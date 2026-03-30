Feid anunció su “Falxo Tour” y Bogotá está en la lista: así será la venta de boletas

El cantante colombiano Feid dio a conocer las primeras fechas de su “Falxo Tour”, una serie de conciertos con los que recorrerá varias ciudades y que, en esta primera fase, incluye a Bogotá dentro del calendario.

El anuncio se hizo a través de sus canales oficiales, donde el artista publicó el listado de presentaciones que marcarán esta nueva etapa en vivo. Aunque no se trata de una gira tradicional, la inclusión de la capital colombiana confirma que el formato también llegará a uno de sus públicos más numerosos en el país.

Cómo comprar boletas para el concierto de Feid en Bogotá

La venta de entradas comenzará el 31 de marzo, pero no funcionará como una venta abierta convencional. El acceso estará condicionado por un registro previo que el artista activó de forma paralela al anuncio del tour.

Los interesados deben inscribirse en los enlaces oficiales compartidos por Feid. A partir de ese registro, algunos usuarios recibirán un código exclusivo, que será necesario para ingresar a la plataforma de venta en la primera fase.

Este sistema limita el acceso inicial y establece un tope de boletas por persona, lo que reduce la posibilidad de reventa y concentra la disponibilidad en quienes acceden primero al proceso. Solo en caso de que queden entradas disponibles se habilitará una venta más amplia en etapas posteriores.

El proceso está ligado a Green Print, la comunidad de fans del artista, desde donde se gestiona la distribución de códigos y el acceso anticipado. En experiencias recientes bajo este mismo modelo, las entradas se han agotado en las primeras fases, por lo que el registro previo se convierte en un paso determinante.

¿Qué se sabe sobre el concierto de Feid en Bogotá?

Aunque Bogotá ya aparece dentro del calendario del “Falxo Tour”, el anuncio no incluyó aún la fecha exacta del concierto ni el escenario en el que se realizará.

Siguiendo el modelo del tour, esos detalles se confirmarán en una etapa posterior, una vez avance el proceso de registro y se acerque la apertura de la venta.

El formato ya tuvo una primera fecha el 20 de marzo en Medellín, donde se aplicó el mismo sistema de acceso restringido, con inscripción previa y distribución controlada de entradas.

En ese contexto, el paso clave para quienes buscan asistir en Bogotá es completar el registro antes del inicio de la venta, ya que el código será el principal filtro para acceder a la compra desde el 31 de marzo.

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