta que me he estado haciendo desde la muerte de mi abuelo: ¿Nos volveremos a encontrar de verdad? Es difícil hablar de estas canciones en profundidad; por eso son canciones. Su nacimiento y desarrollo fue lo que me mantuvo con vida durante el período más oscuro de mi vida. Cuando intento regresar a ese tiempo, a recordar el terrible entumecimiento en el que vivía, me estremezco de miedo. No quiero volver a pasar por algo así jamás”.

Para Clapton el tema fue lo que lo sacó a flote en el momentos “más oscuro de mi vida. Cuando intento regresar a ese tiempo, a recordar el terrible entumecimiento en el que vivía, me estremezco de miedo. No quiero volver a pasar por algo así jamás”.

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